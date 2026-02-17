Nova àrea de restriccions
La pesta porcina torna a sortir de la 'zona zero': detectat un cas a Sant Feliu de Llobregat
La llista de localitats que queden ara dins del perímetre d’alt risc s’eleva a 16, inclosa Barcelona
María Jesús Ibáñez
La Conselleria d'Agricultura ha confirmat un nou cas positiu de pesta porcina africana (PPA) trobat a Sant Feliu de Llobregat, fora de l’anomenada 'zona zero' del virus, cosa que ha obligat a ampliar, per segona vegada en tot just una setmana, el radi de seguretat de sis quilòmetres. Això suposa la inclusió, per primera vegada, d’una part del terme municipal de Barcelona, concretament d’una part del barri de Vallvidrera, Tibidabo i Les Planes. Es tracta de l’enclavament conegut com Can Castellví, un petit territori que pertany a Barcelona, tot i que es troba encaixat dins de Sant Feliu. A més d’aquest cas, s’han trobat altres sis senglars morts per la PPA, aquests dins del perímetre d’alt risc, amb la qual cosa el balanç d’aquesta malaltia suma ja 162 casos.
La primera conseqüència d’aquesta nova troballa és que, des d’aquest mateix dimarts, queda prohibit l’accés al medi natural als dos nous municipis de la zona infectada d’alt risc. "Cal mantenir el blindatge a la zona de 20 quilòmetres que vam delimitar ja en un primer moment, això és clau, i per això la nostra crida als ciutadans perquè sobretot no deixin aliments en zones accessibles als senglars", ha defensat el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig. "El criteri d’aplicació de les restriccions el marquen els tècnics", ha subratllat Ordeig.
Reforç de l’estratègia
Aquest cas, el tercer senglar malalt de PPA fora del radi inicial de sis quilòmetres al voltant del focus inicial de Cerdanyola del Vallès, ha portat la conselleria a emprendre una nova estratègia d’actuació, per, segons ha dit Ordeig, "aconseguir una reducció dràstica i urgent de la població de senglars a la zona de baix risc", la situada entre els sis i els 20 quilòmetres. El titular d’Agricultura ha admès que és impossible saber si la dispersió del virus cap a Sant Feliu i cap a Molins de Rei està relacionada amb la relaxació de les limitacions aplicades des del 23 de gener en 71 municipis.
"Existeix un corredor natural que uneix la 'zona zero' amb Molins i Sant Feliu, que ja sabíem que seria difícil de controlar, perquè és un lloc de pas de la fauna", ha subratllat Ordeig.
Segons dades del Ministeri d'Agricultura, s’han analitzat altres 1.112 casos que han resultat negatius, dels quals 661 corresponen a animals capturats i 451 s’han investigat per vigilància passiva (cadàvers sencers, restes trobades al medi natural o animals amb simptomatologia abatuts) a la zona infectada i als seus voltants.
