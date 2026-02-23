Tous: De Manresa a 40 països del món en tres dècades
La cadena de joieria reprèn el seu creixement internacional el mateix any que es reestrena com a empresa 100% familiar i fitxa una nova consellera delegada
Paula Clemente
L’1 de setembre, Tous va anunciar que obria la seva primera botiga a Berlín. Feia molt temps que aquesta cadena de joieria no feia una incursió en un mercat verge per a ells, senyal que el pla estratègic anunciat el 2024 entrava en fase d’expansió. Van explicar, al fer pública la seva nova estratègia, que els primers passos anirien dirigits a consolidar la transformació de la marca als països o ciutats on ja tenien còmoda presència, i que seria a partir del 2026 que començarien a pensar a expandir-se pels Estats Units i arribar a nous mercats. Però la cosa devia anar millor de l’esperat, perquè en aquest temps han inaugurat locals a Houston (Texas), Buenos Aires (Argentina) i Santiago de Xile (Xile), entre d’altres.
És en part per això –i, en part, per la xarxa de gairebé 400 comerços que ja tenien a l’exterior– que El Periódico i Banc Sabadell han seleccionat Tous com a Empresa + Internacional del 2025, en el marc dels Premis Empresa de l’Any. Tous té actives unes 600 botigues a 40 països diferents del món, i compta ja altres obertures recents com les viscudes a Colòmbia, Panamà, el Perú, Polònia, la República Dominicana i Mèxic. Aquest últim país centreamericà és, per cert, el seu mercat exterior més important. Fa 25 anys que hi operen, i 23 més a Puerto Rico, tot i que l’activitat de Tous a l’exterior va començar a l’apujar la persiana de les seves primeres botigues internacionals a Alemanya, el Japó i els EUA el 1996, fa exactament tres dècades.
En qualsevol cas, hi ha raons més enllà de la nova fase d’expansió internacional, per les quals el 2025 ha sigut un any clau en la història de l’empresa. Per exemple, l’any passat es va celebrar el 40è aniversari del llançament del disseny de l’os que tan lligat està a la marca.
"Era el 1985 i Rosa Oriol preparava una col·lecció de charms [penjolls o ornaments que es pengen a les cadenes] quan, a l’aparador d’una botiga de joguines a Milà, va veure un os de peluix, i va decidir convertir-lo en joia", rememorava la cadena la tardor passada. "A la seva tornada al taller, va treballar amb un joier fins que va poder reproduir la seva idea: un disseny senzill, fàcilment replicable en planxes d’or i que representés l’afecte d’una forma universal i inusual en joieria", prosseguien, admetent que, malgrat llançar-se altres formes en aquella mateixa col·lecció, va ser l’os el que va causar "fervor" entre els clients. I la resta és història. Aquell any, per cert, l’empresa va obrir la seva primera botiga fora de la seva Manresa natal. O, dit d’una altra manera, aquest any passat n’ha fet 40 que Tous va començar el camí per convertir-se en el que és avui.
Canvis en la direcció
En el pla corporatiu també ha sigut un exercici determinant. Per començar, poques setmanes abans d’acabar el 2024 es va saber que la família fundadora de Tous havia decidit comprar la part del capital que durant l’última dècada havia estat en mans d’un fons d’inversió. Partners Group tenia el 25% de la companyia des del 2015, i sentia que ja era hora de tancar el cicle i obtenir retorn de la seva inversió. L’habitual, arribat aquell moment, és que una altra firma de l’estil n’agafi el relleu, però la família Tous va decidir recuperar aquest 25% i que aquesta empresa amb seu a Manresa tornés a ser del tot familiar. Això sí, sense abandonar la filosofia de multinacional adquirida en aquest temps.
Nou mesos després, va arribar un altre gir: qui havia sigut el seu conseller delegat en els últims set anys, Carlos Soler-Duffo deixava el càrrec. Ha agafat el relleu la que fins aleshores era consellera delegada de Parfois, Susana Sánchez. I aquesta executiva amb experiència en la gallega Dayaday, a Bimba y Lola o a Profand té la missió, precisament, d’accelerar l’expansió internacional de Tous.
- Una jubilada és obligada a tornar gairebé 23.000 euros per tenir el seu fill empadronat
- El Síndic de Greuges destapa que hi ha 24 persones sense llar a Esparreguera, 18 a Manresa, 8 a Martorell i 2 a Olesa
- Una therian explica per què es comporta com un animal: 'M’ajuda a connectar-me amb la natura i el meu ésser
- Et dono el meu habitatge a canvi que em cuidis els gossos fins que morin': es disparen les donacions condicionades
- Una descoberta replanteja els origens de Llívia i la situa en una xarxa de viles romanes dedicades a Lívia Drusil·la
- L’exdona de Pujol Ferrusola renuncia al testimoni de Vicky Álvarez, exparella del primogènit, que no declararà per la fortuna a Andorra
- Els Mossos investiguen si el traster incendiat de Manlleu era un punt de trobada de menors de la zona
- Investiguen si una ex treballadora de la residència de Navàs va sostreure diners d’avis ingressats