Unió de Pagesos reclama al seu programa electoral protegir l’espai agrari a la Catalunya central
El sindicat reivindica a les eleccions l’ús prioritari de l’aigua per al sector, el relleu generacional i més controls per evitar malalties ramaderes
Unió de Pagesos reivindica, en el programa per a les eleccions agràries del 27 de febrer, a les quals es presenta amb el lema «La teva veu, el teu vot, el teu futur», canvis estructurals per millorar les condicions de vida i treball de la pagesia. El programa del sindicat recull les reivindicacions de la campanya «Pagesia o Foc» i incorpora demandes que se centren, per a les comarques de la Catalunya Central en la protecció de l’espai agrari davant la construcció de polígons industrials, l’ús prioritari de l’aigua per al sector, el relleu generacional per a la continuïtat de la pagesia i més controls per evitar les malalties ramaderes.
El sindicat reclama aturar projectes com el d’un sector del Pla director urbanístic de la Conca d’Òdena «per incomplir la Llei d’espais agraris». També al·lega que les Vies Blaves de Barcelona no han d’interferir en l’activitat professional agrària. En relació a la pèrdua de terra agrària, reclama que es promogui l’arrendament de parcel·les agrícoles i ramaderes en desús i que s’incorporin parcel·les útils al Fons autònom de terres i drets agraris, així com el control legal de preus en compra i arrendament de terra agrària per evitar especulacions.
El sindicat també exigeix que «es garanteixin els recursos hídrics per afrontar futurs episodis de sequera sense comprometre l’activitat agrària» i demana una nova planificació dels regadius i ajuts per a inversions. Unió de Pagesos defensa «l’accés prioritari de l’aigua per a la pagesia, com a productora d’aliments, per darrere de l’ús de boca».
Una altre punt del programa és el relleu generacional al camp, per al qual Unió de Pagesos ha aconseguit un nou ajut per a la cooperació en el relleu (que cal que s’apliqui «immediatament», demana), amb la inclusió de pagesia fins a 49 anys, i que la prima per a la incorporació -que ja ha passat de 22.000 a 30.000 euros- «s’adeqüi realment als costos actuals i futurs, i que les pageses hi tinguin preferència».
Pel que fa a les malalties ramaderes (tuberculosi, llengua blava, pesta porcina africana, dermatosi nodular, influença aviària), que en els últims mesos ha obligat a sacrificar centenars d’animals, Unió de Pagesos reclama «previsió suficient i plans de control». Quant al sector lleter, el sindicat continua treballant en la demanda pel Càrtel de la llet i ha denunciat la gran distribució «pels preus baixos dels ramaders».
Pel que fa als danys de fauna, el sindicat exigeix «un control real i efectiu de les sobrepoblacions declarant totes les zones de control poblacional i que es deixi de vulnerar el dret a l’autoprotecció de les explotacions». A més reclama que el Parlament iniciï la tramitació de la llei catalana de gestió sostenible de fauna cinegètica (el sindicat ja ha proposat un redactat), una indemnització per danys garantida, més controls sanitaris de la fauna salvatge i un sistema integral de protecció de la ramaderia extensiva davant d’atacs d’os i llop.
En clau general, el sindicat agrari reclama preus justos a la pagesia amb el control efectiu del compliment de l’exigència legal de percebre almenys els costos efectius de producció; un IVA reduït per a tots els béns i serveis, tarifes elèctriques específiques, gasoil professional i cotitzacions i prestacions justes per als autònoms agraris. Alhora, entre d’altres, insta a centrar el sosteniment de la renda a la nova PAC en la tasca de la pagesia professional, «la que més la necessita, també pel seu paper en el manteniment del paisatge i l’equilibri territorial», amb una prima de 6.000 euros.
