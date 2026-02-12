Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Alerta per vents fortsVaga de docentsPle de SantpedorNou model sanitariFineArtVideoclip RosalíaBaxi Manresa
instagramlinkedin

L’aeroport del Prat opera amb vols cancel·lats i desviats en un dia complicat pel fort vent

Aena confia que amb la millora de la situació meteorològica a la tarda no hi hagi noves disrupcions

Informació de vols cancel·lats a l’aeroport del Prat

Informació de vols cancel·lats a l’aeroport del Prat / x

ACN - Redacció

El Prat de Llobregat

L’aeroport del Prat ha viscut un matí complicat per les fortes ventades. Segons el tancament del matí que ha enviat Aena, s'han cancel·lat 101 vols amb origen o destinació a l’aeròdrom de la capital catalana, i 10 més s'han desviat a aeroports alternatius, principalment a Madrid. Les fortes ratxes de vent han obligat a fer revisions constants de les pistes per garantir que cap objecte posés en risc les operacions. Aquestes revisions, ha explicat Aena, han fet que en moments puntuals s’hagi hagut d’operar amb pista única. Amb la millora de les condicions meteorològiques, Aena no preveu que a la tarda hi hagi més disrupcions. Al Prat queden pendents unes 600 operacions en el que queda de dia.

De moment, la màxima ratxa de vent registrada ha estat a primera hora del matí, amb 92,5 km/h i la velocitat mitjana de 61 km/h. A mesura que ha avançat el matí la força del vent s’ha moderat amb una velocitat mitjana de 50 km/h i pics màxims de 72 km/h que han permès operar amb normalitat.

Passades les 11.00 h, el gestor de l’aeroport ha afirmat que totes les activitats a plataforma es podien desenvolupar sense limitacions perquè les ratxes màximes  estaven dins dels límits. En aquell moment, la infraestructura ha reprès l’operativa habitual amb les dues pistes.

Aena preveu que, si es confirma la previsió meteorològica, en les "pròximes hores" es podrà recuperar progressivament la normalitat.

Notícies relacionades

Mentrestant, al recinte aeroportuari, es mantenen els treballs per assegurar els elements susceptibles de desprendre's o ser arrossegats pel vent i netejar plataformes i terminals dels efectes del temporal.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El propietari d'un restaurant de la Cerdanya explica com Pujol Ferrusola el va enganyar amb un préstec de 300.000 euros
  2. Càrregues al ple de Santpedor i un exregidor detingut: l'entrada d'Aliança Catalana al consistori provoca una tensa mobilització de rebuig
  3. Roben una caixa forta de 300 quilos a l’hotel de la Vall de Núria però l'abandonen estimbada en un marge d'accés difícil
  4. Els Mossos investiguen la mort del propietari de Mango “de forma encapsulada” per evitar filtracions
  5. Agredeixen Pascal Kaiser, l'àrbitre que va demanar matrimoni al seu nòvio durant un partit de la Bundesliga
  6. El vent paralitza la Catalunya central: sense classes ni esport i només amb atenció sanitària urgent
  7. Alerta màxima per vent: El Govern suspèn les classes i les activitats esportives i sanitàries no urgents pel 'pitjor episodi de vent dels últims 15 anys
  8. Salut multa amb 6.000 euros un hospital de Barcelona per una cesària evitable «un divendres a la tarda»

L’aeroport del Prat opera amb vols cancel·lats i desviats en un dia complicat pel fort vent

L’aeroport del Prat opera amb vols cancel·lats i desviats en un dia complicat pel fort vent

Catalunya ha viscut en tot just un mes i mig 10 borrasques amb nevades, pluges torrencials, inundacions i vents huracanats

Catalunya ha viscut en tot just un mes i mig 10 borrasques amb nevades, pluges torrencials, inundacions i vents huracanats

Nipah torna a encendre les alarmes sanitàries al sud d’Àsia

Nipah torna a encendre les alarmes sanitàries al sud d’Àsia

Àlex Vilanova, president del Carnaval de Solsona: «La festa s’ha d’adaptar a la realitat de cada moment»

Àlex Vilanova, president del Carnaval de Solsona: «La festa s’ha d’adaptar a la realitat de cada moment»

Un arbre de grans dimensions amenaça de caure pel vent al Sant Joan d’en Coll de Manresa

Un arbre de grans dimensions amenaça de caure pel vent al Sant Joan d’en Coll de Manresa

La nostra salut depén del barri on vivim

El conseller Espadaler celebra l’acord per a 90 places de jutges addicionals el 2027 i assegura que es reforçaran totes les jurisdiccions i tots els territoris

El conseller Espadaler celebra l’acord per a 90 places de jutges addicionals el 2027 i assegura que es reforçaran totes les jurisdiccions i tots els territoris

L'Ajuntament de Manresa anima a fer costat a l'Associació de Cardiopaties Congènites en les seves demandes

L'Ajuntament de Manresa anima a fer costat a l'Associació de Cardiopaties Congènites en les seves demandes
Tracking Pixel Contents