L’estudi del català guanya alumnat a Esparreguera
L’Oficina de Català del municipi ofereix sis cursos de cinc nivells diferents que cobreixen la major part dels oficials del Consorci
Regió7
L’Oficina de Català d’Esparreguera ha iniciat el segon trimestre del curs 2025-2026 amb un total de 108 persones matriculades en les sis propostes formatives programades. En aquest període s’ofereixen sis cursos corresponents a cinc nivells diferents: Bàsic 1, Bàsic 2, Elemental 2, Intermedi 2 i Suficiència 2. Aquesta oferta cobreix la major part dels nivells oficials que expedeix el Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) i dona resposta a les necessitats formatives de la població en l’àmbit de l’aprenentatge i la millora de la llengua catalana.
Paral·lelament, l’Oficina de Català ha tancat l’any 2025 amb un total de 60 parelles lingüístiques participants al programa Voluntariat per la llengua (VxL), iniciativa gestionada pel CPNL que promou la pràctica oral del català mitjançant la conversa. El programa es desenvolupa al municipi des de fa 22 anys i s’ha consolidat com una eina clau per fomentar l’ús social de la llengua.
La responsable de l’Oficina de Català d’Esparreguera, Maria Romero, ha valorat molt positivament l’inici del segon trimestre i ha destacat que «els cursos del segon trimestre de l’Oficina de Català d’Esparreguera, del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL), han tornat a tenir una bona resposta per part de la ciutadania». Segons diu Romero, aquesta acollida consolida la tendència dels darrers cursos i posa de manifest l’«interès creixent» per l’aprenentatge i la millora del català al municipi.
En aquest sentit, subratlla que «l’aposta de l’Oficina de Català és oferir el màxim de nivells possible, amb un ventall horari ampli que s’estén des del matí fins al vespre, incloent-hi també cursos en horari de tarda, per donar resposta a la diversitat de necessitats dels veïns i veïnes de la vila». Aquesta planificació flexible, pensada per facilitar la conciliació amb les obligacions laborals i personals, segons l’oficina, ha estat «clau» perquè 108 alumnes s’hagin inscrit en aquest trimestre, que finalitzarà el mes de març.
Pel que fa al Voluntariat per la llengua, Romero destaca que «les dades confirmen el gran èxit i la bona acollida que el programa té a Esparreguera des de fa anys». La responsable de l’oficina remarca que es tracta d’«una mostra clara d’implicació cívica, que contribueix a crear una xarxa d’acollida i a fomentar l’ús social del català, tant entre les persones catalanoparlants com entre els nouvinguts que l’estan aprenent».
Maria Romero subratlla que el Voluntariat per la llengua no només es concreta en les parelles lingüístiques, sinó que també articula una «àmplia complicitat amb el teixit comercial i associatiu del municipi».
En l’actualitat, Esparreguera compta amb 150 establiments comercials i 11 entitats adherides al programa, que es comprometen a garantir l’atenció en català a clients i persones associades, i a participar de manera activa en la promoció de l’ús oral de la llengua.
