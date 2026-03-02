Les empreses de la Catalunya central reben amb preocupació i cautela la guerra a Iran
L’evolució del preu del petroli i l’energia, que ahir ja començava a escalar, el possible fre a les inversions i la incertesa sobre la garantia dels subministraments, arguments per a la inquietud entre l’empresariat
«Les guerres sempre afecten negativament a l’economia», alerten fonts de l’Associació d’Empresaris de Bufalvent. La més precisa definició del sentir de l’empresa del territori davant la nova crisi bèl·lica a Iran i als països del Golf. Tots els agents consultats per aquest diari conclouen que encara és massa aviat per treure conclusions sobre l’impacte que es pot preveure d’aquest conflicte, però també hi ha coincidència que un factor pot decidir-ne la gravetat: el temps.
Si la guerra s’allarga, no hi ha cap dubte que se’n notaran les conseqüències en l’activitat econòmica del territori. De moment, les empreses i representants empresarials consultats es mostren cautelosos, però alhora no poden evitar expressar preocupació pels esdeveniments.
No hi ha conflicte bèl·lic innocu per a l’economia, certament, i aquest dilluns ja s’escoltaven aquí els primers ecos de les bombes que cauen damunt de Teheran i a tot l’entorn. Els bombardejos de l’Iran sobre l’Estret d’Ormuz, que acull el 20% del trànsit mundial de petroli, van provocar ahir grans alces en el cru i en el gas natural, així com caigudes pronunciades en els mercats europeus. L’Ibex 35 va retrocedir el 2,64%, la seva major caiguda des del començament d’abril de 2025. La pujada més destacada se l’anotava el gas, el 37,5%, fins als 43,94 euros per megavat/hora (MWh). El preu escalava fins a la seva cota més alta en gairebé un any, a penes 48 hores després de l’atac conjunt d’Israel i els Estats Units contra l’Iran. Segons Bloomberg, el gas natural amb lliurament a un mes al mercat TTF de Països Baixos —la referència a Europa— es cotitzava en el seu nivell més elevat des de març de 2025, informa Jaime Mejías.
Petroli i energia
Els costos energètics i en el petroli, són, doncs, la màxima preocupació ara mateix de l’empresariat local. «Totes les empreses d’alguna manera o altra depenen dels derivats del petroli», apuntava la presidenta de la Cambra de Comerç de Manresa, Sílvia Gratacòs, i hi coincidia el president de Pimec Catalunya Central, Esteve Pintó, que afegia una baula a la cadena que s’augura de preocupacions: la inestabilitat és molt mala companya de les inversions, insistia. I la intervenció nordamericana i israeliana a Iran torna a congestionar un entorn geopolític ja molt remogut en els darrers anys.
El problema logístic
L’impacte que pot suposar el conflicte en el tràfic de mercaderies, que ja va posar en suspens el comerç mundial per la pandèmia i la guerra a Ucraïna, pot ser un altre factor desestabilitzador, destacava Gratacòs. Una opinió compartida per Dídac Contreras, president de la Patronal Metal·lúrgica de la Catalunya Central. «Hi ha preocupació pel tancament de rutes, i ja hi ha empreses que han començat a acumular material electrònic en previsió del que pugui passar», asegura Contreras. La majoria del comerç global és per via marítima, però la via aèria també és clau per a enviaments urgents. I ja es manifesta la intranquil·litat pel futur dels subministraments i per l’increment dels costos que això pot suposar. Contreras alerta també del bloqueig que suposarà el conflicte per a l’activitat comercial, ja que Dubai és un nus global per a l’exposició de productes i novetats.
Amb tot, Gratacòs assegura que cal descartar un «impacte directe» de la intervenció militar en les empreses del territori. «A la Cambra no ens consten empreses amb interessos directes a la regió, perquè els bens d’equip no requereixen certificats d’origen, i molts dels països del Golf tenen acords bilaterals amb l’estat espanyol, però segur que hi ha moltes companyies locals amb interessos comercials a la regió», diu la presidenta cameral. A l’Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà i a la Unió Empresarial de l’Anoia, on demanaven prudència per analitzar l’impacte d’un conflicte tan recent, tampoc constaven ahir empreses amb interessos directes a la zona.
Els sectors
Per sectors, mentre a la construcció hi ha tranquil·litat perquè «no vivim d’importacions , treballem amb mà d’obra i els materials són de proximitat», assegura Jaume Cots, president del Gremi de Constructors d’Obres de Manresa i Comarca, al del transport hi ha més preocupació. Manel Marsol, gerent de Marsol manifestava que «tot el que passi en aquella regió fa pujar molt el preu del combustible, perquè el primer perjudicat és el petroli». Aquest dilluns, el preu del barril de cru fregava els 80 dòlars, una barrera que, per a Marsol, marca l’inici de l’inquietant. El gasòil per a la seva flota de 25 vehicles superava l’1,15 euros el litre. «Tot el que sigui treballar per sobre de l’euro fa patir el sector», diu Marsol.
A l’altre cantó del negoci, Ferran Parera, responsable de Petrobages, assegurava que la puja del petroli «és més moderada del que era d’esperar», però augurava increments de preu. «Això no és gens bo, perquè teníem la inflació controlada i genera nerviosisme, quan el que ens cal és calma», diu l’empresari. La setmana passada, el preu ja va començar a anar a l’alça, i en una setmana s’ha incrementat gairebé deu dòlars el barril. Petrobages gestiona benzineres com les Marsal, Garatge Blau, Santa Anna i Súria, però també distribueix gasoil per a calefacció. Aquest dilluns hi va haver moltes trucades de clients, que patien pel subministrament i pel preu. «De moment, hi ha producte, però ja més car», concloïa Parera. De moment.
Una oportunitat?
Malgrat la preocupació, tant Gratacòs com Contreras consideren que el conflicte pot suposar alhora «una oportunitat» per a empreses locals. El president de la patronal del metall assegura que empresaris ja han mostrat el convenciment que s‘obre una «finestra temporal» si es bloqueja el comerç amb la Xina per poder adoptar el paper de subministradors de material a les empresse d’aquí. Per a la presidenta cameral, el conflicte a Iran posa en evidència que, malauradament, el sector de la defensa va a l’alça, i que pot ser una via per diversificar els seus interessos a empreses de la regió central.
- La justícia posa fre a una pràctica habitual a l’hora de multar: anul·la una sanció de 200 euros imposada per Trànsit
- La trucada del mossèn del santuari del Far va activar la recerca del jove de Sallent desaparegut a Susqueda
- Andrea Duane, investigadora: 'Cal portar als boscos de Catalunya la gestió que es fa a Califòrnia
- «No m’hauria fet ric si abans una estafa no hagués empobrit el meu pare; tot està connectat»
- Rescat amb helicòpter a Montserrat d'una quinzena d’excursionistes perduts
- Molta gent es queda al carrer en la inauguració del nou local de l’escola i galeria D’Art, de la família Fornells-Uró
- Atrapada en la teranyina de la burocràcia
- Una de les millors fires medievals de Catalunya té lloc aquest cap de setmana: la coneixes?