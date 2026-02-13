Cost de la vida
La inflació es modera sis dècimes al gener, fins al 2,3%, gràcies a l’electricitat i els carburants
Els ous han pujat un 30,7% l’últim any, mentre que els olis vegetals ara són un 20,6% més barats
La dada definitiva publicada per l’INE és una dècima inferior al que es va avançar, cosa que acosta Espanya al camí del 2% marcat pel BCE
María Jesús Ibáñez
Els preus de l’electricitat i dels carburants han permès que la inflació donés al gener un respir als consumidors espanyols, amb una baixada que finalment ha sigut de sis dècimes, fins a situar-se en el 2,3%, segons la dada definitiva de l’índex de preus de consum (IPC), que ha donat a conèixer aquest divendres l’Institut Nacional d’Estadística (INE). És una dècima inferior a la que es va donar fa un parell de setmanes, quan es va publicar l’IPC avançat, i, segons remarca el Ministeri d’Economia en un comunicat, es tracta també del « descensmés important des del març de l’any passat».
EVOLUCIÓ DE LA INFLACIÓ A ESPANYA
La positiva evolució de la inflació aquests tres últims mesos (després que a l’octubre l’IPC firmés una taxa del 3,1%, el seu nivell més alt en 16 mesos) es deu, principalment, als preus de l’electricitat, que malgrat que pugen, ho fan en menor mesura que el gener del 2025. També es beneficia dels preus dels carburants i lubricants per a vehicles personals, que disminueixen, davant l’increment el mateix mes de l’any anterior.
Els aliments, que ja van tancar el 2025 amb una tendència a la moderació (tret d’excepcions com els ous o el cafè), van tornar a comportar-se el gener amb certa mesura, amb una pujada del 2,8%,per sota de l’índex general. Els sectors que més van créixer el mes passat van ser aquells que estan sotmesos a revisions de preus, com per exemple, els serveis de transport de viatgers, que es van incrementar en un 10,8%, i les assegurances, que es van elevar en un 9%. Amb tot, el seu baix pes en el còmput global no ha fet gaire efecte.
Entre els bàsics del cistell de consum, els ous van costar aquest gener un 30,7% més que el mateix mes del 2025, mentre que els olis van experimentar una baixada del 20,6%. El cafè es va encarir en un 13,1% i les hortalisses fresques, un 12,6%, això últim conseqüència, en bona mesura, de les fortes pluges de les últimes setmanes, que han malmès les collites a molts llocs d’Espanya, amb la qual cosa ha faltat producte de proximitat. Una altra categoria que també va pujar (una categoria nova en la llista de l’IPC) va ser la de fruites tropicals, dàtils i figues, que es van pagar un 11,8% més cars que un any abans.
A l’altre costat de la balança, van baixar, gràcies a les campanyes de rebaixes que encara perviuen en alguns establiments, els preus del vestit (un 2,6% més barats), el calçat (que va sortir un 0,5% més econòmic) i els dels articles tèxtils per a la llar (amb un descens del 0,9%).
La subjacent segueix encallada
La inflació subjacent, que exclou del seu càlcul l’energia i els aliments no elaborats, es manté al gener en el 2,6%, per tercer mes consecutiu. Amb el descens del primer mes de l’any passat, l’IPC interanual encadena tres mesos de baixades consecutives des que l’octubre passat firmés en el seu nivell més alt en 16 mesos (3,1%)
D’aquesta manera, la inflació es continua moderant en línia amb l’objectiu del Banc Central Europeu (BCE) que es mantingui estable a prop del 2%, «i permet a les famílies –segons destaca el departament que dirigeix el ministre Carlos Cuerpo– continuar guanyant poder adquisitiu, ja que, en el conjunt del 2025, la capacitat de compra afegida de les llars va augmentar un 1,5%gràcies al fet que les pujades dels salaris van ser superiors a la inflació mitjana de l’exercici».
- El propietari d'un restaurant de la Cerdanya explica com Pujol Ferrusola el va enganyar amb un préstec de 300.000 euros
- El vent paralitza la Catalunya central i deixa ratxes de fins a 138 km/h, arbres caiguts i trens suspesos
- Agredeixen Pascal Kaiser, l'àrbitre que va demanar matrimoni al seu nòvio durant un partit de la Bundesliga
- Pugen a 61 els ferits pel fort vent a Catalunya, dos d'ells en estat greu
- Salut multa amb 6.000 euros un hospital de Barcelona per una cesària evitable «un divendres a la tarda»
- La benzinera de la carretera de Cardona de Manresa podria reobrir aviat
- Roben una caixa forta de 300 quilos a l’hotel de la Vall de Núria però l'abandonen estimbada en un marge d'accés difícil
- Un arbre de grans dimensions amenaça de caure pel vent al Sant Joan d’en Coll de Manresa