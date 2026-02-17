Més d’un terç dels estrangers que compren pisos a Manresa són marroquins
Les persones amb nacionalitats diferents de l’espanyola van adquirir el 16% dels habitatges venuts entre el novembre del 2024 i el novembre passat
El 35% dels compradors estrangers d’habitatges a Manresa entre el novembre del 2024 i el novembre del 2025 van ser marroquins. Aquesta va ser la comunitat nacional més activa en el mercat immobiliari de la ciutat, seguida dels ciutadans romanesos (7,6%), xinesos, colombians i ucraïnesos, tots amb percentatges inferiors al 5% del total de l’habitatge adquirit per persones de nacionalitat no espanyola. Del total d’habitatges venuts a Manresa en el període estudiat, el 84% van ser comprats per persones amb ciutadania espanyola, i el 16% estrangers. Són dades que es desprenen del nou Portal Estadístic del Notariat, una plataforma digital i gratuïta que permet conèixer els preus reals de l’habitatge al conjunt de l’Estat.
L’informe presenta altres dades sobre el mercat immobiliari local. Així, el preu mitjà de venda de novembre a novembre es va situar en els 1.352 euros per metre quadrat, i es van fer un total de 1.182 compravendes (el 92,3% eren pisos; la resta, cases), amb un import mitjà de 125.453 euros. La superfície mitjana dels habitatges era de 93 metres quadrats. Dels pisos i cases venuts en el període, el 87,5% era de segona mà.
Un mes de baixa activitat
Pel que fa al número de compravendes, en més detall, el mes de novembre va situar-se entre els de menys activitat del conjunt de dotze mesos que estudia l’informe. Només es van registrar menys operacions els mesos d’agost (49) i març (80). Tots van quedar molt lluny dels pics de l’any: els 180 del desembre del 2024 i els 126 del mes de juliol.
Respecte de l’import mitjà dels habitatges, els 128.054 euros del novembre passat se situen en la meitat de la franja dels registrats en el conjunt dels dotze mesos, en què a l’agost es va donar la xifra mitjana més elevada: 139.007 euros. Els valors més baixos es troben als mesos de febrer i març, amb quantitats que superen per poc els 109.000 euros.
El preu mitjà al mes de novembre es va situar en els 1.211 euros el metre quadrat, el que suposa una baixada del 26% respecte del desembre del 2024 i del 8% respecte del mes de novembre de l’any passat.La xifra, a més, representava la quantitat més baixa en el conjunt dels dotze mesos precedents, només per sota dels 1.031 que es van registrar el mes de febrer. Respecte del mateix període anterior, el preu va caure el 0,96%. Amb tot, en els dotze mesos precedents es va registrar un increment en relació als anteriors de prop del 25%.
Des de l’any 2015, tan sols s’han registrat caigudes interanuals del preu mitjà en els anys 2020 (-2,59%), 2022 (-3,55%) i 2023 (-2,17%). L’increment del 24,87% del preu mitjà registrat el 2024 va ser el més elevat experimentat en els últims onze anys.
Comprador de 40 anys
L’estudi del col·legi de notaris presenta també diversos indicadors sociodemogràfics que permeten obtenir un perfil dels compradors d’habitatge a la capital del Bages. Així, l’informe estadístic revela que l’edat mitjana dels adquirents era de 40 anys. En la franja de menors de 31 només es va situar el 17,43% dels compradors. De 31 a 40, van ser el 30,79% del total. Entre 41 i 50 van ser el 23,76%. De 51 a 60 anys es va situar el 17,09% dels compradors. Els majors de 60 anys van representar tant sols l’11 % del total, i els majors de 70, tan sols el 3,3%. En conjunt, l’edat mitjana de l’adquirent a Manresa ha pujat tres anys respecte del 2024, però es manté en la franja baixa dels darrers tretze anys, en què sovint s’ha situat en els 45 anys o més.
Del total de compradors, el 74,7% eren físics i la resta persones jurídiques.
Quant als anys de renda neta necessaris per a l’adquisició, l’estudi indica que són 2,92. Respecte dels dotze mesos precedents, la dada s’incrementa el 0,21%.
