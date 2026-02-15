Revolució laboral
Els oficis tradicionals són els llocs de treball que millor sobreviuran a la irrupció de la IA
Els perfils júniors seran els més perjudicats per l’automatització i les empreses hauran d’assumir el contractar pèrdues mentre formen els més joves
Gabriel Ubieto
El 1921, l’automobilística Ford va començar a vendre el seu tractor Fordson, que es va convertir en una icona de la cultura popular nord-americana. Fins al punt que només dos anys més tard, tres de cada quatre tractors venuts als Estats Units eren Fordson. Mentre el camp nord-americà va començar a transformar-se ràpidament, a l’altre costat de l’Atlàntic els agricultors continuaven lligant amb bous i cavalls. No va ser fins a 30 anys més tard quan a Espanya van començar a popularitzar-se els tractors, substituint progressivament la tracció a sang per la motriu.
«Solem pensar en la irrupció de les noves tecnologies com una cosa instantània i universal i no és així. No funciona com una vareta màgica que la mous i ‘pam’. Segueix un procés d’erupció social i depèn de la cultura de cada lloc», explica professor del departament de Data, Analytics, Technology i IA d’Esade, Esteve Almirall.
Avui a Texas o a Shenzhen és habitual pujar a un taxi sense cap tripulant, conduït per la intel·ligència artificial, mentre pels carrers de Barcelona aquesta estampa continua semblant futurista i associacions de taxistes, com Elite Taxi, continuen tenint un alt poder i representativitat. No en va, organismes com Goldman Sachs considera que l’impacte de la IA no es notarà significativament fins d’aquí a deu anys.
Tres anys i uns quants mesos després que OpenAI llancés ChatGPT al públic general, la intel·ligència artificial va modelant els processos productius i les relacions laborals, potenciant determinats perfils, modificant el rol d’altres i suprimint-ne alguns. «A la Xina, per exemple, els camions de transport o els repartiments d’última milla ja és habitual que els realitzin vehicles sense conductor», explica Almirall.
L’impacte en la productivitat és notable, ja que un cotxe autònom no és un humà i necessita parar cada cert temps a descansar
Aquesta ha sigut la solució que els empresaris xinesos han trobat el repte generacional comú a diversos països – Espanya inclòs –, on la flota de conductors envelleix i xoca amb una falta de relleu generacional que accepti les condicions i els salaris que paga el gremi. «L’impacte en la productivitat és notable, ja que un cotxe autònom no és un humà i necessita parar cada cert temps a descansar», afegeix.
La supressió de certs llocs de treball per l’avenç de la intel·ligència artificial és una inquietud estesa entre la població però encara residual a Espanya. Segons l’últim baròmetre llançat per Infojobs al respecte, un de cada quatre treballadors sent amenaçat el seu lloc per la IA. Aquest impacte ja es va notant en les estadístiques a determinats territoris, sent habitualment les grans ciutats on abans arriben les noves tecnologies. L’últim informe presentat per la Diputació de Barcelona i la Cambra de Comerç sobre l’evolució de l’ocupació a la capital catalana va deixar una xifra destacada: en els dos últims anys les noves tecnologies han contribuït a destruir gairebé 3.000 llocs de treball al sector d’oficines i despatxos.
¿Qui resistirà millor la IA?
«Tranquil, tranquil del tot no pot estar ningú», avisa el director nacional de Randstad Digital, Adrián Gómez. «Totes les professions es veuran impactades, una altra cosa és el tipus d’impacte. Si la IA serà per a ells un recolzament o els acabarà substituint», afegeix. L’últim informe realitzat per aquesta consultora sobre la matèria –actualment en revisió per a una nova edició– va ser publicat fa dos anys i llavors estimava que la integració d’aquesta nova tecnologia es traduiria en l’automatització del voltant de dos milions de llocs de treball a tot Espanya.
Totes les professions es veuran impactades, una altra cosa és el tipus d’impacte. Si la IA serà per a ells un recolzament o els acabarà substituint
¿Però quin tipus de llocs de treball, o més ben dit rols, es veuran més afectats? «Tot el que estigui definit de manera precisa, per més complex que sigui, està en risc. El que requereixi experiència i sigui difícilment acotable és molt difícil que, ara com ara, ho pugui fer la IA», explica el professor d’Esade. I en aquesta definició encaixen a la perfecció gran part dels oficis tradicionals, des de lampista, fins a fuster, passant per un paleta o un cuiner, entre molts d’altres.
El que no implica que els llocs de treball més intel·lectuals no se’n vagin a veure beneficiats també pel nou arsenal d’eines que els ofereix la IA. De fet, un informe de la consultora PwC detecta que els salaris estan creixent més ràpid i amb una productivitat més gran en part dels empleats de ‘coll blanc’.
