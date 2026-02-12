L’aeroport del Prat opera amb vols cancel·lats i desviats en un dia complicat pel fort vent
Aena confia que amb la millora de la situació meteorològica a la tarda no hi hagi noves disrupcions
ACN - Redacció
L’aeroport del Prat ha viscut un matí complicat per les fortes ventades. Segons el tancament del matí que ha enviat Aena, s'han cancel·lat 101 vols amb origen o destinació a l’aeròdrom de la capital catalana, i 10 més s'han desviat a aeroports alternatius, principalment a Madrid. Les fortes ratxes de vent han obligat a fer revisions constants de les pistes per garantir que cap objecte posés en risc les operacions. Aquestes revisions, ha explicat Aena, han fet que en moments puntuals s’hagi hagut d’operar amb pista única. Amb la millora de les condicions meteorològiques, Aena no preveu que a la tarda hi hagi més disrupcions. Al Prat queden pendents unes 600 operacions en el que queda de dia.
De moment, la màxima ratxa de vent registrada ha estat a primera hora del matí, amb 92,5 km/h i la velocitat mitjana de 61 km/h. A mesura que ha avançat el matí la força del vent s’ha moderat amb una velocitat mitjana de 50 km/h i pics màxims de 72 km/h que han permès operar amb normalitat.
Passades les 11.00 h, el gestor de l’aeroport ha afirmat que totes les activitats a plataforma es podien desenvolupar sense limitacions perquè les ratxes màximes estaven dins dels límits. En aquell moment, la infraestructura ha reprès l’operativa habitual amb les dues pistes.
Aena preveu que, si es confirma la previsió meteorològica, en les "pròximes hores" es podrà recuperar progressivament la normalitat.
Mentrestant, al recinte aeroportuari, es mantenen els treballs per assegurar els elements susceptibles de desprendre's o ser arrossegats pel vent i netejar plataformes i terminals dels efectes del temporal.
