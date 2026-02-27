La seu del Govern, la C-16 i l'Hospital de Berga, principals inversions a la Catalunya Central als pressupostos 2026
El Govern de Salvador Illa preveu destinar 142,8 milions d'euros a la Catalunya Central el 2026, un 25% més que el 2023
ACN
El Projecte de pressupostos de la Generalitat per al 2026 preveu una inversió de 142,8 milions d'euros a la Catalunya Central, una xifra que representa un increment del 25% respecte els darrers comptes aprovats el 2023. Els recursos es destinaran principalment a infraestructures viàries i ferroviàries, equipaments sanitaris i projectes ambientals. Així, es preveuen actuacions en el tram de la B-240, que connecta Navès amb l'Espunyola, a les línies metropolitanes d'FGC, a l'Hospital General de Vic, l'Hospital de Berga i el CAP El Remei de Vic, entre altres. El Bages (78,7 milions), Osona (31,1 milions) i el Berguedà (15 milions) són les comarques que compten amb una dotació més elevada.
Bages: diners per a la seu del Govern, els FGC i el col·lector de salmorres
Per comarques, el Bages encapçala la inversió amb 78,7 milions d'euros el 2026 i 80 milions més compromesos fins al 2029. En aquesta comarca, destaquen els 10,3 milions destinats a les línies metropolitanes d'FGC, els 9,6 milions per al col·lector de salmorres de la conca del Llobregat en el ramal del Cardener, i els 7,9 milions per a la Delegació del Govern a la Catalunya Central.
També es preveuen 5,5 milions per a la conservació de carreteres, 4,1 milions per al nou edifici tècnic de la Regió d'Emergències a Sant Fruitós de Bages, 1,8 milions per al ramal Llobregat del col·lector de salmorres i 1,3 milions per al nou parc de bombers de Manresa.
Berguedà: inversions a l'Hospital de Berga i la C-16
Al Berguedà, amb una dotació de 15 milions d'euros el 2026 i 93,4 milions compromesos fins al 2029, sobresurten els 2,5 milions en inversions a l'Hospital de Berga, 2,3 milions per a conservació de carreteres i 2,1 milions per a la nova carretera de l'Eix del Llobregat (C-16) en el tram Berga–Bagà. També es preveuen 1,5 milions per a la central hidroelèctrica reversible de la Baells i una partida per al projecte SAE Rocarodona a Olvan.
Solsonès: millora de la B-240
El Solsonès comptarà amb 9,8 milions d'euros el 2026, dels quals 5,9 milions es destinaran a l'eixamplament i millora del traçat de la B-240 entre Navès i l'Espunyola, 2 milions a la conservació de carreteres i més de 750.000 euros en actuacions de protecció del medi natural i la biodiversitat.
Moianès: injecció a l'institut escola de Castellterçol
Al Moianès, la inversió prevista és de 5,9 milions d'euros, amb actuacions destacades en la conservació de carreteres i en l'ampliació i reforma de l'Institut Escola de Castellterçol, així com una partida per a la Casa-Museu Prat de la Riba.
Lluçanès i Alta Anoia: actuacions en carreteres
El Lluçanès rebrà 1,9 milions, destinats principalment a la conservació viària, mentre que a l'Alta Anoia -l'única part de la comarca inclosa dins la delegació de la Catalunya Central- es preveuen 400.000 euros per a actuacions a la C-1214 i al sector Sallavinera PP1 de Sant Pere Sallavinera.
Osona: 30 milions el 2026 i 30 més per al 2027
De la seva banda, Osona rebrà 31,1 milions d'euros el 2026 i 29,5 milions en obligacions fins al 2029. Entre les actuacions més rellevants hi ha la construcció de la Plataforma Prima per al canvi de model energètic, amb 5,8 milions d'euros, i la remodelació i diverses inversions a l'Hospital General de Vic, amb 4,3 milions.
També es destinen 5,9 milions a la conservació de carreteres, 2,4 milions a l'eix viari C-17, en el tram entre Centelles, Vic i Ripoll, així com recursos per al dipòsit controlat d'Orís i per al centre de transferència i triatge del Consorci d'Osona.
Carreteres, aigua, ferrocarril i salut, eixos prioritaris
Segons el projecte aprovat pel Govern, el 31,4% dels recursos previstos per al 2026 a la Catalunya Central —39,3 milions d'euros— es destinarà a la conservació i el condicionament de carreteres.
Les actuacions en el cicle de l'aigua sumen 13,4 milions d'euros, amb especial pes del col·lector de salmorres de la conca del Llobregat. Les infraestructures ferroviàries rebran 10,3 milions i les polítiques de salut, 9,2 milions, que permetran millores en dos hospitals i en un centre d'atenció primària.
