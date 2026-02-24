Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Les famoses galetes Lotus desapareixen: la decisió de l’empresa que ho canvia tot

El conegut dolç és la base d’una infinitat de postres, gelats i, fins i tot, hamburgueses

Unes galetes Lotus

Unes galetes Lotus / Lotus

Regió7

Manresa

La reconeguda galeta Lotus deixarà de tenir l'aspecte de sempre. La marca belga va anunciar en la fira gastronòmica ‘HIP – HORECA Professional Expo’, celebrada la setmana passada a l’Ifema de Madrid, que canvia l’envàs i el seu històric segell per unificar-la a tots els països.

Des dels anys noranta, aquesta galeta, embolicada individualment, se servia a Bèlgica com a acompanyament del cafè o del te. Aquesta galeta, la Lotus Biscoff, uneix les paraules angleses ‘biscuit’ (galeta) i ‘coffee’ (cafè). A Espanya, fa almenys dues dècades que s’ha convertit en l’acompanyament idoni del cafè a la majoria de bars del país.

I tot i que el gust i la recepta continuen sent els mateixos, és probable que alguns clients dubtin de si és l’original per la seva aparença renovada. En el seu habitual embolcall vermell ja no s’hi podrà llegir ‘Lotus’, sinó que passarà a ser ‘Biscoff’, igual que en el gravat de la mateixa galeta.

La mateixa recepta

El grup belga Lotus Bakeries assegura que «encara que canvia el nom en el gravat, la recepta original es manté intacta». Aquest dolç també ha adquirit rellevància a les xarxes per la ‘Japanese cheesecake’, una recepta en què només cal iogurt i aquesta icònica galeta per elaborar unes postres que emulen el pastís de formatge i que també s’han ofert als assistents a la fira de Madrid.

En realitat, la galeta Lotus s’ha convertit en la base d’una infinitat de postres. A més del ‘Japanese cheesecake’, s’ha utilitzat en nombrosos pastissos de formatge i flams, en gelats i fins i tot en hamburgueses.

