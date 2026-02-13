Paulig tanca l’any amb un creixement rècord dels seus ingressos del 16%
La multinacional amb presència al Berguedà afirma que el 2025 va estar marcat «per la volatilitat del cafè verd, la inestabilitat geopolítica i l’evolució del marc regulador»
La multinacional d’aliments i begudes Paulig, amb dues plantes operatives al Berguedà, va tancar el 2025 amb un creixement dels ingressos del 16% respecte a l’any anterior, i va assolir així un nivell rècord de 1.390 milions d’euros. El creixement va estar impulsat principalment pel bon comportament de l’àrea de negoci de marques, amb una evolució especialment positiva a World Foods i Coffee, així com per l’impacte de les adquisicions realitzades, segons detalla la companyia.
L’EBITDA comparable va ascendir a 146,8 milions d’euros. El benefici operatiu (NIIF) es va situar en 87,1 milions d’euros (77,6), equivalent al 6,3% dels ingressos.
La rendibilitat, apunta Paulig, es va veure «impactada pels preus històricament elevats del cafè verd i per l’increment dels costos operatius».
En detall, el 49% dels ingressos van procedir dels països nòrdics, el 39% d’Europa continental, l’11% del Regne Unit i l’1% de la resta del món. El benefici net va ser de 54,1 milions d’euros, mentre que el flux de caixa de les activitats operatives (NIIF) va arribar als 111,7 milions d’euros. A més, apunta la mateixa empresa, Paulig va tancar el 2025 sense deute.
Segons Rolf Ladau, CEO de Paulig, «el 2025 va ser un any de creixement significatiu. Hem continuat ampliant la nostra cartera alimentària mitjançant adquisicions estratègiques i innovació contínua. Avui, les categories alimentàries representen més del 70% dels nostres ingressos».
Paulig, que compta amb 2.700 empleats en 13 països, és una empresa líder en Tex Mex a Europa, recorda Ladau, «i hem construït un negoci sòlid a World Foods, que continuarà sent un motor clau de creixement en els pròxims anys». Segons el CEO de la companyia, «el nostre entorn operatiu va estar marcat per la volatilitat en els preus del cafè verd, la inestabilitat geopolítica i l’evolució del marc regulador, factors que també van influir en la confiança del consumidor». En aquest context, continua Ladau en una nota, «hem demostrat capacitat d’adaptació, disciplina operativa i focus en l’execució».
El creixement del 2025 va estar impulsat principalment per l’àrea de negoci de marques com Santa Maria, Conimex i Paulig Coffee. Durant l’any, Paulig va completar l’adquisició de Conimex als Països Baixos i va avançar en la integració de Panesar Foods al Regne Unit.
Aquestes operacions, insisteix la compayia, «van reforçar la posició del grup a World Foods i van donar suport a diversos llançaments de nous productes». L’àrea de negoci de Marques de Clients, que inclou marca pròpia i clients industrials, va representar el 39% dels ingressos, detalla.
Durant el 2025, Paulig va iniciar la construcció d’una nova línia de tortillas i va realitzar inversions addicionals en les seves operacions Tex Mex a Bèlgica, Suècia i el Regne Unit. Així mateix, es van dur a terme millores en processos de torrat, aromatització, snacking i automatització en diferents centres productius per reforçar l’eficiència i l’escalabilitat operativa.
El programa de transformació empresarial, orientat a harmonitzar processos, sistemes i dades, va avançar segons el previst, amb diverses implementacions exitoses al llarg de l’any, assegura la companyia. En paral·lel, va assolir el seu objectiu de reduir en un 38% les emissions de gasos d’efecte hivernacle en les seves pròpies operacions respecte a la base del 2018. A més, va continuar reduint emissions en la seva cadena de valor, incloent-hi la transició al transport marítim amb biocombustibles per a l’enviament de cafè verd i espècies.
