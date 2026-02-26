Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Cues i ofertes en l'obertura de la marca de mobles JYSK a Sant Fruitós

El nou establiment, amb 1.200 metres quadrats dedicats als accessoris per a la llar, s'ubica al carrer de l'Aneto, al polígon de Sant Isidre

La botiga de JYSK a Sant Fruitós ha rebut aquest matí els primers compradors

La botiga de JYSK a Sant Fruitós ha rebut aquest matí els primers compradors / Andrea Izquierdo

Regió7

Sant Fruitós de Bages

La firma de mobles danesa JYSK ha obert aquest dijous al matí la seva nova botiga a Sant Fruitós de Bages, un establiment amb 1.200 metres quadrats dedicats a la venda d'accessoris per a la llar. Ubicat al carrer de l'Aneto, al polígon de Sant Isidre, a les 10 del matí ja hi havia força gent esperant i les cues per pagar eren d'uns vint minuts. Durant tot avui hi ha promocions especials.

Amb seu a Brabrand, Dinamarca, aquesta cadena minorista va ser fundada per Lars Larsen, qui va obrir la primera botiga l’abril de 1979. És propietat de la família del fundador a través del holding Lars Larsen Group, que posseeix diverses marques de mobles. 

A la Catalunya central l’empresa ja tenia presència a Igualada, on el maig de 2021 va obrir un punt de venda situat a l’avinguda Mestre Muntaner, cantonada amb el carrer Lleida. Segons els responsables de comunicació de l’empresa, “l’expansió forma part del nostre ADN, i a Espanya i Portugal tenim un ambiciós pla d’obrir entre 25 i 30 botigues anuals als dos països”. L’obertura a Sant Fruitós respon a aquest procés, diuen, ja que “estem interessats a poder comptar amb botigues JYSK en moltes ciutats i poblacions d’Ibèria (la península Ibèrica)”. Oberta de dilluns a dissabte, de 10 del matí a 9 del vespre, l'oferta de JYSK inclou productes de descans, mobiliari d’interior i d’exterior, accessoris de decoració de la llar, tèxtil i bany, entre altres. 

L'impacte de la marca

L’entitat va tancar l’exercici fiscal 2024/25 amb rècords a Espanya, arribant a una facturació de 303,7 milions d’euros i un creixement del 37,3%. El benefici net d'explotació (Ebit) va assolir els 49,4 milions d’euros, el 119% més que en el curs anterior. Durant aquest període es van obrir 23 botigues noves i se’n van renovar 6. Actualment, hi ha 174 establiments a l’Estat. Va aterrar a Espanya el 2009 i, des de llavors, no ha parat de créixer

A escala global, JYSK va aconseguir 6.200 milions d’euros en facturació, 753 milions d’euros en Ebit i va sumar 13,7 milions de nous clients, consolidant el seu model de negoci i la seva estratègia de creixement i sostenibilitat. Disposa de més de 3.600 botigues a 50 països. 

TEMES

