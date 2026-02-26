Idealista situa Manresa com una de les ciutats de l'estat amb més demanda d'habitatge
Manresa figura entre les 25 primeres ciutats de l'estat amb més demanda d'habitatge, segons un rànquing elaborat pel portal immobiliari Idealista.com. El llistat, que inclou 146 poblacions del conjunt de l'estat, comprèn aquells municipis amb més de 1.000 anuncis de venda a Idealista durant el trimestre analitzat, l'últim del 2025, i amb preus per sobre dels 1.000 euros/m². Segons el rànquing, el preu mitjà de venda dels habitatges a la capital del Bages és de 150.228 euros, el segon més baix d'entre les 146 poblacions analitzades, només per sobre de El Ejido (Almeria).
La recerca d'un habitatge en propietat entre les ciutats amb una major oferta d'habitatges al mercat continua estant marcada pel domini de les capitals sobre altres poblacions, segons l'estudi. Madrid torna a encapçalar la classificació de major pressió de la demanda sobre l'oferta publicada a idealista durant el quart trimestre de 2025, seguida per la seva veïna Alcalá de Henares. Grans ciutats com Saragossa, València o Barcelona, i municipis de menor població, com Torrent i Santa Coloma de Gramenet, completen el ‘top 10’ del rànquing de demanda relativa d'Idealista.
A la capital de l'Estat, els preus totals superen els 600.000 euros de mitjana. Saragossa i València també concentren una destacada pressió de la demanda sobre la seva oferta d'habitatges a la venda. Els preus mitjos totals durant l'últim trimestre de l'any van situar-se entre els més de 230.000 euros de la capital aragonesa i els més de 320.000 euros de la capital del Túria.
A Barcelona, el preu mitjà total anotat en els últims tres mesos de l'any passat va fregar els 475.000 euros.
Fins al lloc 30 del rànquing, comparteixen posicions gairebé equilibrades les capitals de província amb ciutats més petites. Capitals com Valladolid (11), Sevilla (12), la Corunya (14), Sant Sebastià (15), Santander (17) o Bilbao (18) lideren el segon vagó de ciutats com a major pressió de la demanda, entremesclades amb l'Hospitalet de Llobregat (13), Gijón (16), Badalona (19), Oviedo (20), Tarragona (22), Palma (24), Almería (27), Lleida (29) i Alacant (30), al costat de més poblacions catalanes com Reus (21), Terrassa (23), Manresa (25), Rubí (26), a més de la localitat sevillana de Dos Hermanas (28).