Una de les característiques disruptives de la IA és que, a diferència d’altres revolucions tecnològiques, aquesta impactarà en gran manera els treballadors altament qualificats i intel·lectuals. Si la revolució industrial va substituir peons per màquines, la IA amenaça més enginyers que obrers. Experiència, capacitat d’adaptar-se a imprevistos o de convertir idees etèries que transmet el client a solucions concretes són virtuts que un ‘bot’ difícilment podrà emular.
Noves tecnologies, nous llocs de treball
Les noves tecnologies tenen un potencial destructor d’ocupació, però també creador. Perfils com els programadors o els consultors seran els més impactats per la irrupció de la IA, però també on més nous llocs de treball es crearan, segons l’informe de Randstad. Per exemple, al llarg de la pròxima dècada entre les consultores es crearan el doble de noves ocupacions de les quals s’automatitzaran, registrant així un saldo netament positiu en aquest gremi. Les activitats científiques i tècniques també seran un altre nínxol on la IA generarà més feina que el que devorarà, amb un saldo positiu de gairebé 50.000 llocsde treball.
A l’altre costat de la balança, el sector on el saldo serà clarament negatiu serà el comerç al detall. Immers en una progressiva reconversió i durament impactat per les compres ‘online’, es destruiran més de 410.000 llocs de treball durant els pròxims 10 anys i només se’n crearan 253.000. Un altre ram d’activitat durament afectat seran les activitats administratives, on el saldo negatiu serà de gairebé 150.000 llocs de treball. Coincideix que els saldos positius es concentren en les activitats que millors salaris paguen als seus ocupats i els negatius, entre els quals pitjor paguen.
Tornant a l’informe de Randstad, les activitats administratives, la programació, la consultoria, les telecomunicacions seran els sectors més afectats, mentre que l’agricultura, les activitats associatives, la indústria extractiva i la construcció els que menys.
L’artesania constitueix un nínxol de negoci molt interessant, a l’alça i poc amenaçada per la intel·ligència artificial
«L’artesania constitueix un nínxol de negoci molt interessant, a l’alça i poc amenaçada per la intel·ligència artificial. Podrà assessorar el treballador en aquest procés de personalització del producte, però serà molt difícil que el substitueixi», aventura el president executiu de l’Agència Pública de Formació i Qualificació professionals de Catalunya, José Luis Duran.
Que els oficis tradicionals siguin els que millor resisteixin l’embat de la IA no significa que això els converteixi en «els nous rics», en paraules del director nacional de Randstad Digital. «La falta de mà d’obra, en el sentit literal de mà, implicarà un increment de salaris, però no arribaran a equiparar-se als professionals de coll blanc», concedeix. «Els perfils híbrids seran els que tindran més mercat, una formació més gran els permetrà també exigir millors remuneracions i l’experiència serà un valor que cada vegada cotitzarà més a l’alça», apunta la portaveu d’Infojobs, Mónica Pérez.
Un pacte transversal pels júniors
L’impacte de la intel·ligència artificial en l’ocupació no només s’enfrontarà per sectors, sinó també –i potser sobretot– per perfils professionals. Els experts consultats per a aquest reportatge coincideixen en una idea: els treballadors júniors seran, previsiblement, els més perjudicats per l’automatització, mentre que els sèniors seran molt més difícils de reemplaçar per un xatbot o un robot. No perquè els joves siguin «pitjors», sinó perquè la IA impacta primer en allò que sol fer un nouvingut: tasques repetitives, de baix valor afegit i amb poca necessitat de criteri propi.
«Em treu més feina la IA que segons quin júnior... ja no et dic un becari», comenta el soci d’un prestigiós bufet d’advocats. Darrere de la frase, mig de broma i mig seriosament, hi ha un problema estructural: durant dècades, la majoria de carreres s’han construït amb una rampa d’entrada basada en encàrrecs senzills. El tòpic del becari condemnat a fer fotocòpies, portar cafès o preparar llistats era una caricatura, però reflectia una realitat: al principi s’aprèn executant treballs mecànics, veient com funcionen les coses i cometent errors petits que no costen massa mentre s’adquireix criteri i experiència.
El problema és que moltes d’aquestes tasques inicials les poden assumir perfectament –i sense cost significatiu– els programes d’intel·ligència artificial més simples. Redactar un esborrany, resumir un document, traduir un text, extreure informació d’un contracte, preparar una presentació bàsica o respondre correus rutinaris són treballs que avui es poden automatitzar en minuts. Si l’empresa obté aquest resultat sense contractar ningú, la temptació de reduir la contractació de perfils júniors és gran. I allà apareix el risc: que es torpedini la rampa d’iniciació de milers de professionals al mercat laboral.
