Gegants audiovisuals
Netflix abandona la guerra de licitacions i aplana el camí de Paramount per adquirir Warner Bros
Paramount Skydance, liderat per David Ellison, fill del fundador d’Oracle i una de les fortunes més grans del món, Larry Ellison, i aliat de Donald Trump, aconseguirà finalment la propietat de l’emblemàtic estudi
Jaime Mejías
Tot apunta que, per desistiment d’una de les parts, un dels més recents culebrons a Hollywood es troba a prop d’acabar. Netflix i Paramount Skydance mantenien, des de finals del mes de desembre passat, una acarnissada licitació per aconseguir la compra de l’icònic estudi de cine Warner Bros.
Dimarts passat, Paramount va decidir millorar la seva oferta pels estudis a l’haver obtingut el rebuig del consell de Warner Bros. a la seva primera proposta, de 30 dòlars per acció. En aquesta ocasió, els termes van ser vistos amb molt millors ulls. Warner va comunicar a Netflix, amb qui havia arribat a mantenir un acord de compra i sempre havia sigut el pretendent predilecte, que havia de millorar l’oferta de Paramount en els següents quatre dies per seguir en la licitació.
No obstant, Netflix ha pres la decisió d’abandonar la guerra que mantenia amb Paramount Skydance per aconseguir Warner Bros. Discovery (WBD) després de no millorar la seva oferta, segons ha anunciat la companyia en un comunicat recollit per Europa Press.
Un acord que va acabar anant més enllà
Per justificar el seu moviment, l’empresa ha explicat que, amb el preu requerit per igualar l’última oferta de Paramount, l’acord que tenia amb Warner Bros «ja no és financerament atractiu», per la qual cosa ha declinat oferir les mateixes quantitats que Paramount, que aquesta mateixa setmana va millorar la seva oferta.
Els directors generals de Netflix, Ted Sarandos i Greg Peters, han informat en el comunicat remès pel gegant de l’estríming que l’acord al qual inicialment es va arribar amb Warner Bros Discovery (WBD) «hauria creat valor per als accionistes, amb un camí clar cap a l’aprovació regulatòria».
Aquell acord contemplava que Netflix adquiriria la divisió de Streaming i Studios de WBD per 72.000 milions de dòlars dels EUA, a 27,72 dòlars per acció, i assumiria un deute de gairebé 10.000 milions de dòlars, cosa que sumaria una oferta empresarial total de 82 700 milions de dòlars.
El recolzament de dos pesos pesants
No obstant, amb aquell acord ja tancat i encarrilat, Paramount va entrar en escena. El CEO de la productora, David Ellison, comptava amb el recolzament de dos dels homes més poderosos del país: el seu pare, Larry Ellison, fundador d’Oracle i una de les fortunes més grans del món; i el president dels EUA, Donald Trump, que va manifestar que una possible presa de control de Netflix seria «una mala notícia» per al país.
Paramount va realitzar diverses ofertes fins a arribar a la que ha resultat triomfant. El preu de l’acció, finalment, serà de 31 dòlars, bastant superior a l’ofert per Netflix en el seu moment. Per això, els executius han explicat que «al preu requerit per igualar l’última oferta de Paramount Skydance, l’acord ja no és financerament atractiu, per la qual cosa rebutgem igualar l’oferta de Paramount Skydance».
Una oferta molt atractiva
Els detalls de l’última oferta, ja encarrilada per tirar endavant, han sortit a la llum. En concret, la nova oferta que va formular Paramount aquesta setmana inclou un augment del preu de compra a 31 dòlars en efectiu per cada acció de WBD, més una comissió de demora diària equivalent a 0,25 dòlars per trimestre a partir del 30 de setembre del 2026, així com una comissió regulatòria de 7.000 milions de dòlars (5.942 milions d’euros) que Paramount haurà de pagar en cas que la transacció no es concreti per qüestions regulatòries.
Així mateix, la nova proposta contempla el pagament per part de Paramount de la comissió de rescissió de 2.800 milions de dòlars (2.377 milions d’euros) que WBD hauria de pagar a Netflix per rescindir l’acord de fusió entre les dues empreses.
- Un tribunal eximeix un pare de pagar la pensió als seus fills «ninis» de 20 anys que van deixar la feina perquè «no els omplia»
- Investiguen la mort violenta d'un home de 51 anys a Balsareny
- Un frau elèctric permet descobrir una granja de criptomonedes a Sant Vicenç de Castellet
- El Globus de Manresa tanca 45 anys d’una etapa i es prepara per obrir-ne una altra
- Una veïna de la colònia de Vilafruns de Balsareny, on s'ha trobat un home mort: 'Molts cotxes entraven i sortien de casa seva
- El convent de les caputxines té una cripta on descansen les monges que hi han viscut els últims 400 anys
- Aquest és el municipi més segur de Catalunya (d'entre els que tenen més de 20.000 habitants)
- Manresa va ser el primer destí de Tejero com oficial de la Guàrdia Civil