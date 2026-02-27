Els pagesos de la regió central van a votar amb comptagotes en la matinal d’eleccions
Els vocals de la mesa electoral de l’oficina del DARC de Manresa eren optimistes en superar els registres de participació del 2021, però es mostraven preocupats per la situació que viu el sector primari
La participació en el conjunt de Catalunya superava el 40% a les 4 de la tarda
A la mesa electoral de l’oficina del DARC de Manresa, els pagesos han anat arribant amb comptagotes al llarg del matí per dipositar el seu vot a l’urna. Es respirava un ambient de tranquil·litat i distensió en una jornada important per al sector primari. Al migdia, ja havien comptabilitzat un total de set vots, un ritme que els feia ser optimistes de cara a superar el registre total de 16 paperetes que es va obtenir en els comicis del 2021 enmig de la pandèmia (aproximadament un 36% de participació). Regió7 ha pogut parlar amb el president i els dos vocals, tots ells pagesos, els quals han manifestat la seva preocupació per la situació que venen arrossegant els últims dos anys.
«N’hi ha tants de problemes que no sabria ni per on començar». Així s'ha expressat en primera instància el pagès manresà Antoni Torres, un dels membres de la mesa. En el seu cas ha assenyalat la burocràcia, els elevats preus de les matèries primeres i la competència deslleial.
En aquesta mateixa línia ha continuat Ramon Sala, d’Olius, però amb l’empresa domiciliada a la capital del Bages. «Patim un control terrible, som una de les zones amb més controlades del món, quan tothom hauria de jugar amb les mateixes cartes», ha assegurat. Sobre el control que hauran de rebre els productes que arribin de l’exterior va dir que «s’ha de fer i és com hauria de ser, però ja es veurà, perquè ha de ser estricte i no estan preparats».
D’altra banda, un altre dels grans maldecaps de la pagesia és la fauna salvatge i cinegètica, una qüestió que ha centrat el debat de les diferents organitzacions que es presenten a les eleccions. Per a Francisco Ballonga, de Sant Joan de Vilatorrada i president de la mesa, i Torres, la crisi de la pesta porcina ha estat una problemàtica de primer nivell per la rellevància de les explotacions al territori i la impossibilitat de poder exportar la carn. Malgrat que, de moment l’àrea restringida no ha afectat el Bages, han manifestat el seu neguit i el manresà va assegurar que hagués preferit que hagués sorgit en una granja. «Els senglars corren moltíssims quilòmetres cada dia i és difícil fer-ne el control. En canvi, en una explotació, matant tots els porcs s’hauria pogut solucionar abans».
Aquesta concatenació d’esdeveniments adversos provoca que les noves generacions rebutgin dedicar-se a la pagesia i optin per estudiar i prendre altres camins. «Les mesures que s’han de prendre per donar resposta als problemes actuals, les inversions i els sacrificis, com ha passat amb la dermatosi nodular del bestiar boví en granges de la provincia de Girona que han hagut de fer un buidatge, fan que el jovent vegi el sector poc atractiu i rendible», ha lamentat Sala.
Esperen que les elecciona d’enguany serveixin perquè des de l’Administració es tinguin en compte totes les reivindicacions a través de canvis estructurals i ajuts i que les peticions que sol·liciten es gestionin amb celeritat «per al bé del territori». En aquest sentit, Torres s'ha queixat d’una tramitació per a la crema forestal que va sol·licitar al novembre i de la qual no va obtenir resposta -negativa- fins fa dues setmanes. «Els vaig aportar tota la informació pertinent i el lloc on ho faria, però fins tres mesos després no han respost, i a sobre m’ho rebutgen. Argumenten que el fum de la crema contamina, però a l’estiu, si aquesta massa va guanyant volum, llavors sí que serà un perill en cas de foc, i aquest encara contamina molt més i ho espatllarà tot».
Finalment, i seguint en aquest mateix punt, han defensat un equilibri territorial on les petites explotacions i els models familiars tinguin un paper important per a la neteja dels boscos i que no tot siguin les grans empreses. «Quan es produeix un incendi, els primers a actuar sempre som els pagesos. La nostra aportació s’ha de posar en valor en tots els sentits.»
Participació del 40% a les 4 de la tarda a Catalunya
La participació en les eleccions agràries se situava en el 40,17% a les 16 h, per sobre del 34,9% que es va registrar en els últims comicis de 2021, quan els vots només es podien transferir de manera telemàtica. Segons l’última actualització del Departament d’Agricultura, fins al moment han votat 8.552 professionals del total de 21.374 que estan en el cens. L'horari de les votacions és de les 9 h a les 19 h i els votants poden escollir entre cinc candidatures. Unió de Pagesos (UP) i JARC, que actualment tenen representació a la Taula Agrària esperen millorar o revalidar resultats, mentre que Asaja, Assemblea Pagesa i UPA, aspiren a assolir el 15% dels vots necessaris per entrar-hi. Per la seva banda, el Gremi de la Pagesia demana el vot nul.
