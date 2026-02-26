Hereu afirma que Catalunya i Espanya resisteixen "bé" a les "agressions arenszelàries" del president Trump: "La millor defensa és un bon atac"
El Ministre també afirma que el govern espanyol està "a prop" de les empreses afectades pel caos de Rodalíes
ACN
El ministre d'Indústria i Turisme del govern espanyol, Jordi Hereu, assegura que tant Catalunya com Espanya resisteixen "bé" a les "agressions aranzelàries" impulsades pel president dels Estats Units, Donald Trump. Després que el mandatari nord-americà anunciés aquesta setmana un increment dels seus aranzels globals, Hereu ha apuntat que l'Estat està desplegant un pla centrat diversificació dels mercats que alhora aposta per la innovació pròpia. En una atenció als mitjans des de Brussel·les ha afirmat que "la millor defensa és un bon atac". Preguntat pel caos de Rodalies, el ministre ha afirmat que el govern espanyol està "a prop" de les empreses afectades pels talls que van interrompre la circulació de mercaderies a través del túnel de Rubí.
"Crec que estem diversificant mercats i guanyant la batalla per a la competitivitat, prenent com a base la innovació de productes i dels processos productius", ha apuntat aquest dijous, poc abans de l'inici de la reunió de ministres de la UE amb competències sobre les carteres de Mercat Interior i Indústria.
Hereu ha puntualitzat que l'afectació de l'increment d'aranzels és diferent a cada sector, tot i que ha aprofitat les seves declaracions per reivindicar la "capacitat exportadora d'Espanya" l'any passat. "Hem mostrat la nostra fortalesa [...] mentre fem un seguiment sector a sector i gairebé producte a producte", ha assenyalat.
Afectacions a Rodalies
Més enllà de transmetre un missatge de compromís amb les empreses afectades pel bloqueig de mercaderies arran del caos de Rodalies, Hereu ha insistit que el govern espanyol es troba en un procés "històric" d'inversió ferroviària.
Tot i reconèixer la crisi recent, també ha volgut manifestar que cal diferenciar el curt i el llarg termini. "Estem assentant les bases per a la competitivitat logística i industrial del sud d'Europa; en això no només Catalunya, sinó tot Espanya s'hi juga molt, per això estem invertint com mai", ha resumit.
- Aquest és el municipi més segur de Catalunya (d'entre els que tenen més de 20.000 habitants)
- Joan Garcia i la seva parella gaudeixen d'una escapada romàntica per Catalunya
- Un tribunal eximeix un pare de pagar la pensió als seus fills «ninis» de 20 anys que van deixar la feina perquè «no els omplia»
- Alerten per la possible presència de restes de fusta als formatges d'Alteza, Albéniz i Froiz
- Com i quan podar un llimoner perquè doni moltes més llimones
- Arriben al Solsonès les cabanes per fer turisme Shinrin-yoku, banys de bosc japonesos
- El Globus de Manresa tanca 45 anys d’una etapa i es prepara per obrir-ne una altra
- Toni Elías fa el salt al món dels reality: participarà en la nova temporada de 'Supervivientes