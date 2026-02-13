STL, el nou referent en consultoria fiscal, comptable i mercantil
La divisió del grup internacional Securex té una presència consolidada a la comarca del Bages
En un entorn empresarial cada vegada més complex i globalitzat, les empreses necessiten partners fiables que els aportin seguretat, experiència i innovació. En aquest sentit, STL (Securex Tax & Legal) és una nova generació de serveis fiscals i comptables que combina la proximitat del despatx tradicional amb la solidesa i tecnologia d’un grup internacional.
STL és la divisió fiscal i comptable del grup internacional Securex, creada amb una missió clara: unir el talent de despatxos locals amb la qualitat i els estàndards d’un gran grup europeu. Liderada per Maica Enrique, directora de Securex Tax & Legal, STL ofereix un servei modern, rigorós i altament professional a empreses de totes les dimensions.
STL uneix el talent de despatxos locals amb la qualitat i els estàndards d’un gran grup europeu
Amb oficines a Sant Fruitós de Bages i Terrassa, STL no només està arrelada al territori, sinó que també actua com a assessora fiscal de CECOT, una de les patronals empresarials més rellevants de Catalunya, reforçant així la seva autoritat tècnica i el compromís amb el teixit empresarial local.
Creixement estratègic basat en l’experiència
Tot i ser una marca jove, STL es recolza en despatxos amb dècades d’experiència. La seva expansió ha estat ordenada i selectiva, incorporant en els darrers dos anys firmes de referència com Rius Consultors, de Terrassa, i Gestinova i Aguilar Consultors, de Manresa, fet que ha consolidat la seva presència territorial i ha reforçat la seva capacitat tècnica i humana. Aquesta estratègia ha permès a STL créixer amb solidesa, sense perdre la proximitat amb les empreses locals.
La marca ofereix una proposta integral de serveis per a empreses, que inclou assessorament fiscal i comptable, gestió mercantil i consultoria financera. Un ecosistema pensat per donar suport a totes les àrees clau del negoci, optimitzar processos i facilitar la presa de decisions estratègiques.
STL es diferencia per la seva manera de treballar, basada en una forta presència local al Bages i al Vallès Occidental, combinada amb el suport i la metodologia d’un grup europeu. Aposta per la digitalització per millorar l’eficiència i ofereix un acompanyament expert i anticipatiu per reforçar la salut financera de les empreses.
Una visió clara de futur
La firma neix de la necessitat de les empreses d’un partner únic que ofereixi tranquil·litat i acompanyament integral en servei fiscal, comptable, laboral, legal i tecnològic. Amb equips especialitzats, processos unificats i un pla d’expansió nacional per al 2026–2027, es prepara per convertir-se en la firma de referència a Catalunya i a Espanya.
STL no és un despatx tradicional. És una nova generació de serveis fiscals i comptables: propera, innovadora i amb el suport d’un gran grup europeu. Amb presència consolidada a Sant Fruitós de Bages i Terrassa, i com a assessors de CECOT, STL es posiciona com una marca sòlida i preparada per liderar el futur del sector.
