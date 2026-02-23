Térmica Beach: el projecte residencial més emblemàtic de la Costa del Sol avança amb pas ferm
Amb una demanda solvent i un calendari d’execució que progressa amb determinació i compleix els terminis previstos, Térmica Beach s’erigeix com la nova joia residencial de Màlaga.
Bruno Castro
El panorama urbanístic de Màlaga travessa una transformació sense precedents, liderada per Térmica Beach, el projecte residencial més emblemàtic de tota la Costa del Sol. Aquesta promoció exclusiva, fruit de l’aliança entre l’inversor institucional GINKGO Advisor i la promotora AEDAS Homes, es presenta com molt més que un conjunt d’habitatges. Es tracta d’una actuació urbana que regenera una antiga zona industrial per integrar-la a la ciutat, com a extensió del Passeig Marítim Antonio Banderas.
En l’actual context del mercat immobiliari de luxe, la certesa és l’actiu més valorat i, en aquest sentit, Térmica Beach continua avançant amb solidesa, avalat per fites operatives i comercials de gran rellevància. Després de l’inici de la signatura de contractes privats amb els clients el gener passat, la direcció del projecte ultima els treballs necessaris per començar les obres d’edificació durant el segon trimestre del 2026. Aquests passos ferms es recolzen en una llicència d’obres ja aprovada per a la primera fase, fet que permetrà l’execució simultània de l’edificació i de les obres d’urbanització, aquestes darreres en marxa des de l’agost del 2024 sota la direcció de SANJOSE Constructora.
A més de l’avenç operatiu, des del punt de vista comercial les xifres avalen l’atractiu del projecte. Térmica Beach registra ja 80 vendes per un valor proper als 90 milions d’euros, superant el llindar del 45% en la primera fase, formada per 173 unitats. El 80% d’aquestes compres corresponen a un perfil de client nacional —repartit de manera equilibrada entre clients locals i d’altres províncies espanyoles—, mentre que el 20% restant correspon a inversors internacionals atrets pel dinamisme de la capital de la Costa del Sol.
Els preus d’aquestes reserves confirmen l’exclusivitat de Térmica Beach. Amb un preu mitjà de venda d’1,4 milions d’euros (excloent-ne les unitats premium), l’oferta assoleix el seu punt àlgid amb àtics dúplex que superen els 5,2 milions d’euros. A l’extrem oposat, els habitatges amb el preu més baix parteixen dels 720.000 euros per a un dormitori. En conjunt, el projecte respon a una demanda altament exigent pel que fa a qualitat i disseny.
Respecte per l’entorn
Térmica Beach destaca també pel seu compromís amb els criteris ESG (Environmental, Social and Governance). El disseny, signat pels prestigiosos estudis Leclerq Associés i T10, aposta per la sostenibilitat mitjançant, per exemple, façanes termoreguladores i una arquitectura arrodonida que minimitza l’impacte del vent. Igualment, el projecte representa un model d’èxit de col·laboració publicoprivada: de les 700 habitatges previstos, prop de 300 seran assequibles i gestionats per l’Ajuntament de Màlaga.
La regeneració urbana que implica Térmica Beach es completa amb el respecte per la història de l’emplaçament. L’emblemàtica xemeneia de l’antiga central, catalogada com a Bé d’Interès Cultural (BIC), es mantindrà com a eix d’un gran parc públic i de l’extensió del Passeig Marítim Antonio Banderas. Aquesta simbiosi entre modernitat i patrimoni garanteix que Térmica Beach passi a formar part del llegat arquitectònic de la ciutat.
Solidesa operativa i visió de futur
Térmica Beach combina una ubicació excepcional en primera línia de platja, un disseny d’avantguarda i una gestió operativa impecable, complint totes les expectatives generades des del seu llançament. La solidesa dels seus avenços garanteix que, a curt termini, Térmica Beach formarà part de l’epicentre residencial més exclusiu i sostenible del sud d’Europa.
