Les exportacions catalanes tanquen el 2025 amb un rècord històric de 100.779 milions d'euros

Malgrat la incertesa pels aranzels, el mercat català incrementa un 0,6% les vendes a l'estranger

Desenes de contenidors de mercaderies preparats a la Zona Franca del Port de Barcelona

Desenes de contenidors de mercaderies preparats a la Zona Franca del Port de Barcelona / ACN

ACN

Barcelona

Les exportacions catalanes han tancat el 2025 amb un rècord històric de 100.779 milions d'euros, un 0,6% més que l'any anterior, segons les dades publicades aquest dijous pel Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa. Malgrat el context d'incertesa pels aranzels de Donald Trump, les vendes a l'estranger han pogut superar per tercer any consecutiu els 100.000 milions.

Pel que fa a les compres, les importacions van sumar 114.359,8 milions, un 3,3% més. Per tot plegat, el saldo comercial a Catalunya l'any passat va ser de 13.581,2 milions. En l'últim mes, les exportacions van sumar 7.560,5 milions d'euros, un -1,4% menys, mentre que les importacions van ser de 8.437,6 milions (+0,8%). Catalunya representa el 26% de les exportacions espanyoles.

