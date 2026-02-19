BBVA llança una nova edició de la seva promoció per a menors a Espanya centrada en l'estalvi
Regió7
BBVA posa en marxa una nova edició de la seva promoció per a menors vinculada al Compte En línia per a Menors a Espanya, amb l'objectiu de continuar fomentant l'estalvi des d'edats primerenques i acompanyar a les famílies en l'educació financera dels seus fills, segons ha explicat l'entitat bancària. La iniciativa estarà activa a partir del 16 de febrer i es prolongarà fins al 6 d'abril de 2026.
La promoció es dirigeix tant a clients com a no clients de BBVA i està pensada per a nens i adolescents d'entre 0 i 17 anys. El Compte En línia per a Menors pot contractar-se a través dels canals digitals del banc i també en oficines, una opció que BBVA torna a oferir després d'haver-la incorporat recentment.
La mecànica de la promoció és senzilla. En obrir un Compte En línia per a Menors i introduir el codi AHORRO30, BBVA duplicarà el primer ingrés mensual que realitzi el pare o la mare durant els tres primers mesos des de l'obertura del compte del menor. Cada ingrés haurà de ser d'almenys 5 euros i com a màxim 10 euros, la qual cosa permetrà al menor obtenir fins a 30 euros durant el període promocional.
BBVA manté a més les millores introduïdes en el procés d'alta. Si el representant legal encara no és client del banc, pot triar com començar en BBVA, ja sigui obrint únicament el Compte En línia per a Menors o combinant-la amb un Compte En línia Sense Comissions al seu nom. En el cas de representants que ja siguin clients, l'alta del compte del menor es realitza de manera directa i àgil."
"Aprendre a gestionar els diners forma part dels primers passos cap a l'autonomia. Amb propostes senzilles, un llenguatge pròxim i una experiència pensada per a l'entorn familiar, BBVA vol continuar acompanyant als més joves en la construcció d'hàbits financers que els ajudin a mirar al futur amb major confiança", explica l'entitat.
