L'RL4 torna a tenir un tram amb bus després que dissabte es pogués reobrir tota la línia unes hores

Els usuaris han de fer el recorregut entre Cervera i Calaf amb autobús

Un cartell de la parada de Cervera amb un tren a darrere

Un cartell de la parada de Cervera amb un tren a darrere / Anna Berga

ACN

Barcelona

L'RL4 torna a tenir un tram amb bus després que dissabte s'anunciés la reobertura de tota la línia, amb la recuperació del servei en tren entre Cervera i Manresa. Aquest diumenge, Rodalies ha informat que el tram entre Cervera i Calaf s'ha de tornar a fer amb autobús.

Des de Calaf, sí que hi ha servei de tren fins a Manresa, on s'ha d'agafar posteriorment una llançadora amb parades intermèdies fins a Terrassa Estació del Nord. Des de Manresa els usuaris també poden optar pel servei complementari per carretera, que encara s'ofereix.

