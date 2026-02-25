El Globus de Manresa tanca 45 anys d’una etapa i es prepara per obrir-ne una altra
Eva Babia traspassa l’històric negoci, restaurant de menjar fred, emblema de la Manresa postfranquista, escenari cultural i punt de trobada independentista
El Globus, l’històric bar i restaurant del carrer Fonollar de Manresa, es prepara per tancar una llarga etapa de 45 anys. Aquest divendres i dissabte, a partir de les 6 de la tarda, organitza una doble sessió de comiat per celebrar una història iniciada el 27 de novembre del 1981, en plena obertura postfranquista. Convertit ben aviat en un local de reunió de músics, artistes i de l’entorn independentista, el Globus tanca un recorregut que ha dut des dels anys noranta en solitari Eva Babia, però es prepara per obrir ben aviat un nou capítol, perquè les negociacions per al traspàs del negoci a l’equip responsable de locals com La Pineda i Kursaal Espai Gastronòmic estan molt avançades, segons ha pogut saber aquest diari.
«Arriba un moment de la vida en què has de canviar», diu Babia a Regió7. «Si tingués trenta anys no ho deixaria pas, però prefereixo acabar-ho ara, que no pas el bar acabi amb mi», assegura la responsable d’un local conegut per les seves taules de formatges i embotits, la seva terrassa arbrada («crec que la primera terrassa tancada de Manresa», apunta) i la seva singular decoració que l’han convertit en un dels espais gastronòmics més emblemàitcs de la capital del Bages.
«És com deixar un fill a uns altres tutors», diu amb certa malenconia Babia. «Ho trobaré a faltar, tot i que, com es diu, aquesta és una feina molt esclava». Ara, Babia vol dedicar el seu temps a «estudiar italià i història».
El Globus el va impulsar un grup de cinc joves arribats de Barcelona i el Baix Llobregat, que buscaven un lloc per iniciar una aventura gastronòmica. Per un cúmul de casualitats, la ciutat escollida va ser Manres,a «una ciutat que em va impressionar perquè tothom parlava català». I el local, el del carrer Fonollar, una antiga serradora que el grup, en el qual figurava el malaguanyat germà de Babia, Julià, mort en un accident de trànsit el 1987 («ell i jo érem els que més ens agrada la hostaleria»), va estar renovant durant un any. Just una setmana després d’obrir El Sielu ho feia el Globus, en una Manresa que llavors exhibia populars locals de reunió com la Quadra, el Dainzu, el Racó de Capvespre, el Bitxos i el Txokoa. Amb el temps, els socis inicials van anar abandonant el projecte. Fa vint-i-vuit anys que se’n va fer càrrec en solitari Babia.
«Els anys del 2000 al 2010 van ser els millors», recorda la responsable del Globus. «Una època irrepetible, irreal». I el pitjor, «el de la covid, que va canviar els hàbits de la gent». Per l’escenari del Globus han passat músics com Manel Camp, Celestí Vall o Lluís Ribalta o l’elenc de Faig Teatre. L’última actuació que s’hi va fer va ser el desembre del 2023, en un homenatge a Lluís Calderer.
En aquest llarg període de vida, Manresa ha canviat. «Llavors coneixies tothom; ara la gent parla menys català aquí que al Baix Llobregat». I és que el local ha estat baluard del catalanisme. El seu públic ha estat format, bàsicament, diu Babia, «per catalans, més dones que homes i parelletes que comencen a sortir». Clients fidels (el 25% dels que tenim són dels primer deu anys del bar»), que han traspassat la seva passió pel Globus de generació en generació. «N’hi ha que avui ja són avis i venen amb els nets», diu Eva Babia, resignada al fet que «deixar que un fill com el Globus s’emancipi, costa»
Subscriu-te per seguir llegint
- Aquest és el municipi més segur de Catalunya (d'entre els que tenen més de 20.000 habitants)
- La difusió d'un cartell, clau per trobar a Manresa el jove de 15 anys que va desaparèixer aquest dilluns a Marganell
- Joan Garcia i la seva parella gaudeixen d'una escapada romàntica per Catalunya
- Arriben al Solsonès les cabanes per fer turisme Shinrin-yoku, banys de bosc japonesos
- Alerten per la possible presència de restes de fusta als formatges d'Alteza, Albéniz i Froiz
- Ferit en ser atropellat pel seu propi tractor sota un pont de la C-16 a Sant Vicenç de Castellet
- Com i quan podar un llimoner perquè doni moltes més llimones
- L'empresa de mobles JYSK obrirà aquest dijous a Sant Fruitós de Bages