Cita tecnològica
Amb empreses de Palestina i sense boicot d'Israel: el Mobile World Congress acull per primera vegada la innovació tecnològica de Gaza i Cisjordània
Un total d’11 empreses emergents, fons de capital risc i acceleradores empresarials de Palestina participaran en el congrés
No es compliran les amenaces de boicot d’Israel, que portarà 39 companyies a la fira de Barcelona
Carles Planas Bou
El Mobile World Congress (MWC) va reunir l’any passat més de 2.900 expositors de més de 1.200 països. La influent fira tecnològica que Barcelona acull cada any des de en fa ja 20 tractarà la setmana vinent de depassar aquesta xifra. Amb aquest objectiu, comptarà amb la participació d’empreses tecnològiques de tot el món, també provinents de territoris afligits com Palestina. "Tindrem empreses israelianes i palestines per primera vegada a l’MWC", va celebrar al gener John Hoffman, conseller delegat i director de GSMA, la patronal mundial de les empreses de telecomunicacions que organitza l’MWC 2026.
Del 2 al 5 de març, el congrés celebrat al recinte Gran Via de Fira de Barcelona reunirà un total d’11 organitzacions o companyies tecnològiques palestines representades per la Palestine Information Technology Association of Companies, que serveix com a paraigua que dona veu a la "dinàmica, innovadora i resilient" comunitat tecnològica dels territoris palestins, formats per Gaza i Cisjordània, tots dos ocupats il·legalment per Israel.
Es tracta de firmes com Radix Technologies o Top MENA Talents, especialitzades en el desenvolupament de software i intel·ligència artificial; la fintech Qredit; Cystack, especialitzada en ciberseguretat; la veterana PITS, que proveeix solucions intel·ligents de seguiment per GPS i gestió de flotes, o GGateway, una empresa d’externalització de tecnologies de la informació liderada per dones.
A més d’aquestes companyies, també hi seran presents el fons de capital risc Ibtikar (innovació en àrab) o l’acceleradora Ghadeer Future Accelerators, totes dues centrades a potenciar l’ecosistema tecnològic palestí.
Totes participaran en el 4YFN, el congrés satèl·lit que la fira tecnològica dedica a empreses emergents o start-ups, un espai de sinergies que permet a emprenedors projectar els seus projectes al món i connectar amb potencials inversors.
Crítiques i protestes
El setembre del 2025, Israel va assegurar que el sector tecnològic del país – un dels més punters del món, especialment en camps com la ciberseguretat– no acudiria a l’MWC del 2026 en represàlia per les crítiques del Govern espanyol i del president Pedro Sánchez al genocidi perpetrat per l’exèrcit israelià a Gaza. L’Executiu de Benjamin Netanyahu també va assenyalar llavors les "mesures antiisraelians" adoptades per l’Ajuntament de Barcelona, que al maig va suspendre les seves relacions i el seu agermanament amb Tel-Aviv "fins que es restableixi el respecte al dret internacional".
Tot i així, sembla que aquestes amenaces de boicot es quedaran en paper mullat. Segons el portal de l’MWC, un total de 39 empreses provinents de l’Estat jueu aniran a la capital catalana per participar en la fira tecnològica. L’any passat, en van ser 46. La seva presència ja va provocar crítiques i protestes de moviments antisionistes i d’organitzacions paral·leles com el Mobile Social Congress, que van denunciar que, al no vetar la presència d’Israel –com sí que es va fer amb Rússia després de la invasió d’Ucraïna–, la fira és "còmplice del genocidi".
"Hi haurà empreses israelianes i palestines. Comptem amb la participació de molts països perquè som una plataforma global oberta als negocis", va confirmar Vivek Badrinath, director general de GSMA, en una entrevista amb El Periódico, del mateix grup editorial que Regió7. "Només neguem la participació de persones sancionades per la UE, els EUA, Suïssa o el Regne Unit, on tenim les nostres seus. Afortunadament, en aquest món tan boig, encara hi ha molta gent que pot venir a l’MWC". n"Hi haurà empreses israelianes i palestines. Comptem amb la participació de molts països perquè som una plataforma global oberta als negocis", va confirmar Vivek Badrinath, director general de GSMA, en una entrevista amb El Periódico. "Només neguem la participació de persones sancionades per la UE, els EUA, Suïssa o el Regne Unit, que és on tenim les nostres seus. Afortunadament per a nosaltres, en aquest món tan boig, encara hi ha molta gent que pot venir al MWC".
