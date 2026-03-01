Els sindicats qüestionen el model perquè els empleats de baixa per càncer o infart tornin progressivament a la feina
La FOEG considera que pot ser una mesura positiva, però reclama una regulació "molt precisa i inequívoca" per evitar conflictes
Joel Lozano
Els sindicats gironins miren amb recel la proposta perquè les persones que surten d’una baixa llarga per patologies greus, com càncer, infart o ictus, es puguin reincorporar progressivament al lloc de treball. Tot i que comparteixen la idea d’una tornada gradual, alerten que el disseny que s’ha posat sobre la taula pot obrir la porta a conflictes, a una reincorporació poc garantida i a lectures que, a la pràctica, acabin perjudicant el treballador.
El debat s’emmarca en una reforma que la Seguretat Social està negociant amb patronals i sindicats a la taula de diàleg social sobre incapacitat temporal. Segons l’últim esborrany al qual ha tingut accés El Periódico de Catalunya, del mateix grup editorial que Diari de Girona, la mesura permetria que els treballadors que hagin estat de baixa com a mínim 180 dies per patologies greus puguin tornar a la feina de manera gradual un cop tinguin l’alta.
Aquest retorn progressiu seria com a màxim d’un mes i el marcaria el metge. Durant aquest temps, la persona treballaria menys hores i l’horari s’hauria de pactar amb l’empresa; si no hi ha acord, el conflicte podria acabar als jutjats. El text també preveu que el salari d’aquest període es pagui a mitges: 50% l’empresa i 50% la Seguretat Social. Tanmateix, aquest canvi en el sistema de gestió de les incapacitats temporals ni tindrà entrada en vigor de manera immediata, ni està garantit que prosperi.
Una mesura amb garanties
El secretari general d’UGT a Girona, Maxi Rica, defensa que el sindicat avala "mecanismes d’un model de retorn progressiu", però remarca que cal tenir en compte "la voluntarietat del treballador" i que sigui un procés on "la salut del treballador sigui prioritària", amb adaptació del lloc i acompanyament.
Rica critica, sobretot, el límit temporal i el risc de conflicte. "No estem d’acord que es limiti a un màxim d’un mes", assegura. A més, adverteix que si no hi ha acord amb l’empresa es pot acabar entrant en "un procés de judicialització". Rica també rebutja que la reforma s’impulsi sota un relat d’absentisme. Considera que es "criminalitza" el treballador i insisteix que "la responsabilitat empresarial no desapareix", reivindicant prevenció i adaptacions reals perquè la reincorporació no sigui un retorn forçat i precari.
Per la seva banda, la secretària general de CCOO a les comarques gironines, Diana Estudillo, considera que la prioritat ha de ser "beneficiar la salut" i la recuperació. Sobre la reincorporació progressiva, el sindicat afirma que entén que es planteja amb "la intenció d’avançar la data d’alta i per tant de reduir les xifres d’incapacitat temporal". Tot i que diu que estan disposats a estudiar-la, demana abans completar i avaluar mesures ja acordades, com el conveni del 28 de juliol de 2025 amb l’INSS, la Generalitat i les mútues per avançar proves diagnòstiques i rehabilitació.
Estudillo també remarca la preocupació per "l’aspecte preventiu". La secretària general de CCOO a Girona avisa que "la reducció de la jornada durant el període d’incorporació progressiva és una mesura protectora", però qüestiona "quina garantia hi haurà per l’aplicació de mesures protectores durant aquest període en el qual la persona s’incorporarà a la feina sense haver finalitzat el seu procés curatiu". A més, apunta la dificultat d’afrontar els riscos psicosocials, ja que assegura que "el 95% de les empreses no tenen feta l’avaluació de riscos psicosocials".
Evitar incertesa organitzativa
Des de la Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona (FOEG), la valoració és més favorable, però condicionada. Relaten que ho veuen com una mesura que "podria ser positiva" si està ben dissenyada i facilita el retorn a l’activitat, però remarquen que el model és tècnicament complex i reclamen que la regulació sigui "molt precisa i inequívoca".
La FOEG adverteix que, sobretot per a pimes i micropimes, cal "seguretat jurídica i criteris clars" per aplicar el sistema correctament. "En l’actual context, en què la gestió de les incapacitats temporals i l’absentisme ja representen una dificultat rellevant per a moltes empreses, qualsevol nou mecanisme ha d’evitar generar més incertesa organitzativa o conflictivitat", afirmen des de la patronal. En tot cas, conclouen que esperen el redactat definitiu abans de fixar una posició final.
Subscriu-te per seguir llegint
- La diva del cinema mexicà va néixer a Manresa
- L'home desaparegut a Susqueda és Fran Soriano, veí de Sallent
- Rescat amb helicòpter a Montserrat d'una quinzena d’excursionistes perduts
- Un mínim de 40 sensors controlaran les voladures per fer la seu del Govern a Manresa
- La causa per beatificar la nena d’Horta d’Avinyó Josefina Vilaseca segueix activa vint anys després
- Un treballador de la Brigada municipal de Cercs queda atrapat entre el seu vehicle i un arbre
- Una de les millors fires medievals de Catalunya té lloc aquest cap de setmana: la coneixes?
- Aliança Catalana activa la maquinària per a les municipals del 2027 al Bages i al Berguedà