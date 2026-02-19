Entrevista | Laura Raulet Consultora en desenvolupament de persones
"Els joves tenen talent, però falta compromís”
L’osonenca resident a Manresa és consultora en desenvolupament de persones. Fa deu anys va fundar el seu negoci, Learn&Grow, des d’on es dedica a ajudar organitzacions nacionals i internacionals a enfortir el seu lideratge i transformar la seva cultura empresarial
Té molt clara la fórmula perquè tots els engranatges d’una empresa funcionin per assolir l’èxit. Laura Raulet (Centelles,1978) és consultora de desenvolupament de persones amb més de vint anys d’experiència al sector. Ha treballat en àrees de recursos humans de diverses companyies com a responsable de l’evolució del talent de les persones. Fa deu anys va crear el seu negoci, Learn&Grow, amb seu a Manresa, on viu des de fa quinze anys, per impulsar el creixement de professionals i organitzacions en els seus processos de transformació. El 2017 va col·laborar amb Regió7 amb l’article "La revolució del talent”, en el marc del Postgrau de Direcció de Persones de la Universitat de Manresa, del qual formava part de la direcció acadèmica. Ara, creu que és “especialment rellevant” reprendre aquest debat.
Quines són les tasques d’un consultor de desenvolupament de persones?
La meva feina es basa en tres pilars d’actuació. En primer lloc, el desenvolupament i l’acompanyament en el lideratge. Acompanyo directius en la seva evolució professional i els assessoro sobre què han d’anar canviant per gestionar els seus reptes i ser més eficients en el negoci. També col·laboro en la transformació cultural de les empreses. Molts negocis tenen una línia molt definida, cosa que és positiva, però pot esdevenir una limitació davant els desafiaments del futur. Finalment, un altre pilar d’actuació és el coaching empresarial, que consisteix en un acompanyament a l’empresa i a les persones per ajudar-les en moments difícils i maximitzar el seu rendiment.
Col·labora en diferents empreses de sectors com la banca, l’energia, l’automoció, la sanitat o l’administració. En podria mencionar algunes?
Sí: la Fundació Althaia, CatSalut, Probitat, Castañer, la Cambra de Comerç de Barcelona, la Diputació, l’Ajuntament de Barcelona i consultores que treballen per a empreses més grans com Seat o Cupra, per exemple. Contracten una consultora i jo participo en projectes de consultoria.
Ha comentat que una de les seves funcions és la transformació cultural de les empreses. Fins a quin punt és important aquest aspecte avui dia?
Té un pes molt rellevant. La formació és una acció molt puntual, ja que respon a una necessitat concreta en un moment determinat. En aquest sentit, si les empreses inverteixen en persones amb talent i formació, cobreixen el buit actual, cosa que és positiu, però pot esdevenir una limitació davant els desafiaments del futur. És a dir, el que compta no és tant el que saben fer, sinó com i en què s’han de transformar. Per això hi ha organitzacions que han passat d’una cultura de control a una cultura de confiança i propòsit.
Entenc que moltes encara no ho estan fent…
El que veig és que, un cop han format una persona, aquesta marxa a una altra empresa. I el 80% de les vegades ho fan pel seu líder. Per tant, cal analitzar quin tipus de lideratge tenen les corporacions que volen incorporar talent. El que no poden fer és intentar canviar les generacions que venen, ja que tenen aspectes molt potents perquè han viscut molts canvis: la falsa promesa de seguretat, la crisi de la covid, problemes econòmics i el canvi climàtic. No tot és negatiu en les noves generacions.
Però moltes companyies, també de la regió central, han manifestat la dificultat per trobar personal jove i qualificat. És que no tenen talent?
I tant que en tenen, però a les empreses els costa atraure’l. El que sovint es percep és una manca de compromís….. Per això cal que les corporacions ofereixin propòsits reals de creixement i progrés, que no tot sigui màrqueting.
Quins altres reptes hauran d’afrontar les empreses?
La incorporació de la intel·ligència artificial i els canvis en el lloc de treball. Les empreses que no integrin aquestes eines es quedaran enrere. També ho faran aquelles que no transformin la seva cultura, ja que es pot incorporar la intel·ligència artificial, però si les persones són reticents al canvi o a sortir de la seva zona de confort, quedaran al marge.
La intel·ligència artificial alterarà molt la composició de les empreses i els llocs de treball?
Penso que no totes les professions es veuran alterades, però tot el que es pugui automatitzar s’automatitzarà. Les noves tecnologies no acabaran amb els llocs de treball. Ara bé, les persones que no incorporin aquestes eines en el seu dia a dia es quedaran sense feina. Per tant, hauran de trobar la manera que la intel·ligència artificial les ajudi a automatitzar processos que ara fan manualment per poder dedicar-se a tasques de valor afegit. Les persones que integrin aquestes eines podran assumir nous rols i feines que encara no estan inventades. La creativitat també tindrà un paper important, i les empreses hauran d’acompanyar les persones en aquest canvi.
Ha fet esment de la creativitat. Precisament, en el seu article “La revolució del talent” ja parlava d’aquest concepte com una qualitat intrínseca dels infants que, amb el temps, es perdia a causa d’un sistema educatiu estandarditzat. Davant els reptes actuals, calen canvis en el currículum escolar?
En l’educació hi ha tants reptes a nivell bàsic que el currículum ja no és l’aspecte més crític. El que més s’ha de treballar, i que ja fan les escoles capdavanteres, és el pensament crític, la capacitat d’adaptació —perquè el canvi serà constant— i la creativitat, perquè hi ha una part humana molt important. De fet, que estudiïn ètica o filosofia ja denota aquesta voluntat de reflexionar sobre la humanitat. Però, sens dubte, la comunicació interpersonal és el que necessitaran més les noves generacions.