Si les empreses rebutgen contractar júnior perquè la IA ja no els fa rendibles s’estan condemnant a si mateixes
Aquesta rampa no només serveix per «fer coses», sinó per aprendre l’ofici: entendre el llenguatge intern d’una organització, conèixer clients i proveïdors, identificar l’important entre l’accessori, assumir hàbits de qualitat i, a poc a poc, guanyar autonomia. Si desapareixen les tasques d’entrada, l’aprenentatge no es produeix de manera natural. I el que avui sembla una millora d’eficiència pot convertir-se demà en una crisi de professionals amb experiència.
«Si les empreses rebutgen contractar júnior perquè la IA ja no els fa rendibles s’estan condemnant a si mateixes. Ningú neix ensenyat i algú ha de formar els nous sèniors. És pa per avui, fam per demà», considera el president de l’Agència Pública de Formació de Catalunya. L’argument és simple: sense planter, no hi ha futur. Una organització que només es recolza en professionals experimentats pot aguantar un temps, però envelleix, es torna cara, perd capacitat de renovació i acaba sent menys competitiva.
Per això, des de Randstad Digital reclamen una resposta coordinada. «Hem d’impulsar un pacte transversal entre empreses i coordinat amb l’Administració per garantir que aquesta cadena de coneixement entre júnior i sènior no només es manté, sinó que es reforça», insisteix el director nacional. A la pràctica, aquest pacte s’hauria de traduir en mesures concretes: programes de pràctiques amb continguts formatius reals, sistemes de mentoria i acompanyament, itineraris d’aprenentatge dins de les companyies i, sobretot, una redefinició del treball júnior.
En aquest nou escenari, la IA pot convertir-se en una aliada de l’aprenentatge. Un júnior pot produir més i aprendre més si utilitza eines de suport, sempre que algú li ensenyi a fer-ho bé. La clau és que l’empresa no confongui velocitat amb qualitat: automatitzar no equival a encertar, i el valor professional es construeix també aprenent a detectar errors, biaixos o respostes «versemblants però incorrectes» d’un sistema.
Formació durant tota la vida
Si bé existeix un consens general sobre que la IA transformarà el mercat laboral –fins a extrems avui difícils de quantificar i dimensionar–, el seu impacte actual encara és limitat en termes de demanda explícita. «Ara mateix el volum d’ofertes de treball que específicament requereixen saber utilitzar la IA és residual, molt de nínxol», explica la portaveu d’Infojobs. És a dir, no abunden encara les vacants que ho exigeixin com a requisit formal.
El volum d’ofertes de treball que específicament requereixen saber utilitzar la IA és encara residual
Però això no significa que continuï així. Saber utilitzar la IA no és avui una demanda majoritària, però no tardarà gaire a ser-ho. «Hem de preparar la gent perquè en faci un bon ús. Saber fer servir aquesta eina serà un nou argument per contractar o no una persona», apunta Duran. En altres paraules: no es demanarà tant «ser expert en IA» com demostrar capacitat per integrar-la a la feina, amb sentit crític i responsabilitat.
Un de cada tres ocupats utilitza IA de manera habitual
Que un treballador obri el seu ordinador i en una de les pestanyes tingui obert ChatGPT,Gemini o algun dels més populars assistents digitals –ells mateixos es defineixen com a «motors de creativitat i raonament lingüístic»– és cada vegada més freqüent. Segons dades obtingudes per Infojobs, el 2025 el 34% dels ocupats afirmava utilitzar alguna eina d’IA en el seu àmbit laboral, dos punts més que el 2024 i 11 punts més que el 2023.
El perfil més habitual és el d’un home, menor de 35 anys i amb estudis universitaris i l’aplicatiu més comú és la traducció automàtica de textos.
Fins ara l’ús d’intel·ligència artificial per a finalitats laborals ha sigut desordenat en moltes empreses, és a dir, no s’ha integrat als protocols de treball, sinó que han sigut els mateixos empleats els que han decidit pel seu compte (i risc) integrar algun programa d’IA al seu dia a dia.
El que ha generat durant aquest temps problemes de seguretat, a l’exposar al núvol dades que poden ser sensibles per a la seguretat corporativa. Així com guanys de productivitat desiguals, en el sentit que no tots els empleats utilitzen amb igual eficiència un programa i el temps que els estalvia l’assistent digital no sempre es reinverteix íntegre en més activitat.
Integrar bé –o integrar malament– la IA pot marcar diferències clau entre empreses: en productivitat, en qualitat, en temps de resposta i en capacitat d’innovar. Aquesta necessitat ja l’han identificat algunes companyies, que s’han reciclat de desenvolupadors de software a formadors en IA. «És un negoci a l’alça», resumeix el director nacional de Randstad Digital, Adrián Gómez. La formació contínua, per tant, deixa de ser un complement: es converteix en una condició per continuar sent ocupable, i també perquè la transició tecnològica no es carregui, precisament, els qui estan començant.