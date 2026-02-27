Unió de Pagesos guanya les eleccions agràries amb el 47% dels vots
JARC ha quedat segon amb el 30% del total i hi ha hagut un 20% de vot nul promogut per Revolta Pagesa
ACN
Unió de Pagesos (UP) ha guanyat les Eleccions Agràries 2026 amb un total de 4.417 vots, que representen un 47% dels vots, amb el 100% del vot escrutat. En segon lloc ha quedat JARC, amb 2.822 vots, un 30% del total. Les altres tres candidatures, que no obtindran representació a la Taula Agrària, són Asaja, amb un 11% dels vots, Assemblea Pagesa, amb un 5%, i la Unió de Petits Agricultors, amb un 1,9%. Hi ha hagut un 5% de vot en blanc i quasi un 20% de vot nul, que era promogut per Revolta Pagesa. La participació ha estat del 54,78%, amb 11.709 votants.
En les anteriors eleccions, el 2021, UP va obtenir el 55% dels sufragis, i JARC un 30,15%. Asaja, que va obtenir l'11% dels vots, i UPA, un 2,5%, es van quedar fora de la representació a la Taula Agrària també.
En total, 21.374 professionals estaven cridats a votar per escollir les organitzacions i sindicats que volen que els representin als òrgans de l'Administració, com ara la Taula Agrària, per als pròxims 5 anys.
L'horari de les votacions era de les 9 h a les 19 h. Els votants podien escollir entre cinc candidatures. Unió de Pagesos (UP) i JARC, que actualment tenen representació a la Taula Agrària, mentre que Asaja, Assemblea Pagesa i UPA, aspiraven a assolir el 15% dels vots necessaris per entrar-hi. Per la seva banda, Revolta Pagesa demanava el vot nul.
Què són?
Les Eleccions Agràries són l'instrument per escollir les organitzacions i sindicats que participen activament de la interlocució amb la Generalitat a espais com la Taula Agrària -creada el 2012-, les divuit taules sectorials -entre les quals, de la fruita, de la flor i planta ornamental o de l'oli-, el Consell Català de l'Alimentació, el Consell de Caça de Catalunya, i les juntes consultives de les reserves nacionals de caça, entre d'altres.
La representativitat s'estableix a partir del percentatge de vots obtinguts per cada candidatura. Aquest percentatge ha d'assolir, almenys, el 15% dels vots emesos. En els darrers comicis, de l'any 2021, UP va obtenir el 55,82% dels vots i 7 representants a la Taula Agrària, i JARC va obtenir el 29,16% dels vots i 3 representants. Asaja es va quedar a les portes amb l'11,69% dels vots.
