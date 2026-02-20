Atracció de talent
Projecció de futur i una proposta de valor atractiva: així atreuen les grans empreses el talent jove
Empreses com Inditex, Iberdrola o CaixaBank adopten diferents estratègies per aconseguir atraure els nous professionals, cada vegada més exigents, com ara oferir un projecte de futur sòlid i un pla de beneficis competitiu
Les noves generacions necessiten sentir-se recolzades per les empreses
Captar i atraure talent és un dels grans reptes que afronten les empreses espanyoles. El 98% de les companyies va haver de buscar nou talent el 2025 i la gran majoria va reconèixer haver tingut dificultats per captar-lo, segons l’informe Claus del nou equilibri laboral: tendències i reptes 2026 de Pluxee. L’escassetat de perfils adequats, així com les discrepàncies en assumptes crítics com el salari o el model de treball, obliguen les empreses a aguditzar l’enginy i a presentar propostes de valor que sedueixin el talent jove per captar-lo i fidelitzar-lo.
Són diverses les raons que expliquen aquestes dificultats per incorporar talent a les empreses malgrat que cada any més de 800.000 estudiants de grau accedeixen a programes de pràctiques a Espanya, segons el Llibre Blanc de les Pràctiques de la Xarxa de Fundacions Universitat-Empresa (REDFUE). D’una banda, hi ha un desajust competencial, exposa Iñaki Saltor, partner de Bevolutive i conseller de Saltor Talent.
Gràfic de barres que mostra les estratègies de fidelització preferides per les empreses.
“El món, tant en l’àmbit digital com en qüestions de gestió de dades i fins i tot de lideratge, està evolucionant molt ràpid. En canvi, la formació en aquests estudis no està evolucionant tan ràpid, i això causa problemes per trobar talent per a posicions concretes”, explica Saltor. D’altra banda, hi ha un canvi demogràfic i les expectatives del talent “són més exigents”.
“Les noves generacions, i la societat en general, volen més flexibilitat, un líder millor, més equilibri. I, de vegades, les propostes que fan les companyies són poc competitives”, apunta Esther Comabella, directora de Recursos Humans i professora amb més de 26 anys d’experiència. “El que els joves demanen clarament dista del que altres generacions demanen”, conclou, de manera que les empreses han d’adaptar-se “d’una manera àgil i fluida a les diferents realitats”.
Talent intern i proposta de valor
Davant les dificultats per cobrir vacants, resulta clau desenvolupar el talent intern. Vuit de cada deu empreses, el 82%, van apostar per programes de formació interna per reforçar les habilitats dels seus equips. Ara bé, allò realment diferencial és presentar una proposta de valor amb la qual atreure i fidelitzar talent, potenciant també els qui ja formen part de la companyia.
Gràfica que mostra els beneficis socials a les empreses.
La vintena edició del rànquing Merco Talento 2025, que assenyala quines són les millors companyies per captar i fidelitzar professionals, ha tornat a situar al podi Inditex, Iberdrola i Repsol. Completant el ‘top-10’ hi ha Coca-Cola, BBVA, Mercadona, CaixaBank, Mapfre, Ikea i Mahou San Miguel; totes elles capaces d’atreure i assegurar el talent pel seu lideratge i reputació, amb diferents iniciatives i programes.
Inditex, per exemple, a més d’oferir programes de formació contínua i promoure la mobilitat interna, va posar en marxa el 2016 una estratègia de diversitat i inclusió per fomentar “un entorn de treball més igualitari, divers i inclusiu”. Iberdrola, per la seva banda, té el seu ferm compromís amb el medi ambient com a eix central del seu treball, amb un model propi de lideratge que té com a focus “el desenvolupament de líders transformadors que dirigeixin el canvi”.
CaixaBank, setena al rànquing per segon any consecutiu i amb la certificació Top Employers, compta amb el programa de formació interna ‘Development by Skills’, que permet actualitzar constantment les habilitats que requereixen els empleats en un moment de canvi com l’actual, a més de diferents programes de captació de talent com els premis WonNow de talent femení, dissenyats per acompanyar-los a l’inici de la seva carrera professional després de finalitzar els estudis.
Plans de beneficis i comunicació recurrent
El 71% dels treballadors prefereix un model retributiu que combini salari amb beneficis socials i retribució flexible, davant del model tradicional de salari fix. A més, més de la meitat prioritzaria una oferta amb beneficis socials davant d’un salari lleugerament superior, segons Pluxee.
Entre les estratègies de fidelització més ben valorades hi ha els plans de beneficis (43,6%), una comunicació interna recurrent i transparent (42,1%) i el teletreball i les facilitats per a la conciliació laboral (41,6%); també la formació i el desenvolupament professional, polítiques de diversitat, igualtat i inclusió i programes de benestar i salut.
Una empresa resulta atractiva per als joves si hi veuen que els espera “un futur prometedor”, destaca Mercedes Collantes, fundadora i sòcia de Vallejo Asociados, i hi juga un paper important que la companyia tingui una marca reconeguda i potent; també estar alineats amb els valors de l’empresa.
Un projecte de futur sòlid
Un dels aspectes més valorats de CaixaBank, expliquen fonts de l’entitat, és el seu projecte de futur. “La seva capacitat d’innovació, la notable inversió prevista per als pròxims anys en transformació digital i una missió i uns valors clars: contribuir al benestar financer dels nostres clients i al progrés de tota la societat a través d’una manera diferent de fer banca”, resumeixen.
En la seva proposta de valor per a l’empleat, afegeixen des de CaixaBank, treballen en diverses dimensions, com el progrés de l’empleat, un model de desenvolupament per competències personalitzat i adaptat a cada rol, la mobilitat interna i donant rellevància al benestar, la flexibilitat i la conciliació. L’entitat incorporarà 3.000 perfils joves i tècnics menors de 35 anys en el marc del seu Pla Estratègic 2025-27, en àrees clau com tecnologia, sostenibilitat i digitalització.
Treballar per objectius o projectes
Una de les iniciatives que estan adoptant moltes de les grans empreses és treballar per objectius o projectes. “Els equips de treball multidisciplinaris i la rotació de projectes no només resulten estimulants des del punt de vista dels continguts, sinó també perquè vas coneixent les diferents persones de l’organització. T’acostumes a tenir més flexibilitat mental, suposa un repte i evita l’adormiment”, exposa Collantes.
