El Govern central reforça Red Eléctrica i li atorga el mateix poder que a les elèctriques per tallar la llum a clients
L’Executiu amplia a Red Eléctrica de España (REE) la potestat legal que fins ara només tenien les distribuïdores per interrompre de manera immediata el subministrament als consumidors en casos d’enganxes il·legals, manipulació de comptadors i instal·lacions perilloses
David Page
El Govern espanyol dona més poder a Red Eléctrica de España (REE) per combatre directament el frau elèctric i els possibles enganxes il·legals a les seves xarxes. El Ministeri per a la Transició Ecològica, encapçalat per la vicepresidenta Sara Aagesen, ha aprofitat l’últim reial decret de mesures energètiques per incloure una reforma legal que equipara les competències de REE a les que ja tenen les grans energètiques per poder tallar la llum a clients fraudulents o potencialment perillosos.
Red Eléctrica té reservada en règim de monopoli la gestió de la xarxa de transport (el gran entramat d’alta tensió), mentre que són les elèctriques les que s’encarreguen de les xarxes de distribució (les que arriben fins als habitatges). Fins ara, la normativa vigent només regulava la capacitat de les distribuïdores per interrompre el subministrament de manera immediata en determinats casos; ara l’Executiu amplia aquesta regulació perquè Red Eléctrica també pugui executar desconnexions directament.
En ple boom de sol·licituds per connectar-se directament a la xarxa de transport per part de grans consumidors, el Govern ha decidit donar cobertura normativa a Red Eléctrica per poder tallar el subministrament immediatament quan sigui necessari i només en determinats supòsits vinculats generalment al frau elèctric.
Les distribuïdores i, a partir d’ara, també Red Eléctrica podran suspendre el subministrament de forma immediata si s’ha fet un enganxament il·legal a la xarxa sense contracte, si s’estableixen derivacions de la connexió per subministrar energia a una instal·lació no prevista al contracte, si es manipula l’equip de mesura o control o s’evita el seu correcte funcionament, o si les instal·lacions es consideren perilloses.
El control i el col·lapse
L’equiparació de la protecció legal per poder fer talls d’urgència arriba en un moment en què Red Eléctrica i les elèctriques es troben immerses en un nou xoc pel control de les xarxes i sobre com abordar-ne l’ampliació necessària, en un moment en què es constata la manca de capacitat i la saturació per atendre l’allau de peticions de la indústria i de grans tecnològiques per connectar-s’hi.
Un nou front s’ha obert per determinar qui és responsable del col·lapse de les xarxes i com solucionar-lo. I les grans elèctriques han començat a maniobrar per posar fi als compartiments estancs en la gestió de les xarxes de transport i distribució a Espanya, amb l’objectiu de poder participar en el monopoli que ara té Red Eléctrica en l’alta tensió.
La patronal Aelec —que integra Iberdrola, Endesa i EDP, les principals distribuïdores del mercat espanyol— ha reclamat un mecanisme urgent per impulsar les inversions en la xarxa de transport elèctric “més ràpid del que preveu la planificació” del Govern per als pròxims anys i, també, “obrint aquestes inversions als distribuïdors per accelerar-les”. És a dir, trencar el monopoli de Red Eléctrica i permetre que les elèctriques també puguin participar en la gestió del negoci del transport elèctric.
En aquesta enganxada, ambdues parts també s’han creuat acusacions sobre el nivell d’inversions actual o futur en les seves respectives xarxes per ampliar-les i modernitzar-les.
L’enfrontament entre REE i les energètiques es produeix en plena polèmica per la publicació dels primers mapes de capacitat de la xarxa de transport. Inicialment prevista per al 2 de febrer, Red Eléctrica va demanar ajornar-la tres mesos, i finalment la CNMC ha decidit fixar-la per a aquesta setmana, el pròxim 20 de febrer. L’ajornament es deu a la “manca d’acord” entre Red Eléctrica i les distribuïdores sobre la potència sol·licitada, la concedida i la pendent en tres quartes parts dels nusos de la xarxa d’alta tensió, i el risc que s’hagi assignat més capacitat a clients de la que es pot atendre. Mentrestant, les distribuïdores porten mesos publicant els mapes de capacitat de les seves pròpies xarxes (que reflecteixen que un 88% dels nusos estan completament saturats i sense capacitat extra per adjudicar a noves peticions).
