Empreses del Bages estudien treballar al sector de la defensa
La presidenta de la Cambra de Comerç de Manresa, Sílvia Gratacòs, afirma que la qüestió s’aborda en fòrums empresarials
La presidenta de la Cambra de Comerç de Manresa, Sílvia Gratacòs, insisteix que a l’empresa privada del Bages li cal «diversificar». L’elevada concentració en l’automoció, que encara té un enorme pes en l’economia local, continua sent un risc atesa la complexitat d’un sector en moments complexos. Salut o ferrocarrils són dos dels nínxols que suggereix la Cambra perquè explorin les empreses bagenques. Amb tot, hi ha un sector que va a l’alça, almenys en les intencions d’algunes empreses del territori: la defensa.
Gratacòs assegura que empreses bagenques contemplen fer un viratge cap a la producció vinculada a la defensa, tot i que afirma que la Cambra no disposa de dades sobre com es pugui estar concretant aquesta intenció. «No ho hem investigat i les empreses no són explícites sobre aquesta qüestió», diu Gratacòs. Amb tot, assegura que «se’n parla en fòrums empresarials». A més, el fet que la tecnologia disponible al Bages permeti endinsar-se en aquest sector delicat però alhora estratègic i el fet que els fons europeus afavoreixin el trasvassament empresarial cap a la fabricació per al sector militar són factors que estimulen el pas, considera Gratacòs.
El comissari europeu de Defensa, Andrius Kubilius, va lamentar dijous passat al Congrés dels Diputats que que l'Estat rebutgi invertir fins a un 5% del PIB en capacitats militars, malgrat que ha admès que "té el dret" de fer-ho. "Si no som capaços de garantir que tots els països inverteixen quantitats substancials en aquestes capacitats, la defensa col·lectiva serà molt més dèbil", avisava. Els aliats de l'OTAN es van comprometre el juny passat durant la cimera de la Haia a incrementar fins al 5% del PIB la despesa en capacitats militars en un termini de deu anys, posant com a termini el 2035. D'aquest 5%, es va acordar que un 3,5% seria despesa en armament i l'1,5% addicional per a qüestions vinculades amb la seguretat.
Gratacòs ha fet aquestes declaracions a Regió7 amb motiu de la publicació de la nova edició de l’Indicador de dinamisme empresarial, que elabora la Cambra de Comerç de Manresa, en aquesta ocasió sobre el període 2019-2023. L'informe revela que el 2023, a la capital del Bages, només les dades d’ocupació i de generació de riquesa se situaven per sobre de les que s’havien registrat el 2019 entre el conjunt de grans indicadors que recull l’estudi. Perdia empreses i queia la productivitat.
Malgrat tot, l’activitat exportadora de les empreses bagenques mantenia el to, i continuava, com l’any anterior, per sobre del registre del conjunt català. Així, el 12,3% de les 10.715 empreses bagenques van exportar, aquell any , dues dècimes menys que un any abans, però més d’un punt i mig percentual per sobre del balanç català: el 10,7%.
Gratacòs destaca la pèrdua d’empreses, però celebra el bon to de les exportacions i el fet que posteriorment al 2023, encara sota l’ombra de la covid, l’evolució hagi estat més positiva, com ja apuntava l’«Anuari comarcal» de BBVA, segons el qual el valor afegit brut del Bages va experimentar el 2024 un increment del 3,1%, dues dècimes per sobre del creixement català.
- La difusió d'un cartell, clau per trobar a Manresa el jove de 15 anys que va desaparèixer aquest dilluns a Marganell
- Arriben al Solsonès les cabanes per fer turisme Shinrin-yoku, banys de bosc japonesos
- Ferit en ser atropellat pel seu propi tractor sota un pont de la C-16 a Sant Vicenç de Castellet
- L'empresa de mobles JYSK obrirà aquest dijous a Sant Fruitós de Bages
- La piscina d'estiu de Manresa tindrà una coberta retràctil i aigua calenta per utilitzar-la tot l'any
- Com i quan podar un llimoner perquè doni moltes més llimones
- Els tres millors restaurants de Sant Joan, segons Tripadvisor
- Ferrocarrils assumirà la gestió de cinc estacions del Bages i l’Anoia de la línia de Renfe