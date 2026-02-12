Personal de neteja, per tercer any al top de les ocupacions amb més demanda al Bages
La taxa d’inserció laboral dels Serveis Locals d’Ocupació de la Diputació va ser l’any passat del 21%, un punt menys que la mitjana de la demarcació
«Es busca personal de neteja» ha estat el 2025 l’anunci més repetit als Serveis Locals d’Ocupació de la Diputació al Bages. I no ha estat una excepció: per tercer any consecutiu, aquesta ocupació se situa al top de les més demandades a la comarca, segons el resum anual que fa l’ens supramunicipal. Durant el 2025, per darrere del personal de neteja es van situar personal administratiu i peons per a les indústries manufactureres.
El 2024, el personal de neteja es va situar només cinc dècimes per sota dels perfils administratius amb atenció al públic i va ser seguit, ja a força distància, per la demanda de venedors de botigues i magatzems. El 2023, el personal de neteja va ser de nou l’ocupació amb més demanda a la comarca.
Segons el resum anual dels Serveis Locals d’Ocupació al Bages, la taxa d’inserció laboral va ser l’any passat del 21%, lleument més baixa que la mitjana de la província (22,3%). Durant aquest període, el servei de la comarca va atendre peticions de 682 empreses i va acompanyar 5.135 persones en la seva recerca de feina. Durant l’any va gestionar un total de 746 ofertes i 1.294 insercions laborals. 1.071 persones han signat almenys un contracte (algunes han trobat més d’una feina al llarg de l’any).
El perfil mitjà dels atesos aquest 2025 és el d’una persona d’entre 30 o 49 anys (40,4%) amb estudis post-obligatoris no universitaris (36,1%) i predominen les dones (53,1%). Els serveis van organitzar un total de 18.694 accions de millora de l’ocupabilitat per a persones que busquen feina i 1.589 accions de suport a la recerca de talent adreçades a les empreses de la comarca.
En el cas del Berguedà, la taxa d’inserció laboral va ser del 16%. Durant l’any es van atendre peticions de 206 empreses i es van acompanyar 1.148 persones en la seva recerca de feina. Es van gestionar 522 ofertes i 208 insercions laborals, mentre que 188 persones van signar almenys un contracte. Quant al perfil mitjà de les persones ateses és el d’una dona (55,3%), de 30 a 49 anys (48,9%) amb estudis post-obligatoris no universitaris (41,5%). L’ocupació més demandada va ser també la de personal de neteja, seguida de cambrers i ajudants de cuina.
A l’Anoia, La taxa d’inserció va ser del 18%, es van atendre peticions de 691 empreses i es van acompanyar 4.241 persones en la seva recerca de feina. El total d’ofertes gestionades va ser de 648 ofertes, amb 928 insercions laborals. 756 persones van signar un contracte. Una dona (53,1%), de 30 a 49 anys (40,4%) amb estudis post-obligatoris no universitaris (36,1%) va ser el perfil mitjà de les persones ateses, mentre que les ocupacions més demandades durant el 2025 van ser les de personal administratiu, personal de neteja i amb experiència en la venda a botigues i magatzems. Al Moianès, per la seva banda, la taxa d’inserció va ser del 16%. Es van atendre peticions de 175 empreses i es van acompanyar 937 persones. Els serveis van gestionar 256 ofertes i 160 insercions laborals. 146 persones van signar un contracte. El perfil mitjà de les persones ateses aquest 2025 és el d’una dona (64,4%), de 30 a 49 anys (47,9%) amb estudis post-obligatoris no universitaris (37%), i les ocupacions més demandades van ser auxiliars d’infermeria i personal administratiu i de neteja. n
