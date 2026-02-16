El restaurant de Puigcerdà "539, Plats Forts" rep un Sol de la Guia Repsol
És un establiment de vuit comensals distribuïts en una barra just al davant de la cuina on Martín Andrés Comamala fa les seves creacions
L'edició d'enguany s'ha celebrat al Palau Firal i de Congressos de Tarragona
La màxima distinció del certamen l'han rebut A Tafona (Santiago de Compostel·la), Ramón Freixa Atelier (Madrid) i Voro (Capdepera).
Regió7
El restaurant de Puigcerdà ‘539, Plats Forts’ ha estat un dels 83 establiments premiats de la Gala de Sols Repsol que s'ha celebrat aquest dilluns a Tarragona El certamen reconeix aquells locals que barregen intel·ligència i intuïció, entregant 3 Tres Sols, 11 Dos Sols i 69 Un Sol. Enguany han destacat els projectes que fusionen diferents cuines regionals d’Espanya, deixant de banda les influències exòtiques.
També han estat tendència els menús curts i dinàmics, que guanyen terreny al menú degustació, les barres 'gastro' com les de l'establiment ceretà i les idees innovadores per trobar la conciliació en un sector marcat per jornades inacabables: tancaments en caps de setmana, obertures només per dinar o per sopar i lliurar quatre dies de set.
‘539, Plats Forts’ és un restaurant de vuit comensals distribuïts en una barra just al davant de la cuina on Martín Andrés Comamala fa les seves creacions.
En el conjunt de Catalunya, la gala ha reconegut amb dos Sols el restaurant Dos Palillos (Barcelona) i onze -comptant ‘539, Plats Forts’- es van estrenar amb un Sol: Quintaforca (Nulles), Cervus (Reus), Dvisi (Palamós), Marangels (Sant Gregori), Fontané (Sant Julià de Ramis), Amar Barcelona, Besta, Prodigi i Eldelmar (Barcelona) i Sisè (Lleida).
Amb aquestes dotze incorporacions, Catalunya suma un total de 122 restuarants guardonats: 83 amb un Sol, 30 amb dos Sols i 9 amb tres Sols.
La màxima distinció del certamen l'han rebut A Tafona (Santiago de Compostel·la), Ramón Freixa Atelier (Madrid) i Voro (Capdepera).
D'altra banda, Andorra ha entrat a la Guia Repsol amb un Sol per a Ibaya, obrint la porta a futures distincions, i 7 'Recomendados', que en aquesta edició passen a denominar-se Restaurants Guia Repsol.
La Gala d'Entrega de Sols Guia Repsol 2026 s'ha celebrat celebrar en col·laboració amb Catalunya, la comunitat amb més Sols d'Espanya. El Palau Firal i de Congressos de Tarragona ha estat l'escenari d'un acte emotiu i divertit presentat per Lorena Castell i Jorge Ponce. Hi han assistit el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper, i el president de Repsol, Antonio Brufau. Prop de 150 cuiners, entre els nous Sols i els Tres Sols veterans, han pujat a l'escenari.
Amb les noves incorporacions de l'edició d'enguany, un total de 808 restaurants formen l'univers de Sols de la Guia Repsol: 46 Tres Sols, 173 Dos Sols i 589 Un Sol, a més de 1.605 restaurants Guia Repsol, amb 242 novetats. Catalunya (122), Comunitat de Madrid (98), Andalusia (77), Euskadi (75), Comunitat Valenciana (68) i Castella i Lleó (54) són les regions amb més premiats.
- Més de la meitat de les carrosses no assisteixen a la rua de carnaval de Berga
- Declaració de la Renda 2026 a Catalunya: la deducció pel lloguer que et pot fer recuperar fins a 1.000 €
- El propietari d'un restaurant de la Cerdanya explica com Pujol Ferrusola el va enganyar amb un préstec de 300.000 euros
- La destrossa de la ventada en un bosc de Catalunya: amb pocs minuts va fer caure tots els pins de més de 15 metres
- El Pirineu registra nevades de rècord, però els científics alerten d'una disminució de la neu a llarg termini
- Demanen tres anys de presó per encomanar unes obres a unes cases a Das i crear un entramat per no pagar-les
- Alba Flores omple d'emoció la presó de dones de Wad Ras amb la presentació de 'Flores para Antonio'
- Pol Huguet defensa la nova jardineria del carrer Guimerà de Manresa: «Farà un salt espectacular»