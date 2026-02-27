Von der Leyen anuncia que la UE procedirà a "aplicar provisionalment" l'acord amb Mercosur
La presidenta de la Comissió Europea tira endavant l'entrada en vigor del pacte sense l'aval del Parlament Europeu
Marta Vidal Vilalta (ACN)
La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciat aquest divendres que la Unió Europea procedirà a "aplicar provisionalment" l'acord de lliure comerç amb Mercosur. Així ho ha dit en una breu compareixença de premsa, sense preguntes, després que l'Argentina i l'Uruguai hagin ratificat en les últimes hores el pacte. Finalment, Von der Leyen ha optat per tirar endavant l'aplicació provisional de l'acord sense l'aval del Parlament Europeu, que al gener va decidir elevar el pacte de lliure comerç al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE). L'acord estableix l'eliminació gradual dels aranzels sobre el 91% de les exportacions europees als països del Mercosur i sobre el 92% de les exportacions del Mercosur a la UE.
La Comissió Europea ha detallat que la part comercial de competència exclusiva de la UE -l'acord provisional- pot entrar en vigor de forma temporal "el primer dia del segon mes després de la data" en què la UE i l'Uruguai, com a primer país del Mercosur en ratificar el pacte, intercanviïn la notificació formal que han completat els seus tràmits interns per ratificar l'acord.
L'Argentina també va ratificar el pacte de lliure comerç dijous i s'espera que el Brasil i el Paraguai donin llum verda al pacte en els pròxims dies, tal com ha recordat Von der Leyen.
L'entrada en vigor de la totalitat de l'acord UE-Mercosur -que també inclou competències nacionals- requereix, tanmateix, el vistiplau del Consell de la UE -on estan representats els estats membres- i de l'Eurocambra. Els països de la UE van avalar l'acord el desembre passat, amb l'oposició de França i Polònia. En el cas del Parlament Europeu, la votació no s'ha produit perquè els eurodiputats van aprovar per la mínima portar el pacte al TJUE per avaluar la seva compatibilitat amb els tractats comunitaris i a conseqüència de les protestes del camp.
No obstant això, els Tractats de la UE permeten a la Comissió Europea -amb l'aval del Consell de la UE, on estan representats els estats membres- aplicar de forma temporal la part que fa referència exclusiva a les competències de la UE sense qur s'hagi de sotmetre a votació de l'Eurocambra. I, malgrat que la majoria de les forces europarlamentàries confiaven que l'executiu comunitari no aplicaria l'acord sense el seu visitiplau, Von der Leyen ha optat finalment per tirar endavant la seva entrada en vigor.
Ara, el pacte de lliure comerç amb Mercosur podrà aplicar-se, però seguirà el seu curs al TJUE. El tribunal de Luxemburg pot trigar més d'un any a emetre una opinió. Un cop el tribunal emeti la seva opinió, si és favorable, l'acord podrà continuar el seu tràmit parlamentari i sotmetre's a votació del ple.
"L’aplicació provisional és, per la seva naturalesa, provisional. Ja ho diu el nom. D’acord amb els tractats de la UE, l’acord només es podrà concloure plenament un cop el Parlament Europeu hagi donat el seu consentiment", ha dit la cap de l'executiu comunitari.
"Durant les darreres setmanes, n’he parlat intensament amb els estats membres i amb els membres del Parlament Europeu. Sobre aquesta base, la Comissió Europea procedirà ara a l’aplicació provisional", ha indicat en la compareixença de premsa.
"En un món més incert, Europa no pot permetre's quedar-se enrere. L'acord amb Mercosur és un gran pas en el full de ruta cap a una UE més autònoma i més resilient", ha celebrat el ministre d'Economia, Comerç i Empresa, Carlos Cuerpo.
Què estableix l'acord?
L'entrada en vigor de l'acord suposarà l'eliminació gradual dels aranzels sobre el 91% de les exportacions de la UE al Mercosur i al 92% de les exportacions del Mercosur a la UE. Això ha de beneficiar els sectors europeus de l'automoció, la maquinària, la indústria farmacèutica, el tèxtil, així com els productors d'oli d'oliva o vi, alguns dels quals exporten als països de Sud-amèrica amb aranzels de fins al 35%. Pel Mercosur, facilitarà l'entrada al bloc europeu de productes com la carn, el sucre, l'arròs o la soja. L'executiu de Von der Leyen afirma que més de 60.000 companyies de la UE s'estalviaran aranzels per un total de 4.000 milions d'euros anuals.
En el cas del sector agroalimentari, la Comissió Europea ha defensat des de l'inici que el pacte permetrà "un accés sense precedents" a la regió del Mercosur per als agricultors europeus. Segons càlculs de Brussel·les, la liberalització del comerç entre ambdós territoris augmentarà les exportacions agroalimentàries de la UE al Mercosur en un 50%. L'acord estableix la protecció de 344 indicacions geogràfiques de la UE.
També busca "facilitar" el comerç en el sector serveis, obrir la contractació pública i "millorar l’accés" a matèries primeres essencials per a l’economia de la UE reduint o eliminant taxes d’exportació i restriccions d’exportació.
Controls, requisits i limitacions a la importació de productes sensibles
Per calmar el malestar d’agricultors i ramaders, Brussel·les va introduir canvis en l’acord fins a l’últim moment i va prometre més ajudes europees al sector. D’una banda, l’acord busca contrarestar l’obertura del mercat europeu amb limitacions a la importació de productes “sensibles” per als europeus, com la carn de vedella, l'etanol, la carn de porc, la mel, el sucre o l'aviram. Per exemple, la UE permetrà la importació d'una quota de 180.000 tones d'aviram sense aranzels i de 99.000 tones de carn de boví amb un aranzel del 7,5%.
A més, s'han introduït clàusules de salvaguarda per protegir el sector agroalimentari davant el potencial impacte negatiu de l'increment d'importacions des del Mercosur. En concret, impliquen que la Comissió Europea podrà obrir una investigació quan detecti "pertorbacions" en el preu o el volum d'importacions productes definits com a "sensibles", com per exemple la carn de boví, el pollastre, els ous o el sucre.
Brussel·les podrà iniciar una investigació si el preu de les importacions és un 5% inferior al producte europeu equivalent, si es detecta un augment d'almenys el 5% en el volum d'importacions sensibles en comparació a la mitjana dels tres anys anteriors o si el preu de les importacions cau un 5%.
Per aconseguir aprovar l'acord, Von der Leyen es va comprometre a donar ajudes addicionals al sector de la pagesia a través de l'anticipació de 45.000 milions d'euros de pròxim pressupost de la política agrària comuna (PAC).
