CaixaBank lliura les plaques Michelin a set restaurants de la Catalunya Central
Reben l’acreditació Les Voltes de Sant Sebastià, Terra, L’Auró, Mas Albereda, Torre Simón, Boccatti i VIA
Regió7
CaixaBank ha lliurat aquest dilluns a 89 restaurants de la direcció territorial Catalunya, amb seu a Manresa, les plaques que els acrediten com a restaurants recomanats per la Guia Michelin de 2026. L’esdeveniment, celebrat a l’Auditori de Girona, ha reunit més de 200 representants del sector entre restauradors i membres de les principals associacions professionals. A les comarques de la Catalunya Central, els restaurants recomanats per la Guia Michelin 2026 han estat 7: Les Voltes de Sant Sebastià (Moià), Terra (Berga), L’Auró (Orís), Mas Albereda (Sant Julià de Vilatorta), Torre Simón (Tona), Boccatti (Vic) i VIA (Vic).
L’acte ha començat amb la benvinguda de Josep Mª Gonzàlez, director territorial de CaixaBank a Catalunya, que ha reconegut el mèrit dels 89 restaurants seleccionats i ha posat en valor el treball i dinamisme d’un sector «estratègic i resilient que combina tradició i modernitat i genera un enorme impacte econòmic, social i cultural». Gonzàlez jha assenyalat que CaixaBank posa a la disposició dels restaurants la seva divisió especialitzada Food&Drinks, a través de la qual CaixaBank posa a disposició dels negocis de restauració una oferta de productes i serveis diferencials que s'adapten a les seves necessitats específiques,
L’acte ha comptat amb la participació especial de Joel Castanyé, xef del restaurant La Boscana, que va oferir una ponència centrada en la creativitat, la gestió dels equips de cuina i la importància del producte local com a eix de la gastronomia contemporània.
Catalunya compta enguany amb 151 restaurants recomanats Michelin, una xifra que representa gairebé un de cada cinc establiments de tot l’Estat (19,3%). En total, els restaurants recomanats estan repartits en 76 municipis catalans, "fet que confirma la capil·laritat i diversitat del panorama gastronòmic del territori", destaca l'entitat bancària.
CaixaBank ha ampliat el seu acord amb Michelin per ser el lliurador oficial de les plaques. Durant el primer trimestre de 2026, CaixaBank organitzarà un total de 12 actes en bona part del territori espanyol en els quals es lliuraran els prestigiosos reconeixements. Aquests actes congregaran tots els restaurants recomanats a les diferents zones del país i comptaran amb presència de perfils de prestigi en l'àmbit de la gastronomia local i nacional.
Després del lliurament de les plaques, l'entitat estarà present durant la seva col·locació als establiments ja que està previst que gestors de l'entitat especialitzats en l'àmbit de la restauració acompanyin els restaurants també en aquest moment tan especial.
Cada any Michelin inclou en la seva guia una selecció de restaurants recomanats que impliquen un segell de qualitat i prestigi per als establiments. Enguany s'han seleccionat més de 700 restaurants que, en els propers mesos, s'aniran ampliant. Per seleccionar els restaurants, Michelin es basa en la qualitat dels productes, el domini de les tècniques culinàries i les coccions, harmonia de sabors, personalitat de la cuina tal com queda plasmada al plat i, finalment, la regularitat de la qualitat oferta, tant al llarg del menjar com d'una visita a una altra.
CaixaBank completa la seva aposta i suport al sector de la gastronomia i les seves indústries relacionades a través d'importants acords com el d'elBullifoundation, que compleix ja 10 anys de vida i se centra a millorar la gestió dels negocis de restauració; Madrid Fusión; Basque Culinary Center; i la gran majoria d'associacions d'hostaleria a nivell nacional i territorial, entre d'altres. Ferran Adrià és també ambaixador de GastroXperience, un programa d'experiències úniques i continguts digitals exclusius per als seus clients.
