Tribuna
Quan l’esforç es converteix en progrés
Xavier Comerma
A Catalunya, el pols econòmic batega amb força gràcies a milers d’empreses que, dia rere dia, impulsen la innovació, l’ocupació i el creixement. Des de petites iniciatives familiars fins a grans corporacions amb projecció internacional, conformen un ecosistema empresarial divers, dinàmic i profundament arrelat al territori.
En aquest context, arribem al moment en què hem de donar resposta a la difícil tasca que es planteja cada any al jurat d’aquests premis: triar les empreses a reconèixer. Projectes brillants que mereixerien tots per si sols obtenir el guardó desafien el jurat a haver d’escollir-ne només un entre diverses trajectòries empresarials inspiradores i transformadores per a cada una de les categories que es premien. De categories més específiques, com l’empresa més sostenible, la més internacional, la de més impacte corporatiu o la més innovadora, a distincions més globals que tenen en compte el compromís familiar i generacional amb un projecte, a una trajectòria empresarial individual, fins a arribar al guardó principal d’Empresa de l’Any. Molts són els criteris que es valoren i la dificultat d’aquesta decisió ens reafirma, any rere any, en la convicció que el nostre és un país viu, amb futur, gràcies a un teixit empresarial dinàmic i d’un nivell extraordinàriament elevat. Més enllà de les xifres i dels resultats, darrere de cada candidatura hi ha una il·lusió per un projecte, un enorme compromís amb una missió i un constant esforç per continuar avançant. Tots ells, a més, representen milers de companyies que, des de tots els sectors, dia a dia contribueixen al progrés i al benestar col·lectiu a partir de la creació de riquesa i llocs de treball.
La celebració de la 45a edició dels Premis Empresa de l’Any, organitzats conjuntament per Prensa Ibérica i Banc Sabadell, és, doncs, una magnífica oportunitat per posar en valor el talent, la resiliència i la capacitat transformadora del teixit productiu català, que s’ha caracteritzat històricament pel seu esperit emprenedor i la seva visió industrial i comercial. Un modest però sentit reconeixement a les empreses que demostren una notable capacitat d’adaptació a un entorn canviant, complex i ple de desafiaments. Que saben afrontar aquests temps d’incertesa global, accelerar la seva transformació i, mantenir alhora la seva autenticitat, identitat i la seva vocació per contribuir al progrés econòmic i social de la comunitat.
El teixit productiu català afronta avui reptes rellevants per continuar millorant la seva competitivitat en un mercat global: mentre l’augment de la inversió en actius intangibles genera més productivitat, s’evidencien colls d’ampolla en el mercat laboral que poden repercutir negativament. Això, sens dubte, exigeix una aposta ferma per la tecnologia i pel talent i, alhora, requereix un esforç conjunt per part de tots els agents econòmics i socials en una mateixa direcció. Com a entitat financera amb més de 140 anys d’història, a Banc Sabadell coneixem de prop aquest esforç, compartim aquesta mirada cap al futur i treballem perquè les empreses comptin amb els recursos necessaris per afrontar aquests reptes. La nostra trajectòria està estretament vinculada al creixement econòmic del país i, especialment, al desenvolupament del seu teixit empresarial. Vam néixer per acompanyar empreses i empresaris, i aquesta vocació s’ha mantingut intacta i continua sent avui un dels pilars de la nostra identitat.
Aquest compromís es manifesta en múltiples àmbits. Acompanyem les empreses en totes les seves etapes: des de l’expansió internacional de grups consolidats fins al naixement de noves iniciatives emprenedores. I una bona mostra d’això és la inauguració recent del Hub BStartup Barcelona, on hem concentrat tot el talent del banc al servei de les empreses emergents i l’ecosistema emprenedor de la ciutat. Un espai polivalent, de connexió entre els diferents àmbits d’innovació, emprenedors i empreses, que faciliti la col·laboració entre ells i millori les estructures i l’accés al finançament. En definitiva, un espai generador de valor per als nostres clients i que ajudarà que les coses passin i passin bé.
Entorn empresarial sòlid
Així mateix, creiem fermament en la importància de construir un entorn empresarial sòlid, inclusiu i responsable. Treballem per ser al costat dels que generen prosperitat, impulsen la competitivitat i creen oportunitats. Perquè el creixement empresarial és un motor indiscutible de progrés econòmic i social. I quan a les empreses els va bé, a Catalunya i al conjunt del país també li va bé.
Els Premis Empresa de l’Any reconeixen valors que compartim plenament amb Prensa Ibérica, amb qui tenim la sort de coorganitzar aquests guardons durant l’última dècada i, representen un homenatge al conjunt del teixit empresarial català i ens recorden cada any que el talent i l’esforç mereixen ser celebrats. En un moment en què la societat demana certeses i projectes sòlids, és més important que mai assenyalar els exemples d’èxit i resiliència que inspiren i marquen el camí.
Per tot això, la meva més sincera felicitació a totes les companyies guardonades, a les finalistes i, en definitiva, a totes les que, dia a dia, contribueixen al dinamisme i la fortalesa de la nostra economia. El seu exemple reforça la nostra confiança en el futur i ens anima a continuar treballant per ser l’aliat financer que necessiten en els seus pròxims reptes.
