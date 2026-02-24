Quan es fa la declaració de la renda 2026? Dates i calendari
El tret de sortida arriba a l’abril i, a partir d’aquí, s’obren finestres específiques per presentar la declaració per telèfon o a les oficines dins dels límits establerts
Guillem Ortu
La declaració de la renda és el tràmit anual amb què els contribuents regularitzen el seu IRPF: s’informa l’Agència Tributària dels ingressos i deduccions de l’exercici anterior i, després del càlcul, el resultat pot sortir a pagar, a retornar o zero. Tot i que moltes persones ho veuen com un simple formulari, en la pràctica és una peça central per evitar recàrrecs, accedir a devolucions i mantenir al dia la situació fiscal.
El 2026, la campanya correspon a la Renda 2025 (és a dir, es declara el que va passar el 2025). Per això, conèixer el calendari oficial ajuda a planificar: revisar les dades fiscals, recopilar certificats i decidir la via de presentació (en línia, telefònica o presencial) amb prou marge, especialment si vols domiciliar el pagament o fraccionar-lo. En aquesta tasca és útil el ‘Calendari del contribuent 2026’, un document generat a través del portal de l’Agència Tributària en què es recullen totes les dates clau a tenir en compte.
Quines dates has de marcar per a la campanya de la Renda 2026?
El tret de sortida arriba a l’abril: des d’aquell moment s’habilita la presentació per Internet de la declaració de la renda i, si escau, de Patrimoni. A partir d’aquí, s’obren finestres específiques per presentar-la per telèfon o a les oficines, i s’estableixen límits clars per domiciliar l’ingrés (si el resultat surt a pagar) i per tancar la campanya dins del termini.
La clau és que, tot i que el termini general acaba a finals de juny, si domicilies el pagament cal avançar la presentació, ja que la domiciliació té la seva pròpia data límit. En canvi, si optes per fraccionar, cal recordar que el segon pagament venç posteriorment, al novembre.
Calendari fiscal 2026
- 8 d’abril de 2026: inici de la presentació per Internet de les declaracions de Renda 2025 i Patrimoni 2025.
- 6 de maig de 2026: inici de la presentació per telèfon de la declaració de Renda 2025.
- 1 de juny de 2026: inici de la presentació a les oficines de l’Agència Tributària de la Renda 2025.
- 25 de juny de 2026: data límit per presentar la Renda (i Patrimoni) amb resultat a ingressar si es domicilia el pagament.
- 30 de juny de 2026: fi del termini general per presentar la Renda 2025 i Patrimoni 2025 (a retornar, negatiu o a ingressar sense domiciliació del primer termini).
- 5 de novembre de 2026: venciment del segon termini del pagament de la Renda si s’ha fraccionat.
