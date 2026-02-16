Seguretat Social
El Govern central planteja que els empleats de baixa per càncer, infart o ictus puguin tornar progressivament a la feina
La Seguretat Social reuneix la patronal i els sindicats per mirar de consensuar canvis en els processos d’incapacitat temporal
Gabriel Ubieto
La Seguretat Social planteja que aquells treballadors que surtin d’una baixa llarga per càncer, ictus, infart o fractura òssia greu puguin reincorporar-se progressivament al seu lloc de treball una vegada ja tinguin l’alta. El ministeri dirigit per Elma Saiz està negociant amb la patronal i els sindicats canvis en els processos d’incapacitat temporal i aquest dilluns a la tarda està prevista una nova reunió en què l’Executiu mirarà de traçar consensos amb els agents socials. Un dels principals canvis és la creació d’aquest mecanisme de tornada gradual a la feina en què el Ministeri va concretant la llista de malalties que estarien cobertes, tal com recull l’últim esborrany a què ha tingut accés El Periódico.
L’esquema que planteja el Govern és que el retorn progressiu quedi circumscrit a treballadors a temps complet o temps parcial, però sempre que exerceixin a un 80% o més de jornada. Podrien tenir contracte indefinit o temporal i aquest s’allargaria el que durés la tornada al 100%. I per poder sol·licitar aquest benefici hauran de sortir d’una baixa d’almenys 180 dies (uns 6 mesos) i els processos han de tenir «origens oncològics, isquèmics cardíacs o accidents cerebrovasculars o traumatològics greus, incloses situacions posttrasplantament», segons recull el text.
El secretari d’Estat de Seguretat Social, Borja Suárez, va anunciar la setmana passada la creació d’un observatori per monitorar l’evolució de les baixes mèdiques en què participaran també la patronal i els sindicats. Un dels objectius d’aquest organisme també serà veure quines altres malalties es podrien introduir en aquest mecanisme de retorn progressiu a la feina. La competència d’obrir o no aquest ventall, no obstant, quedaria en mans del Govern. «Reglamentàriament, s’hi podran incloure altres malalties o patologies que es considerin igualment greus», recull l’esborrany.
Acord entre empleat i empresa
Aquest canvi en el sistema de gestió de les incapacitats temporals ni tindrà entrada en vigor de manera immediata, ni està garantit que prosperi. La proposta, fins ara, no ha entusiasmat ni patronal ni sindicats i ha de superar el tràmit parlamentari, on el Govern no compta amb majories clares. L’objectiu de la norma és facilitar la tornada a la feina de persones que hagin superat una malaltia dura i ja tinguin l’alta mèdica. No obstant, l’aterratge d’aquesta idea no acaba de convèncer els agents socials.
La proposta de la Seguretat Social restringeix aquesta tornada progressiva al termini màxim d’un mes, si bé el temps concret el receptarà el metge de la sanitat pública. Durant aquest, l’empleat operarà amb una jornada reduïda i la durada d’aquesta «es determinarà mitjançant un acord entre l’empresari i la persona treballadora dins de la jornada ordinària». Si no hi ha acord, l’empleat haurà de recórrer a la jurisdicció social. La proposta deixa la porta oberta al fet que en el conveni col·lectiu de cada sector es donin pautes a l’efecte de la concreció horària. Durant aquest temps, la meitat del sou del treballador el pagarà l’empresa i l’altra meitat la Seguretat Social.
No obstant, la Seguretat Social es compromet a revisar aquestes condicions al cap d’un any d’aplicació d’aquest nou model. «El percentatge de la jornada del treballador durant el període de reincorporació progressiva a la feina i, en conseqüència, la quantia del subsidi que estigués percebent en el procés d’incapacitat temporal de què deriva, establerts en aquest reial decret llei, podran ser modificats reglamentàriament tenint en compte els resultats de l’avaluació», recull l’esborrany.
Debat polèmic
La Seguretat Social va tornar a reactivar la taula de diàleg social sobre incapacitats temporals després de diversos mesos de tenir-la en repòs. L’Executiu va tornar a citar la patronal i els sindicats uns dies després que l’Airef emetés un informe en el qual radiografiava quantes baixes es produeixen a Espanya, quant duren, de quin tipus són, la seva distribució geogràfica i evolució temporal, entre d’altres. En el seu diagnòstic, la presidenta de l’avaluador independent, Cristina Herrero, va criticar el Govern per descuidar, segons la seva opinió, el control dels informes de baixa durant els seus primers estadis, cosa que acaba redundant en la cronificació de malalties que després saturen el sistema.
La reforma que planteja la Seguretat Social en la gestió de la incapacitat temporal introduiria alguns canvis referent a això. El principal, si bé no substantiu, seria permetre que la mútua de l’empresa formuli, en qualsevol moment, una proposta d’alta amb proposta d’incapacitat permanent. És a dir, que no s’hagi d’esperar a superar el llindar de 365 dies de baixa perquè el tribunal públic dictamini que el treballador ja no es recuperarà d’aquesta malaltia.
