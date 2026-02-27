Grup Bueso estrena les noves oficines de Manresa
La corredoria d'assegurances va celebrar aquest dijous la posada de llarg d'un espai "modern i funcional" situat al Passeig de Pere III
Regió7
La corredoria d'assegurances Grup Bueso va inaugurar ahir les seves noves oficines a Manresa, al Passeig de Pere III, 94, un espai "modern i funcional que respon al creixement sostingut de l’organització i a la voluntat de continuar reforçant el model integral de serveis en corredoria d’assegurances, administració de finques i solucions tecnològiques", segons explica la mateixa empresa. L’acte va comptar amb la presència del tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Manresa, així com de clients, col·laboradors, entitats asseguradores i professionals vinculats al recorregut empresarial del grup.
Amb aquesta inauguració, Grup Bueso reafirma el seu compromís amb la ciutat de Manresa i amb el conjunt del territori, consolidant la seva presència i preparant-se per afrontar els reptes futurs amb una estructura més sòlida, tecnològica i orientada al servei.
L’obertura d’aquestes noves instal·lacions, que per a Grup Bueso "reafirma" el seu "compromís amb Manresa i el territori", representa un pas rellevant en l’evolució d'una empresa que suma més de trenta anys d’experiència en l’assessorament assegurador i la gestió de comunitats de propietaris. "Des dels seus inicis, el grup ha desenvolupat un model basat en la proximitat al client, el rigor professional i la voluntat d’oferir un servei global que integri tant la corredoria d’assegurances especialitzada com la gestió professional de finques i comunitats, donant resposta a les necessitats reals de particulars, empreses i propietaris", expliquen.
La nova seu permet consolidar, també, l’activitat històrica de corredoria d’assegurances, un dels pilars fonamentals de l’empresa, des d’on es presta assessorament independent i especialitzat tant a clients particulars com a empreses i professionals. Aquest servei inclou l’anàlisi de riscos, la gestió integral de pòlisses i sinistres, i el disseny de programes asseguradors adaptats a cada activitat, mantenint sempre l’objectiu de garantir la màxima protecció i seguretat per als clients.
Innovació tecnològica aplicada a la gestió
En paral·lel a l’activitat tradicional, Grup Bueso ha impulsat en els darrers anys una aposta decidida per la digitalització dels processos i la innovació tecnològica. Fruit de l’experiència directa en la gestió diària de comunitats neix Incisolve, la plataforma desenvolupada pel grup per automatitzar la gestió d’incidències, facilitar la coordinació entre administradors, industrials i comunitats, i millorar la transparència i eficiència del servei.
Les noves oficines s’han dissenyat precisament per facilitar aquest model de treball, integrant espais moderns, eines digitals i una organització preparada per continuar desenvolupant solucions innovadores.
