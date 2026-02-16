«És imprescindible mesurar ja el valor social dels nous medicaments»
Federico Plaza, director de Relacions Corporatives i Afers Públics de Roche Farma, analitza els reptes d’un sistema sanitari que ha de deixar de veure el fàrmac com una despesa per entendre’l com una inversió estratègica en benestar i productivitat.
Federico Plaza, director de Relacions Corporatives i Afers Públics de Roche Farma, va ser un dels ponents en del Fòrum d’Innovació en Sanitat d’El Periódico, jornada celebrada recentment a Barcelona en què, juntament amb altres experts i responsables polítics, es van abordar els reptes actuals en l’àmbit de la innovació en salut.
- ¿Per què és tan important apostar per la innovació en salut?
Per a nosaltres, la innovació en salut és una prioritat absoluta, i podem dir que ja és una realitat assentada en àrees com l’oncologia, les neurociències o les malalties rares, tot i que encara ens queda molt camí per recórrer, sobretot de la mà del desenvolupament de la medicina personalitzada de precisió, que ofereix un abordatge personalitzat a cada pacient unint diagnòstic genòmic, anàlisi de dades i tractaments avançats. Però és que, a més de millorar la salut, avui sabem que la innovació mèdica impulsa l’economia, el benestar social i l’autonomia del pacient; és el que anomenem el valor social de la innovació.
La innovació mèdica impulsa l’economia, el benestar social i l’autonomia del pacient; és el que anomenem el valor social de la innovació
- ¿En què consisteix aquest valor social?
El valor social és un concepte que transcendeix els beneficis clínics per recollir també l’impacte d’un determinat medicament o innovació en altres esferes, tant del pacient i el seu entorn, com la qualitat de vida, l’autonomia personal o la menor necessitat de recursos de dependència, com del conjunt de la societat. Ens referim en aquest últim cas a les millores de la productivitat, menor despesa pública en baixes laborals i dependència, atracció d’inversions al sistema sanitari, enfortiment de la investigació, formació científica dels professionals sanitaris... És a dir que existeix tot un ventall d’impactes positius en el teixit socioeconòmic que avui no s’estan considerant a l’hora d’avaluar la introducció de teràpies innovadores en el sistema sanitari. Tot i que afortunadament això està canviant a poc a poc.
- ¿Pot posar algun exemple?
Ja comptem amb evidències, i cada vegada tindrem més dades, de com la innovació no només millora la salut i la qualitat vida del pacient, sinó que ofereix beneficis que van molt més enllà. Potser l’àmbit on avui és més patent és en les malalties neurològiques. En esclerosi múltiple, per exemple, la innovació registrada els últims anys ha permès que molts pacients hagin pogut mantenir la seva autonomia i fent una vida relativament normal, mantenint la seva contribució a la societat. Un altre exemple pot ser l’Atròfia Muscular Espinal (ESTIMI), on per desgràcia molts costos han de ser assumits per les famílies, i on els tractaments innovadors han ajudat que els cuidadors no hagin d’abandonar la seva vida laboral. Parlem, en definitiva, de com la millora de la salut generada per la innovació terapèutica repercuteix en el teixit econòmic i productiu del país.
Cada euro invertit en medicaments estalvia entre 2 i 7 euros en altres despeses sanitàries i que, en oncologia, la innovació farmacèutica és responsable del 96% de la millora de l’esperança de vida.
- ¿Ja estem en disposició de mesurar l’impacte real i el valor social de la innovació?
Aquest és un aspecte nuclear, perquè el que no es pot mesurar és com si no existís. Només podem considerar l’impacte del valor social si som capaços de mesurar-lo, i ja estem fent passos importants en aquest sentit. Cada vegada hi ha més estudis i més dades objectives que posen en relleu aquesta dimensió. Per posar alguns exemples, ja sabem que cada euro invertit en medicaments estalvia entre 2 i 7 euros en altres despeses sanitàries i genera retorns indirectes massius en productivitat; o que, en oncologia, la innovació farmacèutica és responsable del 96% de la millora en l’esperança de vida. Fins i tot el que anomenem en el sector la innovació incremental genera valor social: pensem en els pacients de càncer que ja poden rebre el seu tractament a casa, evitant desplaçaments propis i dels seus acompanyants, reduint el risc d’infeccions, alliberant recursos hospitalaris i millorant la seva qualitat de vida.
- ¿Fins a quin punt els nostres gestors sanitaris han de tenir en compte el valor social a l’hora d’avaluar una innovació en salut?
És imprescindible que comencem a mesurar ja el valor social dels nous medicaments, i això només serà possible si canviem el paradigma entre tots. Els gestors han d’entendre que invertir en salut és la millor inversió social possible, superant la visió de curt termini que continua subsistint en molts casos.
- Els últims anys Europa ha perdut posicions en la carrera de la R+D biomèdica global davant els EUA i la Xina, ¿com podem revertir aquesta tendència?
És cert que els europeus hem perdut posicions en la R+D biomèdica global... segons la meva opinió només serem capaços de revertir aquesta tendència si treballem junts a través d’aliances publicoprivades sòlides i de l’activació de mecanismes d’accés primerenc a la innovació. En aquest sentit, per ser competitius hem d’apostar per models de finançament basats en valor, i no només en preu; agilitzar els processos regulatoris i consolidar ecosistemes d’investigació potents capaços de retenir i fins i tot atraure el talent científic.
- El propietari d'un restaurant de la Cerdanya explica com Pujol Ferrusola el va enganyar amb un préstec de 300.000 euros
- La destrossa de la ventada en un bosc de Catalunya: amb pocs minuts va fer caure tots els pins de més de 15 metres
- El Pirineu registra nevades de rècord, però els científics alerten d'una disminució de la neu a llarg termini
- Demanen tres anys de presó per encomanar unes obres a unes cases a Das i crear un entramat per no pagar-les
- Alba Flores omple d'emoció la presó de dones de Wad Ras amb la presentació de 'Flores para Antonio'
- Pol Huguet defensa la nova jardineria del carrer Guimerà de Manresa: «Farà un salt espectacular»
- Els lladres perfeccionen noves tècniques per a obrir panys: de l''impresioning' i el 'topolino' als xiclets de menta i els clips
- La disbauxa s’apodera de Sallent en una rua plena de música, colors i sàtira