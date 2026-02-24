Empresa de l’Any 2025 Banc Sabadell: De Catalunya al món
Aquest esdeveniment que cada any distingeix vuit iniciatives empresarials i un empresari confirma la vocació internacional del teixit català, així com la importància de la innovació amb component social.
Els guardonats d’aquesta edició són exemple d’una creixent consciència social i d’innovació
Paula Clemente
Nou premis, i sis d’aquests associats a discursos en què la projecció internacional és clau. Catalunya té cada vegada més present tant l’important que és jugar fora de les seves fronteres, com l’enorme potencial amb què compta perquè les seves empreses es posicionin còmodament en mercats estrangers. Els primers balanços del 2025 en donen aquests dies fe, i el termòmetre que són els premis Empresa de l’Any, que organitzen EL PERIÓDICO i Banc Sabadell, també. En donen, així mateix, d’una creixent consciència social i d’una innovació que cada vegada és més inherent, així com d’un desacomplexat arrelament a la marca Barcelona i Catalunya. Per a mostra, els guanyadors del 2025.
DAMM, 150 ANYS DE TRAJECTÒRIA.
Damm és, segons el jurat d’aquests premis, l’empresa de l’any 2025. De fites no n’hi falten: a les portes de celebrar el 150è aniversari, aquest 2026, la companyia suma 30 marques de cervesa (a més de les aigües o refrescos) i vendes en més de 130 països. Aquest grup de més de 2.000 milions d’euros de facturació anual no amaga que un dels seus grans objectius actuals és "consolidar i ampliar" la seva "projecció global, portant la cervesa de Barcelona a nous mercats i consumidors". Damm vol portar el Mediterràniament allà on es pugui.
NÚRIA CABUTÍ, LÍDER D’UN IMPERI DEL LLIBRE.
L’Empresària de l’Any és la consellera delegada de Penguin Random House Grupo Editorial, Núria Cabutí. L’avalen 13 anys al capdavant d’aquest grup que factura més de 400 milions d’euros a l’any a Espanya, un temps en què aquesta firma posicionada com un dels principals actors del panorama cultural en llengua espanyola i catalana ha crescut tant a través de la compra de segells (Santillana, Ediciones B, Salamandra o La Campana) com de manera orgànica. És, a més, una implicada veu en l’ecosistema empresarial català al formar part de la junta directiva del Cercle d’Economia, de la junta directiva de l’AED o del Consell Supervisor de Barcelona Global.
FOCUS, DEL TEATRE ‘AMATEUR’ A GESTIONAR 18 EMPRESES.
Del Grup Focus, Empresa Familiar del 2025, el jurat destaca la seva trajectòria, les seves fites, la seva situació actual i els seus projectes de futur. La companyia la van fundar el 1986 (fa 40 anys) quatre aficionats al teatre que volien professionalitzar la gestió d’aquesta disciplina artística, i s’ha acabat convertint en la gestora de quatre importantíssimes sales de Barcelona (el Teatre Condal, La Villaroel, el Romea i el Goya), i treballa en l’obertura del seu propi teatre de propietat (Génesis). Tot sota la batuta dels qui la van fundar quatre dècades enrere (Daniel Martínez, Amparo Martínez, Jordi González i Ángel Torrecillas) i d’Isabel Vidal, acabada d’ascendir com a consellera delegada després d’anys treballant a la casa.
ROB SURGICAL, DEMOCRATITZAR LA CIRURGIA ROBÒTICA.
La vencedora en la categoria Indústria 4.0, quan arribi al mercat –una cosa que hauria de passar ben aviat–, serà un dels primers fabricants de robots de cirurgia de la Unió Europea (UE), una cosa que faran des de Barcelona. Rob Surgical té preparat un robot quirúrgic més barat, flexible i fàcil de portar a tot arreu que DaVinci, el seu estès rival nord-americà. La fita és majúscula, en un moment en què la principal obsessió europea és aconseguir sobirania científica i tecnològica per no dependre dels EUA o la Xina. A més és una companyia en creixement: ha començat el seu trasllat al DFactory i estima que incorporarà uns 150 treballadors en cinc anys.
OCEAN ECOSTRUCTURES, CAP AL MAR D’ARÀBIA I tants com es pugui.
