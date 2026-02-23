L'empresa de mobles JYSK de Sant Fruitós de Bages obrirà aquest dijous
La firma danesa obrirà una botiga al carrer Aneto, del polígon Sant Isidre, aquest 26 de febrer
La firma de mobles danesa JYSK obrirà la botiga a Sant Fruitós de Bages aquest 26 de febrer. Així ho ha confirmat la marca especialitzada en articles de descans, moda, mobiliari i decoració al seu perfil. L'empresa apujarà les persianes per primera vegada a la comarca del Bages a les 10 del matí d'aquest dijous, i comptaran amb promocions especials, segons han apuntat en la mateixa publicació.
Ubicat en una nau del carrer Aneto, al polígon Sant Isidre, l’establiment disposarà d’una superfície de 1.200 m2 d’accessoris per a la llar. El seu horari d'obertura de dilluns a dissabte serà de 10 del matí a 9 del vespre. Els responsables de comunicació de l’empresa van explicar a Regió7 que “l’expansió forma part del nostre ADN, i a Espanya i Portugal tenim un ambiciós pla d’obrir entre 25 i 30 botigues anuals als dos països”. En aquest sentit, l’obertura a Sant Fruitós de Bages respon a aquest procés, diuen, ja que “estem interessats a poder comptar amb botigues JYSK en moltes ciutats i poblacions d’Ibèria (la península Ibèrica)”.
Què s'hi pot trobar?
Sobre l’oferta comercial d'aquest nou establiment, destaquen que seguirà el mateix concepte de totes les botigues amb productes de descans, mobiliari d’interior i d’exterior, accessoris de decoració de la llar, tèxtil i bany, entre altres.
A la Catalunya central l’empresa danesa ja té presència a Igualada, on el maig de 2021 va obrir un punt de venda situat a l’avinguda Mestre Muntaner, cantonada amb el carrer Lleida.
Amb seu a Brabrand, Dinamarca, la cadena minorista va ser fundada per Lars Larsen, qui va obrir la primera botiga l’abril de 1979. És propietat de la família del fundador a través del holding Lars Larsen Group, que posseeix diverses marques de mobles.
L'impacte de la marca
L’entitat va tancar l’exercici fiscal 2024/25 amb rècords a Espanya, arribant a una facturació de 303,7 milions d’euros i un creixement del 37,3%. El benefici net d'explotació (Ebit) va assolir els 49,4 milions d’euros, el 119% més que en el curs anterior. Durant aquest període es van obrir 23 botigues noves i se’n van renovar 6. Actualment, hi ha 174 establiments a l’Estat. Va aterrar a Espanya el 2009 i, des de llavors, no ha parat de créixer
A escala global, JYSK va aconseguir 6.200 milions d’euros en facturació, 753 milions d’euros en Ebit i va sumar 13,7 milions de nous clients, consolidant el seu model de negoci i la seva estratègia de creixement i sostenibilitat. Disposa de més de 3.600 botigues a 50 països.
