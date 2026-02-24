Salvador Illa defensa a la gala Empresa de l'Any Banc Sabadell intervenir en vivenda davant els empresaris
El president ofereix a la gala dels premis la seva primera intervenció en un acte públic després de la seva baixa mèdica
Gabriel Ubieto
Mà estesa, però amb el cronòmetre ja corrent. El president de la Generalitat, Salvador Illa, va reclamar a ERC que s’avingui a negociar uns nous pressupostos de la Generalitat per a aquest 2026. "És hora de posar Catalunya per davant de tot", va afirmar ahir en una nova edició de la gala dels premis Empresa de l’Any Banc Sabadell, coorganitzats amb El Periódico, Regió7, Diari de Girona i Empordà.
El líder de l’Executiu va rubricar ahir mateix un acord amb patronals i sindicats per a uns nous comptes públics, el qual se suma a l’entesa que ja va lligar amb els Comuns i a la qual, a partir de divendres, confia que s’afegeixin els republicans.
"Podem renunciar des de Catalunya a continuar fent les coses ben fetes? Jo crec que no. Catalunya necessita iniciar el tràmit parlamentari d’uns nous pressupostos", va afirmar el president.
Bonança econòmica
Illa va lloar el bon moment macroeconòmic que viu el país, amb un PIB creixent substancialment per damunt de la mitjana europea, una ocupació que pot augmentar aquest any fins als quatre milions d’ocupats i unes exportacions instal·lades ja en els més de 100.000 milions d’euros anuals, entre altres dades.
Va agrair l’aportació "indispensable" dels empresaris i va considerar que per prolongar aquest cicle expansiu, és imprescindible aprovar uns nous pressupostos i no seguir amb els actuals comptes, que estan heretats de l’anterior Executiu i venen prorrogats des del 2024. "És hora d’arremangar-se i comprometre’s, és l’hora de posar Catalunya per davant de tot. Les pimes necessiten un pressupost", va afirmar davant els principals líders empresarials catalans.
Illa va haver d’explorar acords diversos per armar la base dels seus nous pressupostos. A falta d’ERC, ja té el sí dels Comuns. Ell mateix ho ha aconseguit mitjançant diferents cessions en matèria de vivenda, una d’aquestes limitar la compra especulativa de blocs de pisos. La mateixa ha generat rebuig entre part de l’elit empresarial i Illa va voler reclamar mirada llarga i sacrificis compartits.
"Les polítiques són les encertades", va defensar el president. "Si hi ha coses equivocades, rectificarem, però no podem no fer res. El mercat sol no solucionarà el problema", ha insistit.
Illa va advertir que la carestia de’habitatge suposa un fre per al creixement econòmic i aguditzarà cada vegada més el problema de vacants i treballadors qualificats, que ja és avui dia una de les principals problemàtiques. "Els treballadors necessiten poder accedir a una vivenda" i "el sol ha de sortir per a tothom, és el gran valor del model europeu", va afirmar.
«No podem no fer res. El mercat sol no solucionarà el problema [de l’habitatge]»
«És hora de comprometre’s. Les pimes necessiten un pressupost»
SALVADOR ILLA
PRESIDENT Generalitat
