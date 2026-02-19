‘BOOM’IMMOBILIARI
Els bancs disparen la concessió d’hipoteques a xifres no assolides des del 2010
El 2025, les diferents entitats van firmar més de mig milió de préstecs hipotecaris vinculats a l’habitatges, un 17,8% més que el 2024
Gabriel Santamarina
Les diferents entitats financeres van concedir el 2025 un total de 501.073 hipoteques, un 17,8% més que el 2024 i la xifra més alta registrada en els últims quinze anys, des del 2010, en plena desacceleració del mercat immobiliari arran de l’esclat de la bombolla immobiliària, segons les dades que ha fet públiques aquest dijous l’Institut Nacional d’Estadística (INE).
Les dades ofertes per l’organisme tornen a ratificar el ‘boom’ que viu el mercat residencial al nostre país, que també s’ha traduït en l’import mitjà dels préstecs hipotecaris, que arriben als 172.500 euros, un nou rècord en la sèrie històrica, per sobre dels prop de 152.500 euros assolits l’agost del 2007 –en el pic de la bombolla– i un 13,5% per sobre de la registrada un any abans.
Juan Villén, director general del departament d’hipoteques d’Idealista, explica que el fort creixement es deu en part al fet que «la competència entre entitats bancàries i l’afany per continuar concedint préstecs han aconseguit mantenir els tipus d’interès en un entorn interessant i desitjable per a les famílies». Respecte a les previsions per a aquest exercici, el portaveu espera que «la tendència alcista es mantingui, tot i que amb taxes de creixement més baixes que les actuals i amb uns tipus d’interès una mica més cars que els vistos el 2025».
El tipus mitjà de les hipoteques al tancament de l’any va ser del 2,82% per a les hipoteques sobre habitatges a tipus variable, que suposen el 36,6% del total, i del 2,91% per a les de tipus fix, el 63,4% restant. Aquestes dades donen taxes mitjanes del 2,87%, la tercera dada més baixa des del novembre del 2024, que certifiquen una lleugera baixada al desembre davant el mes anterior, quan va arribar al 2,97%, segons l’INE.
La concessió d’hipoteques creix a tot el país
La concessió d’hipoteques sobre habitatges ha crescut el 2025 a totes les comunitats autònomes del país. El comportament de tres regions destaca per sobre de la resta: Cantàbria, La Rioja i la Regió de Múrcia, on els increments són del 43%, 37% i 29%, respectivament. A la banda oposada se situa la Comunitat de Madrid, la comunitat que registra el creixement més baix, de tot just el 3%,que junt amb la Comunitat Foral de Navarra (6%), les Illes Balears (13%), el Principat d’Astúries (14%) i les Canàries (17%) són les que pugen per sota de la mitjana nacional.
