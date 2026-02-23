Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Openchip: la gran aposta per produir xips europeus

La companyia destaca per la seva proposta de semiconductors per a la intel·ligència artificial "més eficients, segurs i sostenibles"

Cesc Guim, CEO de Openchip

Cesc Guim, CEO de Openchip / Cedida

Paula Clemente

Explica Cesc Guim que el primer que va sentir va ser vertigen. Aquest enginyer feia pràcticament dues dècades que treballava per a Intel (dos anys directament als Estats Units, la resta des de Barcelona però per a equips a Amèrica, l’Índia o Alemanya) quan li van proposar ser el conseller delegat d’una companyia que volia llançar aviat el Barcelona Supercomputing Center (BSC). D’aquí ve el vertigen: "Tenia una bona feina, ben pagada, estava establert en una companyia gran...", enumera Guim. Però l’aposta li ha sortit bé. Aquell projecte, Openchip, és ara una empresa de 300 persones, amb presència a set països d’Europa i "aliances estratègiques amb socis industrials i tecnològics".  

Ho és per haver convençut, aquest enginyer, cervells com Gaspar Mora (era a Nvidia), i Edgar González (Google) a afegir-se al projecte, perquè existien els recursos i perquè la idea estava plenament alineada amb el que busca Europa ara mateix. La comesa d’Openchip és dissenyar xips avançats d’alt rendiment que alimentin la intel·ligència artificial (IA) i les noves formes de computació. I una de les obsessions actuals de la Unió Europea (UE) és tenir companyies que desenvolupin tecnologia al territori per no dependre dels invents o l’electrònica dels Estats Units, la Xina o Taiwan. A Openchip, de fet, se la compara –salvant les distàncies– amb Nvidia.

"La proposta de valor d’Openchip es basa a oferir infraestructures d’IA i HPC [computació d’alt rendiment] més eficients, segures i sostenibles, reduint costos i complexitat per a clients públics i privats", resumeix l’empresa, que va començar l’any firmant un acord amb la Fundació Mobile World Capital Barcelona per col·laborar en projectes de transferència tecnològica o que necessitin validar tecnologia.

Per això ha sigut seleccionat com a Projecte Important d’Interès Comú Europeu (IPCEI) i ha rebut 111 milions d’euros per portar a terme la seva proposta. Per això el Govern de Catalunya també hi ha invertit per acompanyar-la en aquest viatge. Per això es va convertir en membre Premier de RISC-V International. I per això, també, els Premis Empresa de l’Any que entreguen EL PERIÓDICO i Banc Sabadell l’han reconegut com l’empresa més innovadora del 2025.

Precisament l’any passat, la companyia va anunciar una important expansió de la xarxa d’operacions a tot Europa. Openchip té actualment oficines a Espanya, Itàlia, Polònia, Bèlgica, França, Alemanya i Irlanda.

La demanda de computació

"L’expansió d’Openchip s’alinea amb la seva missió d’oferir una plataforma full-stack de hardware i software dissenyada per a l’era de la IA i l’HPC, mentre respon a la necessitat d’Europa de sobirania digital en termes de rendiment, sostenibilitat i autonomia digital", reflexionava la companyia a l’anunciar aquesta expansió. "A mesura que la demanda de computació creix exponencialment i les càrregues de treball d’IA evolucionen a una velocitat sense precedents, la companyia aspira a continuar invertint en talent i infraestructures arreu d’Europa per ajudar a complir les ambicions de la regió en innovació de microprocessadors, lideratge en RISC-V i sistemes d’IA de pròxima generació", afegeixen.

El context és el que és: hi ha una demanda de còmput que creix exponencialment i que genera onades de dades massives i una pressió "sense precedents" sobre la infraestructura tecnològica; la coneguda com era dels agents dispara les necessitats de càlcul fins al punt de requerir fins a 100 vegades més capacitat que l’entrenament de models tradicionals; aquest escalat d’IA comporta "nous riscos" relacionats amb les exigències de confiança, privacitat o responsabilitat que requereixen esquemes més segurs i que permetin controlar millor les dades; i, a més, la tensió geopolítica fa d’aquesta una carrera contra rellotge. "Hi ha un risc de dependència excessiva de tecnologies externes; per això és urgent desenvolupar solucions locals que protegeixin l’autonomia digital d’Europa", conclouen des d’Openchip.

