Manresa és la ciutat gran de Catalunya on més creix l’ocupació el mes de gener
El nombre d’afiliats estrangers s’ha incrementat en un any a Manresa el 9,54%, mentre que els de nacionalitat espanyola ho ha fet l’1,96%, segons l’Idescat
El mercat laboral de la capital del Bages ha començat amb bon peu l’any. El mes de gener, el nombre d’afiliats presenta un creixement respecte del gener de l’any passat del 3,48%, el més elevat de les ciutats grans de Catalunya, juntament amb l’Hospitalet de Llobregat. El percentatge d’increment a Manresa supera en més d’un punt la mitjana catalana (2,34%). Així, el nombre d’afiliats se situa ara en 32.590, segons les dades fetes públiques aquest dijous per l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat).
Dels 32.590 afiliats a Manresa, 17.530 són homes i 15.060, dones. El creixement de l’afiliació per sexes ha estat del 3,91% internaual en el cas dels homes i del 2,97% en el de les dones. Així, Manresa és la població gran del país on més creix l’afiliació d’homes en un any.
Quant a la nacionalitat, el nombre d’afiliats estrangers ha crescut en un any a Manresa el 9,54%, mentre que els de nacionalitat espanyola ho ha fet l’1,96%. Al conjunt català el percentatge de creixement dels afiliats estrangers ha estat del 5,66% en el mateix període, mentre que el de persones de nacionalitat espanyola ha estat de l’1,64%.
Al Bages, en el mateix període l’increment del nombre d’afiliats ha estat del 2,7%, també per sobre de la mitjana catalana. L’augment de l’afiliació d’homes ha estat del 2,9%, pel 2,5% del de les dones. Quant a la nacionalitat, a la comarca ha augmentat el 8,9% el nombre d’afiliats estrangers, per tan sols l’1,8% el d’espanyols. Amb tot, la comarca continua per sota de la mitjana catalana quant a la proporció d’estrangers sobre el total d’afiliats, ja que suposen el 13,8%, més de quatre punts inferior a la ràtio que registra el conjunt català.
En el conjunt dels dotze mesos, el nombre d’afiliats ha crescut l’1% al Berguedà, fins als 16.595. El nombre de dones afiliades creix l’1,1%, per l’1% que ho fa el d’homes. Quant a la nacionalitat, l’afiliació estrangera creix el 7,7%, i la proporció d’estrangers se situa en l’11,4%.
Al Solsonès, es tanca el gener amb 7.005 afiliats, el 0,5% més que un any enrere. A la comarca, consten 3,810 homes afiliats i 3.195 dones, amb un increment del 0,4% interanual en el cas dels homes i del 0,6% en el de les dones. Quant a l’afiliació estrangera, creix el 4,2%, mentre que l’espanyola cau el 0,1%.
A l’Anoia és on més creix l’afiliació en el conjunt de les comarques centrals, juntament amb el Bages, el 2,7%. Ho fa sobretot per l’increment de l’afiliació de dones, +3,1%, mentre que la d’homes se situa en el 2,4%. L’afiliació estrangera augmenta el 7,9%, mentre que l’espanyola ho fa el 2,2%.
El nombre d’afiliats a la Seguretat Social a Catalunya augmenta en 83.560 persones al gener del 2026 respecte al mateix mes de l’any anterior, xifra que suposa un increment del 2,3%, i se situa en 3.650.730 persones, segons resultats provisionals. Els afiliats augmenten a totes les comarques excepte a l’Alta Ribagorça (−1,1%). Els augments més destacats, en termes relatius, són els del Baix Penedès (4,1%), Osona (3,9%), les Garrigues (3,4%) i el Tarragonès (3,1%). n
