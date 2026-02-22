Talent Arena incorpora XPRO, un espai de coneixement per a desenvolupadors
La iniciativa pretén impulsar una zona dirigida exclusivament a professionals TIC en actiu, en el marc de la segona edició del congrés europeu dedicat a talent digital
Valentí Roger
El talent digital a Europa compta amb un nou aparador a Barcelona, gràcies al Talent Arena i la seva nova zona XPRO, dirigida a desenvolupadors i professionals tecnològics en actiu que busquin coneixement tècnic especialitzat, networking estratègic i experiències d’alt valor. Aquesta iniciativa s’incopora a la segona edició del principal esdeveniment europeu sobre talent digital, impulsat per Mobile World Capital Barcelona, que tindrà lloc al pavelló vuit del recinte de Montjuïc, del 2 al 4 de març.
L’ampliació de continguts respon a la necessitat del sector de comptar amb espais més especialitzats. És per això que XPRO combinarà més de 72 conferències tècniques, 15 workshops, meet-ups, zones de networking i una agenda específica de hackatons -competicions de programadors-. Totes les activitats estaran centrades en casos reals, innovació aplicada i tendències que estan marcant el futur del sector digital.
Jordi Arrufí, director de l’àrea de talent digital de MWCapital, ha destacat que "la zona concentrarà el nivell de profunditat tècnica més gran, continguts i perfils". A més, ha afegit que "passarà de la inspiració a l’especialització, per arribar a perfils tècnics que busquin casos d’ús reals explicats pels professionals de les principals empreses tecnològiques".
Coneixement avançat i emergent
El nucli de XPRO estarà en les conferències, dissenyades per a professionals en actiu que ja treballen en entorns tecnològics complexos i busquen aprofundir en coneixement. Les sessions posaran el focus a saber com les tecnologies més punteres s’estan implementant en entorns empresarials i en investigacions avançades.
El programa comptarà amb la participació de companyies internacionals de primer nivell com Google, Microsoft, Amazon Web Services o Spotify, entre altres, que compartiran la seva experiència des del desenvolupament fins a l’execució real. A aquestes companyies se sumaran experts de prestigi com Bianca Cefalo, de Space DOTS; Konrad Yang, vinculat a TSMC o l’investigador Pablo Jarillo-Herrero, del MIT. Tots ells compartiran coneixement, lliçons apreses i perspectives sobre el futur tecnològic.
'Workshops' exclusius
Més enllà del programa de conferències, el públic que accedeixi a XPRO podrà participar en un total de 15 workshops, dissenyats per a un perfil tècnic avançat i impartit per empreses com NVIDIA, Huawei, Linux Foundation, IBM, Dynatrace, o Edge Impulse.
Les sessions estan pensades per aprofundir en les tecnologies que estan marcant el present i el futur del sector. Les companyies traslladaran al format taller la seva experiència en el desenvolupament i implementació de tecnologies crítiques per a la competitivitat digital.
XPRO programarà 72 conferències, 15 tallers i 5 hackatons durant la seva celebració
Aplicar la tecnologia a la realitat
En línia amb la proposta de continguts especialitzats, Talent Arena incorporarà hackatons i competicions tecnològiques dirigides a desenvolupadors, orientades a la resolució de reptes reals en àmbits estratègics com la intel·ligència artificial, la connectivitat i la ciberseguretat.
El Barcelona Supercomputing Center impulsarà 'Humans in the Loop', centrat en l’alineament d’ALIA, el model de llenguatge públic desenvolupat a Espanya, posant el focus en l’avaluació de sistemes d’IA i al paper del criteri humà en la seva supervisió. En l’àmbit esportiu, el Barça Innovation Hub llançarà 'More Than a Hack 2026', on es treballarà amb dades reals del FC Barcelona per generar coneixement sobre rendiment i tàctica en el futbol mitjançant IA.
Per la seva banda, la GSMA, al costat de Nokia, organitzarà l’'Open Gateway Hackathon', centrada en aplicacions autònomes que combinen IA i APIs de xarxa 5G. Així mateix, el programa es completarà amb la competició 'Capture The Flag', per a professionals del hacking; 'NextArena Challenge', per imaginar el Talent Arena del futur; i 'Fly me to the moon', enfocat a impulsar noves solucions en turisme intel·ligent i sostenibilitat mitjançant dades, IA i connectivitat avançada.
Els assistents podran disfrutar d’altres activitats com les sessions 'Dades i IA: un gran poder comporta una gran responsabilitat', impartida per Silvia Poyato, Customer Satisfaction, Quality & Transformation Vicepresident at Schneider Electric, i la proposta 'De la promptstituion del codi a ser imprescindible en el desenvolupament de software', organitzada per David Pereira, Global Head of Data & AI en SEIDOR.
En conjunt, totes aquestes iniciatives reforçaran el posicionament de Talent Arena com un espai on la tecnologia no només es debat, sinó que es posa en pràctica per afrontar reptes reals de l’ecosistema digital.
