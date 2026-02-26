La indústria de defensa alerta que falten 15.000 tècnics i enginyers
Consolidar la inversió en el sector duplicaria els ingressos el 2030, segons un informe d’EY Insights
Empreses del Bages estudien treballar en aquest sector
P. G.
Les companyies de defensa i tecnologies duals adverteixen que els grans riscos per aprofitar el nou cicle inversor passen per l’accés al finançament, més enllà dels programes especials de modernització (PEM) del Govern, i la falta de persones per executar-los. El Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Madrid (COIIM) situa en fins a 15.000 els tècnics i enginyers que són necessaris per absorbir la càrrega de treball prevista, un dèficit que ja es nota en la pressió salarial i en una competència cada vegada més agressiva pels perfils qualificats. En un mercat en el qual pràcticament només hi ha un comprador, el Ministeri de Defensa, la capacitat de dissenyar, certificar, produir i entregar a temps es converteix en el factor decisiu per transformar l’oportunitat en creixement sostingut.
Aquest diagnòstic apareix a l’informe "La indústria espanyola de Defensa: 10 claus per aprofitar una oportunitat històrica", elaborat per EY Insights en col·laboració amb Infodefensa a partir d’un exercici d’escolta amb 31 empreses i experts del sector.
Coll d’ampolla
La fotografia combina entusiasme i cautela. D’una banda, el teixit industrial creu que podria duplicar la facturació d’aquí a l’any 2030 i consolidar un cicle inversor de llarg recorregut; de l’altra, alerta que el coll d’ampolla pot desplaçar-se des de l’accés a contractes cap a la capacitat productiva i d’enginyeria necessària per desenvolupar-los amb terminis competitius i amb garanties.
L’informe emmarca aquesta fase en un entorn geopolític més exigent i en la reactivació de programes estratègics a Espanya i Europa, amb un cicle inversor sense precedents entre el 2025 i el 2035 i dues fites en l’horitzó, 2030 i 2035. En paral·lel, l’impuls institucional es recolza en l’Estratègia Industrial Espanyola de Defensa i en la posada en marxa de 35 nous programes especials de modernització.
La secretària d’Estat de Defensa, Amparo Valcarce, va subratllar en la presentació de l’estudi que l’oportunitat no s’aprofita "per inèrcia", sinó amb planificació, visió a llarg termini, coordinació i col·laboració estreta entre sector públic i privat, i va remarcar el paper de les grans empreses tractores per liderar grans programes i integrar-se en consorcis internacionals, sempre avalades en una cadena de subministrament sòlida i innovadora. En aquest punt, el debat intern del sector s’està inclinant cap al concepte de "tractor" més que cap al de "campió" nacional.
La indústria tem que un campió impliqui guanyadors i perdedors i prefereix un model en què les companyies amb capacitat d’integració com Indra, Airbus o Navantia arrosseguin la resta, especialment les pimes, incorporant-les des de fases primerenques del disseny dels programes, on es defineix el valor tecnològic. EY adverteix, precisament, del risc que s’obri una bretxa entre empreses tractores i pimes si no es construeixen mecanismes reals d’integració en cadena de valor i repartiment de càrrega industrial.
"Guerra pel talent"
L’escassetat de talent travessa totes les prioritats. Les empreses reclamen augmentar el flux de professionals formats en àrees tecnològiques, reforçar la col·laboració amb l’àmbit educatiu, avançar en formació dual, impulsar la incorporació de més dones i desplegar estratègies de fidelització en un context de demanda creixent. La "guerra pel talent" opera en dues direccions: de les pimes cap a les grans i de les companyies nacionals cap a multinacionals amb més múscul per captar perfils clau, cosa que amenaça de deixar sense capacitat d’execució part de l’ecosistema just quan el volum de programes s’accelera. A aquesta tensió s’hi suma la incertesa sobre el finançament, un altre dels fronts que EY identifica com a palanca transformadora.
Subscriu-te per seguir llegint
- Aquest és el municipi més segur de Catalunya (d'entre els que tenen més de 20.000 habitants)
- Joan Garcia i la seva parella gaudeixen d'una escapada romàntica per Catalunya
- Un tribunal eximeix un pare de pagar la pensió als seus fills «ninis» de 20 anys que van deixar la feina perquè «no els omplia»
- Alerten per la possible presència de restes de fusta als formatges d'Alteza, Albéniz i Froiz
- Com i quan podar un llimoner perquè doni moltes més llimones
- Arriben al Solsonès les cabanes per fer turisme Shinrin-yoku, banys de bosc japonesos
- El Globus de Manresa tanca 45 anys d’una etapa i es prepara per obrir-ne una altra
- Toni Elías fa el salt al món dels reality: participarà en la nova temporada de 'Supervivientes