L’Empresa + Sostenible del 2025 és Ocean Ecostructures. És responsable d’un invent que, instal·lat en infraestructures marines, aconsegueix regenerar la vida que hi habita. Així, una construcció amb un impacte a priori negatiu es pot convertir en un generador de vida marina. Fa uns anys que l’empresa amb seu a Barcelona es mou més enllà del Mediterrani, però està en un moment clau en aquest viatge. Ocean Ecostructures treballa en sis projectes que posarà a rodar el 2026 a l’Aràbia Saudita, on va obrir filial el 2025. També ho fa a Portugal, on estudia un "model d’expansió" que pretén "replicar en altres mercats". L’objectiu és multiplicar per deu la seva mida i arribar als 3.000 esculls instal·lats el 2027.
TOUS, TORNADA A LA CARRERA INTERNACIONAL.
La cadena familiar joiera Tous és l’Empresa + Internacional del 2025. El cert és que el 2025 va ser un exercici clau per a una companyia que feia anys que estava més centrada a acabar la seva transformació de marca que a expandir-se internacionalment. Però la gana global ha tornat, i Tous ha apujat la persiana de botigues a Alemanya, l’Argentina, Xile, Colòmbia, els Estats Units, Mèxic, Panamà, el Perú, Polònia o la República Dominicana. Va ser un exercici clau, no obstant, per diverses altres coses: per fer 40 anys del naixement del penjoll en forma d’osset que representa la marca, per complir 30 anys des que va obrir el seu primer local fora d’Espanya, per ser el primer exercici en què la família Tous torna a tenir la propietat 100% de la companyia i per haver viscut un relleu en la direcció de la companyia després de la sortida de Carlos Soler-Duffo i l’aterratge de Susana Sánchez com a nova consellera delegada.
OPENCHIP, XIPS ‘MADE IN BCN’ PER A LA SOBIRANIA EUROPEA.
L’Empresa + Innovadora del 2025 és OpenChip. Nascuda al si del Barcelona Supercomputing Center (BSC), s’ha proposat dissenyar xips avançats d’alt rendiment que alimentin la intel·ligència artificial (IA) i les noves formes de computació que es desenvolupen arreu del món. És també una de les grans ambicions europees (tenir més desenvolupament tecnològic autòcton per deixar de dependre del producte americà o asiàtic), així que el seu potencial es dona per descomptat. Amb tot just cinc anys de vida, ja té 300 empleats, presència a set països d’Europa i "aliances estratègiques amb socis industrials i tecnològics".
GRUP SIFU, UN GEGANT DE LA INCLUSIÓ SOCIAL.
El Centre Especial d’Ocupació (CEE) Grup Sifu s’emporta el guardó com a millor projecte d’Impacte Social Corporatiu. És una companyia que n’ajuda d’altres a gestionar la incorporació de nous perfils a la seva empresa, amb el focus posat en el fet que persones amb discapacitat s’incorporin al mercat laboral. Té 8.000 persones en nòmina, de les quals la meitat responen a aquest perfil. "La nostra principal aportació és evidenciar que l’excel·lència empresarial no està disputada amb l’impacte social. Cada nou client [en tenen 3.000] ens ajuda a tombar aquest estigma", afirmen. El grup ha viscut el seu propi relleu generacional fa dos anys, i ara és el fill del fundador, Albert Campabadal Blanco, qui dirigeix una estratègia que s’ha traduït a ingressar 150 milions d’euros el 2025.
SUPERLATIVA BOTANICALS, PORTAR LA FITOTERÀPIA A LA FARMÀCIA.
És la start-up del 2025, segons els premis Empresa de l’Any. Ho és per votació popular, ja que és l’únic guardó que no escull el jurat. Superlativa Botanicals és el projecte de l’emprenedora Teresa Pueyo, que s’ha proposat portar la fitoteràpia (l’ús de plantes medicinals per millorar la salut) a les farmàcies. La iniciativa neix del contacte d’aquesta exgestora de fons d’inversió a Singapur amb aquest corrent més propi de la medicina Oriental, però ja ha arribat a 1.500 punts de venda, ha superat les 400.000 unitats venudes el 2025 (ven píndoles, sobres o gotes contra l’estrès, els problemes digestius, el desequilibri hormonal...) i va acabar l’exercici amb una facturació de 2,5 milions d’euros que espera duplicar aquest 2026.
