La Cambra porta el comerç de Manresa a descobrir les últimes tendències del retail a Barcelona
Una dotzena d’establiments de la ciutat participen en un tour per comerços innovadors de la capital catalana
Regió7
La Cambra de Comerç de Manresa ha organitzat aquesta setmana un tour adreçat al sector del comerç de Manresa amb l’objectiu d’apropar als establiments del territori noves idees i tendències del sector retail. L’activitat, que s’ha dut a terme per primera vegada, ha permès a una dotzena de comerços manresans conèixer de primera mà models de negoci innovadors i inspiradors de la ciutat de Barcelona.
Els participants han visitat una desena de comerços de sectors molt diversos, des de l’estètica i la moda fins a la restauració, l’alimentació o la cultura. A cada parada, un responsable de l’establiment ha rebut el grup i ha compartit les accions diferencials que han impulsat per posicionar-se al mercat i diferenciar-se de la competència.
L’objectiu principal de la iniciativa ha estat "generar inspiració pràctica i transferible", explica la Cambra, "perquè cada negoci pugui identificar idees aplicables a la seva realitat". El recorregut ha volgut posar el focus en aspectes clau del comerç actual com "l’experiència del client, la construcció de marca, la integració omnicanal, la creació de comunitat o la transformació dels punts de venda en espais vivencials".
Durant la jornada, els participants han pogut conèixer casos com la reinvenció de la tradició gastronòmica a La Fonda de Mantequerías Pirenaicas, l’aposta pel retail experiencial de Zara Diagonal o el model de centre integral de bellesa d’Alura Multiespacio Beauty & Wellness. També s’han visitat propostes com la flagship de Casa Tous amb experiència de marca immersiva, l’estratègia omnicanal de Lola Casademunt, la transformació de Casa Moritz en espai cultural o la Llibreria Finestres convertida en un referent cultural.
El recorregut s’ha completat amb exemples "d’identitat i posicionament com OMG BCN i el seu enfocament en el talent local, la combinació de tradició i venda multicanal de Casa Gispert, i la concepció del retail com a galeria d’art d’Etnia Barcelona", detalla l'ens.
Aquesta acció, apunta la Cambra, "forma part de la voluntat d’acompanyar el comerç de proximitat en la seva evolució i competitivitat". "Es tracta d’una iniciativa innovadora", continua l'entitat cameral, "que vol apropar al teixit comercial de Manresa les últimes tendències del sector permetent conèixer-les sobre el terreny i amb contacte directe amb empreses referents".
Segons la valoració que en fa la Cambra, "l’activitat ha estat molt ben valorada pels participants, que n’han destacat especialment el caràcter pràctic, la possibilitat d’intercanviar experiències amb altres comerciants i la utilitat de les idees recollides per aplicar-les als seus propis establiments".
- Aquest és el municipi més segur de Catalunya (d'entre els que tenen més de 20.000 habitants)
- Joan Garcia i la seva parella gaudeixen d'una escapada romàntica per Catalunya
- Un tribunal eximeix un pare de pagar la pensió als seus fills «ninis» de 20 anys que van deixar la feina perquè «no els omplia»
- Alerten per la possible presència de restes de fusta als formatges d'Alteza, Albéniz i Froiz
- Com i quan podar un llimoner perquè doni moltes més llimones
- Arriben al Solsonès les cabanes per fer turisme Shinrin-yoku, banys de bosc japonesos
- El Globus de Manresa tanca 45 anys d’una etapa i es prepara per obrir-ne una altra
- Toni Elías fa el salt al món dels reality: participarà en la nova temporada de 'Supervivientes