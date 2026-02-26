Grup Bueso: assegurances i administració de finques amb segell manresà
La corredoria de la capital del Bages, amb més de 30 anys de trajectòria, estrena nova seu al passeig de Pere III, més àmplia i adaptada a les necessitats actuals, que reforça el tracte personalitzat amb el client
Des de la proximitat, el compromís amb el territori i un tracte humà que posa les persones al centre, Grup Bueso ha evolucionat fins a convertir-se en referent en el sector de les assegurances. La firma manresana, fins ara ubicada al carrer Caritat, inicia una nova etapa estrenant seu al número 94 del passeig de Pere III. Amb més de 30 anys de trajectòria, ha crescut sense perdre l’essència: l’atenció directa, la confiança i el compromís amb els clients que confien en el seu assessorament.
Grup Bueso combina dues activitats clau —la corredoria d’assegurances i l’administració de finques i comunitats— amb una manera de fer basada en l’acompanyament constant. Empresa consolidada, aposta per la tecnologia com a eina per guanyar eficiència sense renunciar al contacte humà. Tal com destaca el director, David Bueso, «ens recolzem en les noves tecnologies per automatitzar processos o tasques repetitives i, així, poder mantenir el tracte personal que ens diferencia i que és el que el client més valora». Aquesta filosofia permet dedicar més temps a l’assessorament individualitzat i a la relació directa.
Amb un equip de nou professionals, Grup Bueso ofereix solucions a mida, adaptades a les necessitats reals de cada client. La confiança de prop de vuit mil assegurats avala una manera de treballar basada en la proximitat.
Una història familiar
Grup Bueso es remunta al 1992 quan Teresa Mata, després de construir una petita cartera d’assegurances com a agent exclusiva d’una companyia asseguradora, decideix impulsar un projecte propi, juntament amb el seu marit, Ramon Bueso, i el seu fill, David Bueso. Així neix Corredoria d'Assegurances Bueso Mata S.L., amb l’objectiu de créixer més enllà de la venda d’assegurances a particulars i ampliar l’oferta a tota mena de productes asseguradors.
L’any 1999, arran de la mort de Ramon Bueso, l’empresa deixa de ser únicament familiar i inicia un procés d’estructuració administrativa i comercial que marcarà el seu futur. El 2013, fa un pas endavant amb la creació de Puntactiu Bages S.L., una societat destinada a oferir serveis professionals d’administració de finques, diversificar el negoci i afavorir la venda creuada entre les dues grans activitats del grup.
Productes adaptats a les necessitats de cada sector
En l’àmbit assegurador, Grup Bueso s’ha especialitzat de manera notable en el segment empresarial, que avui representa el 54% de la seva facturació. Aquesta especialització els ha permès desenvolupar productes adaptats a les necessitats concretes de cada sector, especialment en assegurances de responsabilitat civil per instal·ladors i empreses. De fet, un dels productes més destacats i exclusius de la corredoria és la cobertura que garanteix tant la responsabilitat civil com el robatori d’eines dins de furgonetes estacionades a la via pública, una assegurança especialment valorada per autònoms i professionals del sector industrial.
A més, Grup Bueso ofereix una àmplia gamma de serveis asseguradors que inclou assegurances de salut, vida, accidents i protecció per a autònoms, així com cobertures patrimonials com assegurances d’habitatge, comunitats, edificis o protecció de lloguer.
Líder en administració de comunitats i finques
Paral·lelament, el grup s’ha consolidat com un dels actors destacats en l’administració de comunitats al Bages. Actualment, gestiona 244 finques i només durant l’any 2025 ha tramitat 5.691 incidències de comunitats. L’activitat va experimentar un creixement especialment rellevant el 2023, quan l’empresa va adquirir una nova cartera de finques que va suposar multiplicar per tres el volum administrat fins aquell moment.
Aquest creixement ha anat acompanyat d’una aposta decidida per la innovació. Grup Bueso ha invertit en tecnologia per automatitzar processos repetitius, millorar la gestió financera i oferir un servei més personalitzat, amb una eina digital pròpia: Incisolve. A més, posa a disposició dels seus clients un accés digital complet mitjançant aplicació mòbil i canal directe via WhatsApp, que permet gestionar assegurances i incidències les 24 hores del dia.
Aposta per la digitalització
Un dels elements diferencials de Grup Bueso és la seva aposta decidida per la digitalització. Fruit de la necessitat de donar resposta ràpida i eficient a l’augment de comunitats administrades, l’equip va crear Incisolve, una eina informàtica pròpia que connecta propietaris, industrials i administradors, automatitzant incidències i millorant la coordinació. Aquest portal s’ha convertit en una peça clau del model de gestió, fins al punt que altres administradors de finques de l’estat ja hi treballen, buscant transparència, rapidesa i rendibilitat.
Les dades avalen aquesta trajectòria ascendent: Grup Bueso compta amb 5.136 contractes d’assegurances, dels quals un 45% corresponen a empreses, ha gestionat 1.365 sinistres i té com a objectiu superar el milió d’euros de facturació a finals del 2028.
Nous reptes: sector immobiliari i innovació
Mirant cap al futur, l’empresa vol continuar desenvolupant el projecte Incisolve i fer un nou pas entrant al sector immobiliari, amb la creació d’una plataforma col·laborativa perquè els seus clients puguin trobar o oferir habitatge. Tot plegat amb un objectiu clar: «continuar oferint un servei àgil, de proximitat i orientat a aportar solucions reals als reptes de la societat actual».
Grup Bueso és, en definitiva, un exemple d’empresa que ha sabut combinar tradició familiar, professionalització, innovació i compromís amb el territori, convertint-se en un aliat de confiança tant per protegir els actius asseguradors com per garantir una administració eficient i transparent de les comunitats de propietaris.
