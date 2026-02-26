La Generalitat atorga a Jaume Torrejon, cap del taller de Mosaics Martí de Manresa, el Diploma de Mestre Artesà Mosaista Hidràulic
La Generalitat de Catalunya ha concedit a Jaume Torrejón Baltar, cap del taller de Mosaics Martí de Manresa, el Diploma de Mestre Artesà Mosaista Hidràulic. Torrejón, nascut a Manresa el 1976, es va incorporar a l'equip del taller de Mosaics Martí sota la direcció de Pere Marti (primer Català en rebre la distinció del Diploma de Mestre Artesà Mosaista Hidràulic, l’any 2004) i ja acumula una llarga trajectòria de més de de 25 anys d’artesà mosaista.
Des de l’any 2018, quan Pere Martí va haver de deixar la seva activitat professional per un accident, Jaume Torrejon és el cap del taller centenari de Mosaics Martí. Des d'aleshores, el taller ha fabricat mosaics per encàrrecs tan emblemàtics com la restauració del pati del Teatre Kursaal de Manresa, la Casa da Musica de Porto, el restaurant de la Alhondiga de Bilbao i espais modernistes de Barcelona, com la Casa Ametller, la Casa de les Punxes, la Casa-Museu Gaudí del Park Güell, la Casa Batlló i el recinte modernista de Sant Pau.
El dilluns dia 16 de març, Torrejón rebrà el diploma, en un acte al Palau de la Generalitat de Catalunya, a Barcelona.
